Питерцы предотвратили самосожжение у офиса IQ Option - Новости и слухи рынка форекс | MMGP
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Питерцы предотвратили самосожжение у офиса IQ Option

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Питерцы предотвратили самосожжение у офиса IQ Option
Пытаясь прорваться в офис компании мужчина облился бензином, но ему помешали прохожие.

В минувшую пятницу в Санкт-Петербурге был предотвращен акт самосожжения, который устроил, судя по всему, один из «проигравшихся» клиентов брокера бинарных опционов, компании IQ Option, об этом сообщили накануне городские СМИ.

По словам очевидцев чрезвычайного происшествия, некий мужчина пришел на площадь перед бизнес-центром «Плаза» на Малоохтинском проспекте, где и облил себя бензином с целью поджога при помощи зажигалки. Но ему помешали прохожие, вовремя вмешавшиеся в ситуацию и обезвредившие его. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов доставили гражданина в отдел полиции.

Сотрудники бизнес-центра рассказываю, что мужчина хотел попасть в офис компании IQ Option, провайдера торговли бинарными опционами, которая также оказывает услуги финансового консалтинга для биржевых операций. Подробности инцидента, в настоящее время, выясняются.

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