Монета "100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

Дата введения в оборот: 11 декабря 2017
Номинал отсутсвует
Металл нейзильбер
Тираж 20000 штук
Розничная цена, грн: 30
Серия: Сувенирная продукция
Художник: Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей
Скульптор: Демьяненко Анатолий, Демьяненко Владимир
Цитата:
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Медаль посвящена 100-летию создания Центральной Радой в декабре 1917 года высшей судебной учреждения в Украине - Генерального Суда УНР, правопреемником которого является Верховный Суд Украины. Генеральный Суд состоял из трех департаментов: гражданского, уголовного и административного и выполнял все функции в судебных делах, делах надзора за судебными учреждениями и лицами судебного ведомства.
На аверсе медали вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым в обрамлении орнамента - весы - древнейшая эмблема меры и справедливости, символ правосудия; по обе стороны от композиции указано года - 1917 и 2017; в центре на зеркальном фоне - Кловский дворец (XVIII в.), в котором находится Верховный Суд Украины - высший судебный орган в системе судов общей юрисдикции Украины, и надписи: УКРАИНА (над зданием), ВЕРХОВНЫЙ СУД (внизу); вверху справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе медали изображен памятник архитектуры середины XIX в. - Присутственные места (общее название государственных административных органов центрального, губернского или уездного управления), где размещался Генеральный Суд. Слева от изображения вышеупомянутой здания, в картуше из растительного орнамента - трезубец; под зданием - надпись 100 / ЛЕТ. По кругу размещены надписи: ОБРАЗОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СУДА (вверху), УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (внизу).