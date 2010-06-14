Монета "100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,389 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Монета "100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:50
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,269
Благодарностей: 17,492
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Монета "100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики"
Дата введения в оборот: 11 декабря 2017

Номинал отсутсвует
Металл нейзильбер
Тираж 20000 штук

Розничная цена, грн: 30

Серия: Сувенирная продукция

Художник: Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей
Скульптор: Демьяненко Анатолий, Демьяненко Владимир

Цитата:
Медаль посвящена 100-летию создания Центральной Радой в декабре 1917 года высшей судебной учреждения в Украине - Генерального Суда УНР, правопреемником которого является Верховный Суд Украины. Генеральный Суд состоял из трех департаментов: гражданского, уголовного и административного и выполнял все функции в судебных делах, делах надзора за судебными учреждениями и лицами судебного ведомства.
На аверсе медали вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым в обрамлении орнамента - весы - древнейшая эмблема меры и справедливости, символ правосудия; по обе стороны от композиции указано года - 1917 и 2017; в центре на зеркальном фоне - Кловский дворец (XVIII в.), в котором находится Верховный Суд Украины - высший судебный орган в системе судов общей юрисдикции Украины, и надписи: УКРАИНА (над зданием), ВЕРХОВНЫЙ СУД (внизу); вверху справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе медали изображен памятник архитектуры середины XIX в. - Присутственные места (общее название государственных административных органов центрального, губернского или уездного управления), где размещался Генеральный Суд. Слева от изображения вышеупомянутой здания, в картуше из растительного орнамента - трезубец; под зданием - надпись 100 / ЛЕТ. По кругу размещены надписи: ОБРАЗОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СУДА (вверху), УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (внизу).
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


Угадай курс BTC/USD $100!!! | Открыть счет в компании FXOpen
Официальный обменник MMGP
morg на форуме  
Ответить
Метки
инвестирование в монеты, памятная монета, памятные монеты
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монета "100 лет образования дипломатической службы Украины" morg Новости в банковской сфере и страховании 0 Сегодня 10:47
Монета "100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Хмельницкого" morg Новости в банковской сфере и страховании 2 21.11.2017 15:56
Выходит монета из серии "Корабли "Звездных войн" с изображением имперского эсминца inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 59 03.04.2017 19:28
Новости законодательства РФ. Всзыскание долгов "без суда и следствия" realnotstory Новости в мире финансов и инвестиций 24 27.11.2016 20:47
Если упадет "ПриватБанк", об украинской экономике можно забыть Alex077 Новости в банковской сфере и страховании 10 25.09.2015 14:59

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kislov
Remechain – биржа на блокчейн для продажи вторичных металлов
От kislov в разделе «kislov»
Аватар zoolegri
Little Business Trade - www.littlebusinesstrade.com
От zoolegri в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Lev Kaplya
Внимание! Конкурс №1 — Мой первый бизнес
От Lev Kaplya в разделе «Конкурсы для фрилансеров»
Аватар admirus
555surf - www.555surf.com
От admirus в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ярослав Яценко
Broker Alliance - broker-alliance.com
От Ярослав Яценко в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Количество проектов, успешно собравших деньги на Kickstarter, достигло 100 000
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,389
Тем
503,959
Сообщений
12,651,863

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram