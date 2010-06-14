Монета "100 лет образования дипломатической службы Украины" - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

Дата введения в оборот: 11 декабря 2017
Номинал отсутсвует
Металл нейзильбер
Тираж 20000 штук
Розничная цена, грн: 30
Серия: Сувенирная продукция
Художник: Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей
Скульптор: Демьяненко Анатолий, Демьяненко Владимир
Цитата:
|
Медаль посвящена 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 гг. И созданию первого внешнеполитического ведомства Украины - Генерального секретарства международных дел. Генеральное секретарство международным делам было сформировано в декабре 1917 года в составе Генерального секретариата Украинской Народной Республики. Его обязанностями были определены: осуществление международных отношений государства и охрана интересов украинских граждан за пределами УНР.
На аверсе медали вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого год - 2017; в центре на зеркальном фоне - здание, в котором сейчас размещается Министерство иностранных дел Украины - центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает проведение внешней политики государства, и надписи 100 / лет / YEARS (под зданием), МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ (полукругом вверху) , MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF UKRAINE (полукругом внизу) справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе медали справа изображено здание по ул. Терещенковской, в которой 100 лет назад размещалось Генеральное секретарство международным делам, слева над зданием в картуши из растительного орнамента - трезубец; под зданием - надпись 100 / ЛЕТ / YEARS. По кругу размещены надписи: УКРАИНСКИЙ дипломатической службы (вверху), UKRAINIAN DIPLOMATIC SERVICE (внизу).