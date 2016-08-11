[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] Waltix- инновационный сервис по продаже билетов 12.03.18 - Предстоящие ICO | MMGP
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[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] Waltix- инновационный сервис по продаже билетов 12.03.18

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Инвестирую в: HYIP
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[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] Waltix- инновационный сервис по продаже билетов 12.03.18

Waltix —представляет из себя очень удобную платформу по продаже билетов с расширенным функционалом. На данный момент это огромный и растущий рынок, который оценивается в в $25 100 000 000 и постоянно растет. На данный момент многие люди сталкивались с покупкой билетов на мероприятия онлайн. Это имеет многие неудобства так как билеты разбросаны по разным сайтам, которые полны рекламы. Кроме того встречаются и мошеннические сайты. Платформа призвана объединить билетный рынок в единую удобную площадку доступ к которой будет осуществляться со всех популярных операционных систем. Кроме того система позволит исключить посредников с рынка, что значительно снизит стоимость билетов.


Архитектура предлагаемого решения

Платформа Waltix представляет собой решение, которое будет состоять из трех основных компонентов:

1. Веб сайт плюс клиентские программы для мобильных платформ iOS и
Android.
2. Хранилище данных, которое сделает все покупки быстрыми и удобными.
3. API для организаций и других билетных систем.


Платформа Waltix поможет решить многие проблемы в сфере билетного бизнеса. Пользователи смогут безопасно и легко находить билеты на интересующие их мероприятия. А также смогут продать или подарить свои билеты с разрешения оператора. А организаторы мероприятий получат расширенную аналитику, дополнительный канал сбыта и смогут исключить двойную продажу билетов.

Функционал программы для пользователей
  • Поиск мероприятий по интересам, географии , времени проведения и другим критериям.
  • Сообщения о новых мероприятиях
  • Покупка билетов непосредственно у организаторов
  • Проведение аукционов по продаже билетов
  • Подарить билет
  • Найти друга или подругу для посещения мироприятия
  • Помощь в планировании досуга по критериям
  • Покупка дополнительных услуг на мероприятиях
Функционал программы для организаторов
  • Установка квоты на продажи
  • Ограничение количество перепродаж и максимальную цену
  • Аналитика продаж в реальном времени
  • Платформа для агентов и распространителей
  • Продажа дополнительных услуг на мероприятиях
  • Формирование отчетов

Детали PRE-ICO
  • Начало- 12.03.18
  • Название- WLTX
  • Стандарт- Ethereum ERC20 (ERC223)
  • Минимальная цель- 1 млн долларов
  • Цена- 1 WLTX = $1
  • Принимаются: Ethereum ( минимум 0.1 ETH)
Токены будут распределятся следующим образом:

-Маркетинг 35%
-Исследования и разработка 65%

При покупке первых 5 млн токенов будет действовать бонус в размере 50%

Детали ICO
  • Начало- Будет назначено после PRE-ICO
  • Название- WLTX
  • Стандарт- Ethereum ERC20 (ERC223)
  • Минимальная цель- $4 млн
  • Основная цель- $25 млн
  • Цена- 1 WLTX = $1
  • Принимаются: Ethereum ( минимум 0.1 ETH)
Токены будут распределятся следующим образом:

-Маркетинг 35%
-Исследования и разработка 65%
Первые 10 млн токенов будут проданы с бонусом в 25%

Распределение средств

70% вознаграждение инвесторов
20% награда команды
5% Баунти
5% Реферальная программа

Баунти и реферальная программа

На данный момент компания предлагает реферальную программу в размере 5% от купленных токенов привлеченного инвестора. А также баунти программу для

Блогов и медиа
Bitcointalk
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram &
Pinterest
Распределение вознаграждений пока уточняется...

На данный момент компания Waltix уже имеет договоренности с организаторами мероприятий в России. В списке партнеров "Единая лига ВТБ", Краснодарское творческое объединение "Премьера" а также театры Москвы и юга России. Запуск платформы намечен на 2 квартал 2018 года

https://waltix.io/
https://t.me/waltix_io_channel_ru
https://www.facebook.com/Waltix.token/
https://twitter.com/Waltix_io
https://github.com/waltix
https://www.youtube.com/channel/UCKO...ENNlw/featured
https://www.instagram.com/waltix_io/
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