[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] Waltix- инновационный сервис по продаже билетов 12.03.18 - Предстоящие ICO | MMGP

Waltix
—представляет из себя очень удобную платформу по продаже билетов с расширенным функционалом. На данный момент это огромный и растущий рынок, который оценивается в в $25 100 000 000 и постоянно растет. На данный момент многие люди сталкивались с покупкой билетов на мероприятия онлайн. Это имеет многие неудобства так как билеты разбросаны по разным сайтам, которые полны рекламы. Кроме того встречаются и мошеннические сайты. Платформа призвана объединить билетный рынок в единую удобную площадку доступ к которой будет осуществляться со всех популярных операционных систем. Кроме того система позволит исключить посредников с рынка, что значительно снизит стоимость билетов.
Архитектура предлагаемого решения
Платформа Waltix
представляет собой решение, которое будет состоять из трех основных компонентов:
1. Веб сайт плюс клиентские программы для мобильных платформ iOS и
Android.
2. Хранилище данных, которое сделает все покупки быстрыми и удобными.
3. API для организаций и других билетных систем.
Платформа Waltix
поможет решить многие проблемы в сфере билетного бизнеса. Пользователи смогут безопасно и легко находить билеты на интересующие их мероприятия. А также смогут продать или подарить свои билеты с разрешения оператора. А организаторы мероприятий получат расширенную аналитику, дополнительный канал сбыта и смогут исключить двойную продажу билетов.
Функционал программы для пользователей
- Поиск мероприятий по интересам, географии , времени проведения и другим критериям.
- Сообщения о новых мероприятиях
- Покупка билетов непосредственно у организаторов
- Проведение аукционов по продаже билетов
- Подарить билет
- Найти друга или подругу для посещения мироприятия
- Помощь в планировании досуга по критериям
- Покупка дополнительных услуг на мероприятиях
Функционал программы для организаторов
- Установка квоты на продажи
- Ограничение количество перепродаж и максимальную цену
- Аналитика продаж в реальном времени
- Платформа для агентов и распространителей
- Продажа дополнительных услуг на мероприятиях
- Формирование отчетов
Детали PRE-ICO
- Начало- 12.03.18
- Название- WLTX
- Стандарт- Ethereum ERC20 (ERC223)
- Минимальная цель- 1 млн долларов
- Цена- 1 WLTX = $1
- Принимаются: Ethereum ( минимум 0.1 ETH)
Токены будут распределятся следующим образом:
-Маркетинг 35%
-Исследования и разработка 65%
При покупке первых 5 млн токенов будет действовать бонус в размере 50%
Детали ICO
- Начало- Будет назначено после PRE-ICO
- Название- WLTX
- Стандарт- Ethereum ERC20 (ERC223)
- Минимальная цель- $4 млн
- Основная цель- $25 млн
- Цена- 1 WLTX = $1
- Принимаются: Ethereum ( минимум 0.1 ETH)
Токены будут распределятся следующим образом:
-Маркетинг 35%
-Исследования и разработка 65%
Первые 10 млн токенов будут проданы с бонусом в 25%
Распределение средств
70% вознаграждение инвесторов
20% награда команды
5% Баунти
5% Реферальная программа
Баунти и реферальная программа
На данный момент компания предлагает реферальную программу в размере 5% от купленных токенов привлеченного инвестора. А также баунти программу для
Блогов и медиа
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Распределение вознаграждений пока уточняется...
На данный момент компания Waltix
уже имеет договоренности с организаторами мероприятий в России. В списке партнеров "Единая лига ВТБ", Краснодарское творческое объединение "Премьера" а также театры Москвы и юга России. Запуск платформы намечен на 2 квартал 2018 года
https://waltix.io/
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https://github.com/waltix
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