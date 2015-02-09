Спрос на авиабилеты из России в США упал более чем на четверть - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Спрос на авиабилеты из России в США упал более чем на четверть

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Спрос на авиабилеты из России в США упал более чем на четверть


Аналитическое агентство OneTwoTrip провело исследование рынка авиационных пассажирских перевозок из России в Соединённые Штаты Америки. Данные для формирования отчёта брались с сентября 2017 года по март 2018 года, и эти данные сравнивались с показателями сентября 2016 года по март 2017 года.

В аналитической записке исследователи указывают на то, что спрос на пассажирские авиаперевозки из крупнейших городов Российской Федерации в Соединённые Штаты Америки сократился на 26 процентов. Как указывается в докладе, причиной снижения спроса на полёты стал временный запрет на выдачу неиммиграционных американских виз в российских регионах. Так как стоимость авиационного билета до США стоит немалых денег, то граждане России не особо рискуют, и не летят в Штаты, пока не получат на руки соответствующие документы и разрешения, в том числе и визы. Ко всему прочему, по данным Государственного департамента США, гражданам Российской Федерации стали чаще отказывать в гостевых визах, что так же сказывается на продажах авиабилетов.

Правительство США решило ввести ограничительные меры по выдаче неиммиграционных виз по всей России с 23 августа текущего года. Сделано было это после того, как Москва решила выслать несколько сотен американских дипломатов в ответ на то, что Вашингтон закрыл на территории страны ряд российских дипломатических объектов. Через какое-то время, дипломаты США в России вновь запустили сервис по оформлению виз, но исключительно в Москве. В начале этой недели неиммиграционных визы теперь оформляются и в американском посольстве в Санкт-Петербурге.

До введения ограничительных мер, граждане России могли оформлять визы для поездок США в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Во всех указанных городах сотрудники аналитического агентства OneTwoTrip фиксируют снижение продаж авиабилетов на рейсы в США. В Москве продажи сократились на 27 процентов, в Санкт-Петербурге на 30 процентов, В Екатеринбурге на 15 процентов, во Владивостоке на 2 процента.

После того как снизился спрос на авиабилеты, аналитики зафиксировали и снижение стоимости полётов из крупнейших городов России в США. В период сентябрь 2017 - март 2018 года снижение составило 18 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена билета до США из России составляет 35,9 тыс рублей.

Whore65

специально для mmgp.ru
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