Почему биткоин переживет даже апокалипсис - Горячие новости | MMGP

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Почему биткоин переживет даже апокалипсис

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Почему биткоин переживет даже апокалипсис


Биткоин обрел популярность во многом за счет того, что он является отличным инструментом обхода чрезмерного государственного контроля и эффективным средством защиты от девальвации национальных валют.

Его можно за несколько кликов переслать практически в любую точку планеты. Для транспортировки криптовалюты не понадобятся чемоданы, а для хранения не нужны сейфы. Среди многих инвесторов биткоин заслужил репутацию «тихой гавани» для активов, надежного инструмента хеджирования глобальных экономических рисков и т. д. Однако насколько он будет полезен в случае блэкаута?

Как глобальные перебои с интернетом и электроэнергией повлияют на работу сети Биткоина?

Сторонники криптовалюты уверены, что Биткоин ничуть не хуже золота — так же надёжен и в будущем сможет потягаться с драгоценным металлом в удобстве. Никто не будет таскать с собой кошель, полный золотых слитков, и ножовку по металлу, чтобы в нужный момент отпилить кусочек золота и расплатиться им за кофе. С помощью Биткоина это можно сделать без проблем. Но что, если в мире полностью исчезнет Интернет? Эта проблема криптовалюте тоже не страшна — уверен директор по исследованиям CoinDesk Нолан Бауэрле — если это случится, биткоин справится благодаря технологиям «старой школы».

Цитата:
«Всё в порядке! Биткоин-транзакции без проблем транслируются по коротковолновому радио, а ещё через спутники в космосе. Не переживайте, Биткоин переживёт апокалипсис», — заверил Баурэле.
Тестовый проект по передаче биткоин-транзакций без Интернета был запущен в Финляндии ещё в 2014 году — тогда платежи удалось провести по радио. Из космоса же информацию о транзакциях может передавать спутник, работающий с сервисом Blockstream Satellite.

Идея использования криптовалюты без Интернета далеко не нова, поэтому обсуждается уже довольно продолжительное время не только владельцами Биткоинов, но и аналитиками, банкирами и экономистами.

Но есть и более серьёзные проблемы — хранение данных. Бауреле советует не использовать для хранения облако.

Цитата:
«Во-первых, если во время апокалипсиса пропадёт Интернет, доступ к облаку с данными будет заблокирован. Во-вторых, всегда существует опасность взлома, поэтому лучше хранить всё на жёстком диске», — убеждён Бауреле.
Только так, по его мнению, можно будет пережить сложные времена без потерь.

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