[ICO][BOUNTY] YouRa месседжер нового поколения на блокчейне 01.01.18-01.08.18 - Предстоящие ICO | MMGP

YouRa
- представляет из себя платформу которая сочетает в себе функции всех популярных месседжеров. Точнее платформа взяла лучшее. Платформа объединяет в себе социальную сеть месседжер и кошелек в котором могут хранится как валютные средства так и криптовалюта. Платформа будет работать по технологии децентрализации и не будет иметь никаких серверов. Все переговоры будут шифроваться, что сделает конференции и просто голосовые звонки анонимными. По статистике каждый активный пользователь интернета пользуется как минимум тремя разными платформами для коммуникации будь то социальная сеть, программа для звонков или месседжер. На данный момент YouRa
предлагает объединить все нужные функции в один клиент.
Преимущества
Анонимность- Благодаря технологии блокчейн вся личная информация а также звонки и сообщения пользователей будут скрыты от ненужных глаз.
Синхронизация между всеми популярными платформами. YouRa будет иметь клиенты для Android, IOS, Mac OS, Windows а также веб версию.
Встроенный кошелек, который будет поддерживать как криптовалюту так и фиатные средства. А также будет обеспечивать быструю конвертацию из одной валюты в другую.
Заработок на платформе. Любой пользователь сможет заработать деньги за свою активность. Часть доходов площадка будет перечислять пользователям
Монетизация
Платформа предложит своим пользователям несколько вариантов монетизации своих знаний или контента.
Платные чаты-
Платформа позволит создать чат, где пользователи будут платить за вход. Например если вы юрист таким способом вы можете создать группу где будете делится полезной информацией и оказывать консультации людям.
Платные звонки-
Благодаря этой функции у пользователей появится возможность пообщаться со знаменитостями и публичными людьми в режиме телефонного разговора.
Боты-
Можно создать бота, который будет оказывать те или иные услуги. Например заказ еды или такси и так далее.
Участие в опросах и отзывах-
Компания собирается привлечь к сотрудничеству крупные бренды, которые тратят миллионы долларов на рекламные компании. Пользователи смогут получить вознаграждение за участие в опросах и написании отзывов о бренде.
Детали ICO
- Начало-01.01.18
- Окончание-01.01.18
- Название токена- YRC (YouRaCoin)
- Цена- 0,03 евро
- Количество- 1 миллиард токенов YRC
- Min.cap- 3 000 000 Евро
- Hard cap- 15 000 000 Евро
- Платформа- Etherium
Все не проданные токены будут сожжены. Бонусы при покупке токенов будут выглядеть следующим образом:
- Первая неделя- скидка 50%
- Вторая неделя- скидка 25%
- Третья неделя- скидка 10%
- Четвертая неделя- скидка 5%
Распределение токенов
-50% будут проданы на ICO
-10% советники и партнеры
-10% команда проекта
-5% баунти программа
-25% зарезервировано для награждения пользователей на платформе
Баунти компания
Команда выделяет 50 000 000 YRC или 1 500 00 Евро на баунти компанию, которая щедро вознаградит самых активных участников проекта.
- Bug баунти – 5 000 000 YRC (поиск багов и уязвимостей платформы)
- Переводы- 1 000 000 YRC
- Реферальные ссылки- 7 000 000 YRC
- Блогеры- -5 000 000 YRC (статьи обзоры и тп)
- YouTube Баунти- 7 000 000 YRC
- Менеджеры веток- 7 000 000 YRC (Bitcointalk,Reddit и др.)
- Подписная компания- 3 000 000 YRC
- Публикация на медиа-ресурсах- 1 500 000 YRC
- Facebook- 2 500 000 YRC
- Twitter - 2 500 000 YRC
- Telegram- 1 000 000 YRC
- Instagram – 1 000 000 YRC
- Идеи и креатив– 1 500 000 YRC
- Промо акции – 5 000 000 YRC
Распределение средств после ICO
https://www.youra.io
https://www.youra.io/assets/document...whitepaper.pdf
https://t.me/YouRaICO
https://www.youtube.com/channel/UCAP...IabFJjgPjhwZAQ
- 12%- выплаты инвесторам
- 7%- юридические затраты
- 10%- команда проекта и операционные расходы
- 28%- разработка проекта и получение лицензий
- 43%- Продвижение YouRa и YouBip открытие офисов, PR-компании, налаживание партнерства с крупными компаниями.