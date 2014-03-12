[ICO][BOUNTY] YouRa месседжер нового поколения на блокчейне 01.01.18-01.08.18 - Предстоящие ICO | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,375 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO][BOUNTY] YouRa месседжер нового поколения на блокчейне 01.01.18-01.08.18

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все ICO или PreICO по которым старт назначен не ранее чем через 2 недели.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:44
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 370
Благодарностей: 190
УГ: 1
КП: 0.299
[ICO][BOUNTY] YouRa месседжер нового поколения на блокчейне 01.01.18-01.08.18

YouRa - представляет из себя платформу которая сочетает в себе функции всех популярных месседжеров. Точнее платформа взяла лучшее. Платформа объединяет в себе социальную сеть месседжер и кошелек в котором могут хранится как валютные средства так и криптовалюта. Платформа будет работать по технологии децентрализации и не будет иметь никаких серверов. Все переговоры будут шифроваться, что сделает конференции и просто голосовые звонки анонимными. По статистике каждый активный пользователь интернета пользуется как минимум тремя разными платформами для коммуникации будь то социальная сеть, программа для звонков или месседжер. На данный момент YouRa предлагает объединить все нужные функции в один клиент.


Преимущества

Анонимность- Благодаря технологии блокчейн вся личная информация а также звонки и сообщения пользователей будут скрыты от ненужных глаз.
Синхронизация между всеми популярными платформами. YouRa будет иметь клиенты для Android, IOS, Mac OS, Windows а также веб версию.
Встроенный кошелек, который будет поддерживать как криптовалюту так и фиатные средства. А также будет обеспечивать быструю конвертацию из одной валюты в другую.
Заработок на платформе. Любой пользователь сможет заработать деньги за свою активность. Часть доходов площадка будет перечислять пользователям

Монетизация
Платформа предложит своим пользователям несколько вариантов монетизации своих знаний или контента.

Платные чаты- Платформа позволит создать чат, где пользователи будут платить за вход. Например если вы юрист таким способом вы можете создать группу где будете делится полезной информацией и оказывать консультации людям.

Платные звонки- Благодаря этой функции у пользователей появится возможность пообщаться со знаменитостями и публичными людьми в режиме телефонного разговора.

Боты- Можно создать бота, который будет оказывать те или иные услуги. Например заказ еды или такси и так далее.

Участие в опросах и отзывах- Компания собирается привлечь к сотрудничеству крупные бренды, которые тратят миллионы долларов на рекламные компании. Пользователи смогут получить вознаграждение за участие в опросах и написании отзывов о бренде.

Детали ICO
  • Начало-01.01.18
  • Окончание-01.01.18
  • Название токена- YRC (YouRaCoin)
  • Цена- 0,03 евро
  • Количество- 1 миллиард токенов YRC
  • Min.cap- 3 000 000 Евро
  • Hard cap- 15 000 000 Евро
  • Платформа- Etherium
Все не проданные токены будут сожжены. Бонусы при покупке токенов будут выглядеть следующим образом:
  • Первая неделя- скидка 50%
  • Вторая неделя- скидка 25%
  • Третья неделя- скидка 10%
  • Четвертая неделя- скидка 5%

Распределение токенов


-50% будут проданы на ICO
-10% советники и партнеры
-10% команда проекта
-5% баунти программа
-25% зарезервировано для награждения пользователей на платформе

Баунти компания

Команда выделяет 50 000 000 YRC или 1 500 00 Евро на баунти компанию, которая щедро вознаградит самых активных участников проекта.
  • Bug баунти – 5 000 000 YRC (поиск багов и уязвимостей платформы)
  • Переводы- 1 000 000 YRC
  • Реферальные ссылки- 7 000 000 YRC
  • Блогеры- -5 000 000 YRC (статьи обзоры и тп)
  • YouTube Баунти- 7 000 000 YRC
  • Менеджеры веток- 7 000 000 YRC (Bitcointalk,Reddit и др.)
  • Подписная компания- 3 000 000 YRC
  • Публикация на медиа-ресурсах- 1 500 000 YRC
  • Facebook- 2 500 000 YRC
  • Twitter - 2 500 000 YRC
  • Telegram- 1 000 000 YRC
  • Instagram – 1 000 000 YRC
  • Идеи и креатив– 1 500 000 YRC
  • Промо акции – 5 000 000 YRC

Распределение средств после ICO
  • 12%- выплаты инвесторам
  • 7%- юридические затраты
  • 10%- команда проекта и операционные расходы
  • 28%- разработка проекта и получение лицензий
  • 43%- Продвижение YouRa и YouBip открытие офисов, PR-компании, налаживание партнерства с крупными компаниями.

https://www.youra.io
https://www.youra.io/assets/document...whitepaper.pdf
https://t.me/YouRaICO
https://www.youtube.com/channel/UCAP...IabFJjgPjhwZAQ
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
sahabond на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[pre-ICO /ICO][BOUNTY] TFTM- платежная система нового поколения на блокчейне 20.11.17 sahabond ICO 2 10.12.2017 15:45
Инвестиции нового поколения – mfx.ru serpent989 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 16 27.05.2014 18:35
Express-bux.ru - САР нового поколения! Ivanov P.S. Список проблемных/неактивных/закрытых программ 5 12.03.2014 23:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kral85
Хакеры взломали аккаунт в Twitter главы исполнительной власти Афганистана
От kral85 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Ratatara
Судьба евро решится в четверг
От Ratatara в разделе «Горячие новости»
Аватара нет
Iotas привлек $5,3 млн для уникальной смарт-технологии для многоквартирных домов
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар winbetting365
прогнозы с сайта betadvisor.com.минимум + 40% в месяц от статичного банка.
От winbetting365 в разделе «Барахолка»
Аватар Сергей Горин
Samsung Galaxy S8 можно будет разблокировать взглядом
От Сергей Горин в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Pro-Hyip
Daxo Capital - daxocapital.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,375
Тем
503,951
Сообщений
12,651,420

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram