Пластиковый пакет за 198 евро - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Пластиковый пакет за 198 евро

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Старый Сегодня, 05:29
#1
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Имя: Лея
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Пластиковый пакет за 198 евро
Именно тот случай, когда перечитываешь новость несколько раз и вдумываешься, а правильно ли прочел. Главное ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ.

Берлинский магазин Voo Store предложил покупателям эксклюзивный пластиковый пакет, созданный с помощью бельгийского дизайнера Рафа Симонса. В описании товара за 198 евро (почти 14 тысяч рублей) говорится, что пакет сделан из стопроцентного пластика и может быть многоразовым.



Пакет водонепроницаемый и продаётся вместе с пыльником, который можно использовать в качестве внутреннего отделения.

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