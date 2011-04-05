Пластиковый пакет за 198 евро - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Именно тот случай, когда перечитываешь новость несколько раз и вдумываешься, а правильно ли прочел. Главное ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
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Берлинский магазин Voo Store предложил покупателям эксклюзивный пластиковый пакет, созданный с помощью бельгийского дизайнера Рафа Симонса. В описании товара за 198 евро (почти 14 тысяч рублей) говорится, что пакет сделан из стопроцентного пластика и может быть многоразовым.
Пакет водонепроницаемый и продаётся вместе с пыльником, который можно использовать в качестве внутреннего отделения.
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