Почти 80% предпринимателей рассказали о «проявлениях коррупции» - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Почти 80% предпринимателей рассказали о «проявлениях коррупции»

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Почти 80% предпринимателей рассказали о «проявлениях коррупции»
С «проявлениями коррупции» так или иначе сталкиваются 80% предпринимателей, следует из опроса Торгово-промышленной палаты. Чаще всего это связано с получением разрешений и справок.
13,1% предпринимателей «постоянно» сталкиваются с «проявлением коррупции», еще 35% встречаются с ними иногда, 31,3% — редко. Об этом говорится в исследовании «Бизнес-барометр коррупции» (есть у РБК), который подготовила Торгово-промышленная палата.

Таким образом, с коррупцией время от времени сталкиваются 79,4% бизнесменов, только 20,6% сообщили, что не сталкивались с ней никогда. В исследовании приняли участие почти 10,5 тыс. предпринимателей из всех регионов страны, работающие в таких отраслях, как строительство, торговля, производство, транспорт, сельское хозяйство, компьютерные услуги и т.д. Опрос проводился анкетным способом.
По мнению 13,7% респондентов, за последний год уровень коррупции увеличился (это минимальный, то есть лучший, результат за все три прошедших этапа исследования). 22,2% считают, что он снизился, а 38% — что остался таким же, как и годом ранее.

35,5% предпринимателей приходилось в течение 2017 года сталкиваться «с необходимостью делать неофициальные платежи или подарки должностным лицам». Объем такого подарка или платежа у 19% респондентов составляет от 3 тыс. до 10 тыс. руб., для 18% это и вовсе до 3 тыс. руб. Дорого обходятся коррупционные платежи 6% предпринимателей: для 4% — это сумма от 150 тыс. до 1 млн руб., для 2% — свыше 1 млн руб.
Проблемы предпринимателей в первую очередь связаны с экономической ситуацией, говорит сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров: на первом месте доступность финансирования, которое для нынешней доходности по-прежнему дорогое, на втором — проблемы, которые создают чиновники и правоохранительные органы. «Это и контрольно-надзорная деятельность, и уголовные преследования. Это достаточно серьезно влияет на настроения предпринимателей. Коррупция, может быть, замыкает эту тройку, но коррупция сама по себе так или иначе связана с другими сложностями — либо при оформлении разрешительной документации, либо с уголовным преследованием, либо с рейдерскими захватами», — объясняет он. Во всех этих случаях и возникает коррупционная составляющая, позволяющая решить сложности с помощью взяток, указывает Назаров. Коррупция также связана с излишним присутствием государства в экономике, добавляет он.
Чаще всего, по данным ТПП, с коррупцией предприниматели сталкиваются при получении разрешений и справок (об этом говорят 47,5% респондентов), надзоре (37,2%), госзакупках (32,4%), а также при выполнении санитарных норм (25,5%) и регистрации сделок с недвижимостью (25,1%).

Коррупция в этом году вышла на первое место среди важнейших проблем при ведении бизнеса в России, согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ). Она занимала эту строчку в течение пяти лет, до 2015 года, когда ее на год сместила озабоченность инфляцией, но теперь все вернулось на свои места. Одни и те же масштабы коррупции в кризисные времена воспринимаются более болезненно, чем в условиях роста экономики, объясняла РБК вице-президент РСПП Мария Глухова.

В последний год озабоченность бизнеса коррупцией не изменилась, в списке ключевых проблем она далеко не в лидерах — скорее, «замыкает первую десятку», возражает вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. По регионам проблемы достаточно сильно различаются, но по большинству опросов на первые места выходят сложности, связанные с налоговой отчетностью и блокировкой счетов, отмечает он. Как писал РБК, из-за черных списков сомнительных клиентов, которые банкам рассылает ЦБ, небольшие компании начали массовую ликвидацию и перерегистрацию.

По-прежнему играют роль дополнительные издержки, возникающие из-за роста неналоговой нагрузки, добавляет Корочкин. Деловые объединения ранее пожаловались на ее рост, который наблюдается вопреки принципу фискальной нейтральности, провозглашенному правительством.

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