[pre-ICO] BlockchainTaxi – приложение для дронов 15.12.17-15.01.2018[BOUNTY] - ICO | MMGP

[pre-ICO] BlockchainTaxi – приложение для дронов 15.12.17-15.01.2018[BOUNTY] vBulletin [video]

1. Описание ICO



Платформа BlockchainTaxi станет подмостком, на котором будет построена автоматизированная беспилотная супермагистральная система будущего. BlockchainTaxi обеспечит основу для создания смарт-контрактов, которые будут использовать технологию блокчейн для автоматизации таких операций, как управление воздушным движением, предварительные проверки структур, реакции на стихийные бедствия и любое другое крупномасштабное дроновое приложение, которое требует логистической координации на макроуровне.





Летающие машины



Будучи эксклюзивным партнером Passenger Drone, BlockchainTaxi будет реализован в реальном мире в ближайшем будущем. Доступ к аппаратной инфраструктуре Passenger Drone позволит BlockchainTaxi стать одной из первых конечных, интеллектуальных экосистем для дронов. Другие пилотируемые производители дронов, такие как eHang, Kitty Hawk, Volocopter и Airbus, могут оптимизироваться во времени и затратах, основываясь на структуре BlockchainTaxi - структуре, которая уже доказана в реальном мире. Приспосабливая и расширяя модель Passenger Drone для других авиационных отраслей и производителей, BlockchainTaxi станет основой всемирной интеллектуальной сети дронов.



О Passenger Drone



Passenger Drone - один из первых в мире полностью функциональных, современных автономных воздушных транспортных средств. Passenger Drone немного больше компактней автомобиля, его можно легко транспортировать и припарковать в любом гаражном пространстве. Это не просто футуристическое видение, Passenger Drone уже заключил пилотируемые испытательные полеты и имеет столь же значительную рабочую технологическую основу.





Как работает BlockchainTaxi



BlockchainTaxi - это приложение для пространства дронов и может использоваться в следующих возможностях:



Протокол смарт-навигации: в Нью-Йорке могут быть разные протоколы полетов, чем в Париже, но оба используют платформы BlockchainTaxi для создания смарт-контрактов, позволяющих одному и тому же дрону летать в обоих местах, оставаясь при этом совместимым с индивидуальными правилами воздушного движения. Приложение BlockchainTaxi может хранить данные навигационного маршрута, записанные во время пилотируемых полетов.



Экосистема для соблюдения контрактов: BlockchainTaxi предоставляет подмостки для создания смарт-контрактов, которые могут управлять автономными операциями дронов, такими как проверка мостов, дикой природы и сельского хозяйства, а также обслуживание дронов, ценообразование на услуги и любые еще неоткрытые будущие приложения для дронов.



Экосистема для экономических транзакций. Смарт-контракты могут использоваться для автоматизации платежей за те же услуги дронов. Платформа BlockchainTaxi может быть автоматизирована и реализована всей сетью инспекций, обслуживания и услуг (например, поездки на воздушном такси) и платежами за указанные услуги.



Регулируемая дружественная модель: BlockchainTaxi помогает всей индустрии дронов продвигаться вперед, обеспечивая соответствие местным правилам полетов, поскольку информация на блокчейне не может быть изменена. Это дает регуляторам возможность создать разумное законодательство с полной уверенностью в том, что соблюдение будет обязательным.







2. Выгода для покупателей токенов:



Токен BlockchainTaxi будет действовать как валюта и средство обмена платежами между поставщиками услуг и клиентами (для таких видов использования, как воздушные такси и беспилотные перевозки).



3. Дивиденды и вознаграждения



Не описана система дивидендов и вознаграждения.



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - BCT;

Название - BlockchainTaxi Token;

Стандарт - ERC-20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: 100 млн;

Доступно для покупки: 60 млн;

Максимальная цель - 25 000 ETH;

Метод покупки: ETH

Максимальная покупка - нет;

Минимальная покупка - не указано;



PreICO

Максимальная цель - 4 000 ETH;

Доступно для покупки: 10 млн BCT;

Цена:1 ETH - 2 500 BCT;



Начнется 15 декабря 2017 года и завершиться 15 января 2017 года.



ICO:



Этап 1

Максимальная цель - 9 000 ETH;

Доступно для покупки: 20 млн BCT;

Цена: 2222 BCT за 1 ETH;

Начнется 20 января 2018 года





Этап 2

Максимальная цель - 16,5 000 ETH;

Доступно для покупки: 30 млн BCT;

Цена: 1818 BCT за 1 ETH;

Начнется сразу после завершения Этапа 1, и завершиться 20 февраля 2018 года.



Распределение токенов:

→Баунти - 2%

→Резерв - 10%

→Разработка и маркетинг - 28%

→Краудсейл - 60%





5. Описание баунти кампании



Баунти будет активна для Youtube, Steemit, Medium. Через несколько дней будет опубликовано детальные условия программы.

Обратите внимание, что мы не будем баунти по переводу, подписи и Facebook/Twitter.



Мы также ищем целевых менеджеров стран для языков: русского, корейского, японского и китайского.

1) свободно говорите на одном из этих языков и

2) имеете достаточно времени для выполнения ежедневных обязательств (от 30 минут до 1 часа в день, с некоторыми более интенсивными задачами). Вознаграждения для всех 4 менеджеров по стране будут составлять 1%!



6. Сайт, WhitePaper, контакты



https://blockchaintaxi.io/

https://blockchaintaxi.io/wp-content...-12.3.docx.pdf

https://www.facebook.com/blockchaintaxi/

https://twitter.com/BlockchainTaxi_

https://t.me/BlockChainTaxi Платформастанет подмостком, на котором будет построена автоматизированная беспилотная супермагистральная система будущего. BlockchainTaxi обеспечит основу для создания смарт-контрактов, которые будут использовать технологию блокчейн для автоматизации таких операций, как управление воздушным движением, предварительные проверки структур, реакции на стихийные бедствия и любое другое крупномасштабное дроновое приложение, которое требует логистической координации на макроуровне.Будучи эксклюзивным партнером Passenger Drone, BlockchainTaxi будет реализован в реальном мире в ближайшем будущем. Доступ к аппаратной инфраструктуре Passenger Drone позволит BlockchainTaxi стать одной из первых конечных, интеллектуальных экосистем для дронов. Другие пилотируемые производители дронов, такие как eHang, Kitty Hawk, Volocopter и Airbus, могут оптимизироваться во времени и затратах, основываясь на структуре BlockchainTaxi - структуре, которая уже доказана в реальном мире. Приспосабливая и расширяя модель Passenger Drone для других авиационных отраслей и производителей, BlockchainTaxi станет основой всемирной интеллектуальной сети дронов.- один из первых в мире полностью функциональных, современных автономных воздушных транспортных средств. Passenger Drone немного больше компактней автомобиля, его можно легко транспортировать и припарковать в любом гаражном пространстве. Это не просто футуристическое видение, Passenger Drone уже заключил пилотируемые испытательные полеты и имеет столь же значительную рабочую технологическую основу.- это приложение для пространства дронов и может использоваться в следующих возможностях:Протокол смарт-навигации: в Нью-Йорке могут быть разные протоколы полетов, чем в Париже, но оба используют платформы BlockchainTaxi для создания смарт-контрактов, позволяющих одному и тому же дрону летать в обоих местах, оставаясь при этом совместимым с индивидуальными правилами воздушного движения. Приложение BlockchainTaxi может хранить данные навигационного маршрута, записанные во время пилотируемых полетов.Экосистема для соблюдения контрактов: BlockchainTaxi предоставляет подмостки для создания смарт-контрактов, которые могут управлять автономными операциями дронов, такими как проверка мостов, дикой природы и сельского хозяйства, а также обслуживание дронов, ценообразование на услуги и любые еще неоткрытые будущие приложения для дронов.Экосистема для экономических транзакций. Смарт-контракты могут использоваться для автоматизации платежей за те же услуги дронов. Платформа BlockchainTaxi может быть автоматизирована и реализована всей сетью инспекций, обслуживания и услуг (например, поездки на воздушном такси) и платежами за указанные услуги.Регулируемая дружественная модель: BlockchainTaxi помогает всей индустрии дронов продвигаться вперед, обеспечивая соответствие местным правилам полетов, поскольку информация на блокчейне не может быть изменена. Это дает регуляторам возможность создать разумное законодательство с полной уверенностью в том, что соблюдение будет обязательным.Токен BlockchainTaxi будет действовать как валюта и средство обмена платежами между поставщиками услуг и клиентами (для таких видов использования, как воздушные такси и беспилотные перевозки).Не описана система дивидендов и вознаграждения.ICO:Символ - BCT;Название - BlockchainTaxi Token;Стандарт - ERC-20;Платформа - Ethereum;Общее количество токенов: 100 млн;Доступно для покупки: 60 млн;Максимальная цель - 25 000 ETH;Метод покупки: ETHМаксимальная покупка - нет;Минимальная покупка - не указано;PreICOМаксимальная цель - 4 000 ETH;Доступно для покупки: 10 млн BCT;Цена:1 ETH - 2 500 BCT;Начнется 15 декабря 2017 года и завершиться 15 января 2017 года.ICO:Этап 1Максимальная цель - 9 000 ETH;Доступно для покупки: 20 млн BCT;Цена: 2222 BCT за 1 ETH;Начнется 20 января 2018 годаЭтап 2Максимальная цель - 16,5 000 ETH;Доступно для покупки: 30 млн BCT;Цена: 1818 BCT за 1 ETH;Начнется сразу после завершения Этапа 1, и завершиться 20 февраля 2018 года.Распределение токенов:→Баунти - 2%→Резерв - 10%→Разработка и маркетинг - 28%→Краудсейл - 60%Баунти будет активна для Youtube, Steemit, Medium. Через несколько дней будет опубликовано детальные условия программы.Обратите внимание, что мы не будем баунти по переводу, подписи и Facebook/Twitter.Мы также ищем целевых менеджеров стран для языков: русского, корейского, японского и китайского.1) свободно говорите на одном из этих языков и2) имеете достаточно времени для выполнения ежедневных обязательств (от 30 минут до 1 часа в день, с некоторыми более интенсивными задачами). Вознаграждения для всех 4 менеджеров по стране будут составлять 1%!

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