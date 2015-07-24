[pre-ICO] BlockchainTaxi – приложение для дронов 15.12.17-15.01.2018[BOUNTY] - ICO | MMGP
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[pre-ICO] BlockchainTaxi – приложение для дронов 15.12.17-15.01.2018[BOUNTY]

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[pre-ICO] BlockchainTaxi – приложение для дронов 15.12.17-15.01.2018[BOUNTY]

1. Описание ICO

Платформа BlockchainTaxi станет подмостком, на котором будет построена автоматизированная беспилотная супермагистральная система будущего. BlockchainTaxi обеспечит основу для создания смарт-контрактов, которые будут использовать технологию блокчейн для автоматизации таких операций, как управление воздушным движением, предварительные проверки структур, реакции на стихийные бедствия и любое другое крупномасштабное дроновое приложение, которое требует логистической координации на макроуровне.


Летающие машины

Будучи эксклюзивным партнером Passenger Drone, BlockchainTaxi будет реализован в реальном мире в ближайшем будущем. Доступ к аппаратной инфраструктуре Passenger Drone позволит BlockchainTaxi стать одной из первых конечных, интеллектуальных экосистем для дронов. Другие пилотируемые производители дронов, такие как eHang, Kitty Hawk, Volocopter и Airbus, могут оптимизироваться во времени и затратах, основываясь на структуре BlockchainTaxi - структуре, которая уже доказана в реальном мире. Приспосабливая и расширяя модель Passenger Drone для других авиационных отраслей и производителей, BlockchainTaxi станет основой всемирной интеллектуальной сети дронов.

О Passenger Drone

Passenger Drone - один из первых в мире полностью функциональных, современных автономных воздушных транспортных средств. Passenger Drone немного больше компактней автомобиля, его можно легко транспортировать и припарковать в любом гаражном пространстве. Это не просто футуристическое видение, Passenger Drone уже заключил пилотируемые испытательные полеты и имеет столь же значительную рабочую технологическую основу.


Как работает BlockchainTaxi

BlockchainTaxi - это приложение для пространства дронов и может использоваться в следующих возможностях:

Протокол смарт-навигации: в Нью-Йорке могут быть разные протоколы полетов, чем в Париже, но оба используют платформы BlockchainTaxi для создания смарт-контрактов, позволяющих одному и тому же дрону летать в обоих местах, оставаясь при этом совместимым с индивидуальными правилами воздушного движения. Приложение BlockchainTaxi может хранить данные навигационного маршрута, записанные во время пилотируемых полетов.

Экосистема для соблюдения контрактов: BlockchainTaxi предоставляет подмостки для создания смарт-контрактов, которые могут управлять автономными операциями дронов, такими как проверка мостов, дикой природы и сельского хозяйства, а также обслуживание дронов, ценообразование на услуги и любые еще неоткрытые будущие приложения для дронов.

Экосистема для экономических транзакций. Смарт-контракты могут использоваться для автоматизации платежей за те же услуги дронов. Платформа BlockchainTaxi может быть автоматизирована и реализована всей сетью инспекций, обслуживания и услуг (например, поездки на воздушном такси) и платежами за указанные услуги.

Регулируемая дружественная модель: BlockchainTaxi помогает всей индустрии дронов продвигаться вперед, обеспечивая соответствие местным правилам полетов, поскольку информация на блокчейне не может быть изменена. Это дает регуляторам возможность создать разумное законодательство с полной уверенностью в том, что соблюдение будет обязательным.



2. Выгода для покупателей токенов:

Токен BlockchainTaxi будет действовать как валюта и средство обмена платежами между поставщиками услуг и клиентами (для таких видов использования, как воздушные такси и беспилотные перевозки).

3. Дивиденды и вознаграждения

Не описана система дивидендов и вознаграждения.

4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - BCT;
Название - BlockchainTaxi Token;
Стандарт - ERC-20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: 100 млн;
Доступно для покупки: 60 млн;
Максимальная цель - 25 000 ETH;
Метод покупки: ETH
Максимальная покупка - нет;
Минимальная покупка - не указано;

PreICO
Максимальная цель - 4 000 ETH;
Доступно для покупки: 10 млн BCT;
Цена:1 ETH - 2 500 BCT;

Начнется 15 декабря 2017 года и завершиться 15 января 2017 года.

ICO:

Этап 1
Максимальная цель - 9 000 ETH;
Доступно для покупки: 20 млн BCT;
Цена: 2222 BCT за 1 ETH;
Начнется 20 января 2018 года


Этап 2
Максимальная цель - 16,5 000 ETH;
Доступно для покупки: 30 млн BCT;
Цена: 1818 BCT за 1 ETH;
Начнется сразу после завершения Этапа 1, и завершиться 20 февраля 2018 года.

Распределение токенов:
→Баунти - 2%
→Резерв - 10%
→Разработка и маркетинг - 28%
→Краудсейл - 60%


5. Описание баунти кампании

Баунти будет активна для Youtube, Steemit, Medium. Через несколько дней будет опубликовано детальные условия программы.
Обратите внимание, что мы не будем баунти по переводу, подписи и Facebook/Twitter.

Мы также ищем целевых менеджеров стран для языков: русского, корейского, японского и китайского.
1) свободно говорите на одном из этих языков и
2) имеете достаточно времени для выполнения ежедневных обязательств (от 30 минут до 1 часа в день, с некоторыми более интенсивными задачами). Вознаграждения для всех 4 менеджеров по стране будут составлять 1%!

6. Сайт, WhitePaper, контакты

https://blockchaintaxi.io/
https://blockchaintaxi.io/wp-content...-12.3.docx.pdf
https://www.facebook.com/blockchaintaxi/
https://twitter.com/BlockchainTaxi_
https://t.me/BlockChainTaxi
__________________
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