Инвесторы скидывают золото в обмен на биткоин - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Инвесторы скидывают золото в обмен на биткоин

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Инвесторы скидывают золото в обмен на биткоин


Аналитики в недавнем интервью CNBC сообщили, что инвесторы скидывают золото в обмен на биткоин. Один из них, Филлип Стриджей из RJO Futures смело заявил, что биткоин украл большую долю на рынке золота».

Чтобы объяснить, как они отслеживают этот сдвиг, Ларри Макдональд из The Bear Traps Report заявил, что в целом, когда ставки облигаций снижаются, золото растет. Однако в последние недели доходность по облигациям снизилась и золото одновременно снизилось на 2%. Такое явление довольно редко встречается.

Аналитики считают, что это изменение является результатом увеличения инвестиций в биткоин, среди других криптовалют.




Ларри Макдональд сказал: «За последние два года каждый раз, когда ставки снижались и на этой неделе ставки снизились, золото всегда росло. Почти каждый раз между золотом и облигациями была 82% корреляция. На этой неделе эта корреляция сломалась и я думаю, что это имеет какое-то отношение к биткоину».

Все же цена на золото традиционно стабильна. Недавнее снижение показывает, что инвестиционный пул начал переходить к криптовалютам.
По словам Макдональда, общая рыночная капитализация всех криптовалют составляет 23% от ликвидного товарного золота. Это выше чем в прошлом году – 2-3%. Криптовалюта определенно поедает золото.




В настоящее время цена биткоина составляет $16600, а рыночная капитализация - более $279 млрд. Рыночная оценка биткоина составляет менее 5% от рыночной стоимости мирового рынка золота. По словам Макдональда, биткоин скорее всего будет поддерживать свои экспоненциальные темпы роста в долгосрочной перспективе, в то время как золото продолжает снижаться в цене напротив биткоина.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
биткоин, золото
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