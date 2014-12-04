elka2018.biz - Christmas Tree - Экономические игры | MMGP
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elka2018.biz - Christmas Tree

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 04:00
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 20,033
Благодарностей: 218
УГ: 20
КП: 0.047
elka2018.biz - Christmas Tree

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 11.12.2017




Об игре:

Магазин
Смысл игры в том, чтобы покупать новогодних персонажей и размещать на сугробики вокруг елочки в своем городе. Чем дороже покупка, тем больше прибыли она вам принесет в новом 2018 году!
После этого они будут приносить доход на вывод.


Елка
Здесь вы можете разместить купленных в магазине персонажей. Поставьте их в хоровод вокруг Новогодней Елочки прямо на сугробики и собирайте прибыль каждые пол часа на вывод (персонажи вне поля прибыли не приносят). На поле вашего города имеется 24 места. Чтобы посадить покупку, необходимо сначала кликнуть на персонажа сверху, затем нажать на сугроб. Вы можете менять расположение объектов хоть каждый день. Старайтесь заполнять сначала верхние позиции, чтобы не загораживать сугробы. Если вы все-таки загородили места, персонажей можно посадить путем перетаскивания. Для этого кликните на зверька, зажмите левую кнопку мыши и перетащите на нужный сугроб. Перед тем как изменить порядок расположения объектов, обязательно собирите всю прибыль, чтобы не потерять накопления. Внимание!!! На поле доступны летающие бонусы на воздушном шаре: бонус на покупки каждые 24 часа и бонус на вывод каждые 24 часа. Бонус на вывод могут получать только те игроки, которые пополнили баланс на 2000рублей. Чтобы получить бонус, необходимо кликнуть по воздушному шару.

Маркетинг


Белочка
Цена: 20 руб.
Доход: 0.006 руб./час

Зайчик
Цена: 50 руб.
Доход: 0.017 руб./час

Лисенок
Цена: 100 руб.
Доход: 0.04 руб./час

Щенок
Цена: 250 руб.
Доход: 0.108 руб./час

Елочка малая
Цена: 500 руб.
Доход: 0.234 руб./час

Мишка
Цена: 1000 руб.
Доход: 0.5 руб./час

Олень
Цена: 2000 руб.
Доход: 1.075 руб./час

Снегурочка
Цена: 3000 руб.
Доход: 1.725 руб./час

Дед Мороз
Цена: 5000 руб.
Доход: 3 руб./час

Елка большая
Цена: 7000 руб.
Доход: 4.5 руб./час

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На первое ваше пополнение предусмотрен бонус +10%


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