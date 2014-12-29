Подмосковные собственники земли испытывают большие трудности с её продажей.Цены упали - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Подмосковные собственники земли испытывают большие трудности с её продажей.Цены упали

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Старый Сегодня, 03:55
#1
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Подмосковные собственники земли испытывают большие трудности с её продажей.Цены упали



Коммерсант сообщает, что из-за кризиса распродажи земли в Подмосковье начали проходить на условиях покупателей.

На открытую продажу в Подмосковье сейчас выставлено на 30% больше земельных участков чем 2 года тому назад. Но всё равно высокого спроса не наблюдаются и это несмотря на почти двухкратное падение цен. Есть продавцы, выставляющие на торги свои земельные участки, которые раньше можно было приобретать только в закрытом формате, но и на них спрос невысокий.

Здесь ещё дело в том, что крупные владельцы таких земельных участков в Подмосковье сейчас вынуждены их продавать, поскольку штрафы и налоги за их неиспользование довольно существенно возросли и это естественно, сильно бьёт по их карману.

По словам президента Национально объединения застройщиков жилья (НОЗА) г-на Казинеца, действительно, с этого года налоги уже конкретно вынуждают собственников крупных участков земли вводить их в оборот, но увы, у большинства из них ни сил ни денежных средств на это нету и вот поэтому они уже согласны фактически на любую цену на их землю.

Другими словами, если сейчас такой собственник сельхозугодий не будет их использовать по назначению, то он заплатит штраф от 2 до 10% кадастровой стоимости, а для остальных категорий земель наказание будет в размере 2%. Так, по словам руководителя управляющей компании DTI Property Management г-на Белобжеского, к примеру за 70 гектар сельхозугодий в районе Подмосковного Новорижского шоссе сейчас необходимо заплатить 670 000 рублей в год. "А, теперь представьте, что у вас во владении находится сразу 3000 гектар такой земли - это миллионы и миллионы рублей в виде платежей только за неё!"

Между тем Подмосковные застройщики жилья сейчас не хотят покупать сразу земельные участки под дома, а просто договариваются с их собственниками о деловом партнерстве, т.е мы вам вместо денег дадим готовые квартиры в собственность и таким образом расплатимся. Правда такие сделки на самом деле не так уж и часты, поскольку застройщики сражу же просят дать им высокую скидку, ну а продавцы, естественно, часто жадничают и сделки срываются. Земля снова как бы подвисает непроданной.

Вместе с тем, Коммерсант напоминает, что чуть больше чем через полгода, а именно с 1 июля 2018 года в силу вступит ФЗ-218, который наложит ограничения на застройщиков жилья в плане приобретения земельных участков под застройку, т.е. приобретать они её смогут еще меньше чем ранее. Поэтому они прямо указывают продавцам на этот фактор - мол смотрите, дальше будет еще жестче с приобретением ваших участков. Вообщем ситуация на самом деле патовая - каждый боится здесь прогадать.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a2f17d2a42c2
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Старый Сегодня, 04:17
#2
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.08.2017
Сообщений: 294
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Re: Подмосковные собственники земли испытывают большие трудности с её продажей.Цены у
Противостояние двух честных титанов - землевладельцев и застройщиков. Одни скупили когда-то земли за копейки у людей, воспользовавшись их юридической безграмотностью и растерянностью от неразберихи всего и вся. Другие этим же людям за большие деньги продают квартиры в домах, построенных на этих землях.
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