Подмосковные собственники земли испытывают большие трудности с её продажей.Цены упали - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Подмосковные собственники земли испытывают большие трудности с её продажей.Цены упали









На открытую продажу в Подмосковье сейчас выставлено на 30% больше земельных участков чем 2 года тому назад. Но всё равно высокого спроса не наблюдаются и это несмотря на почти двухкратное падение цен. Есть продавцы, выставляющие на торги свои земельные участки, которые раньше можно было приобретать только в закрытом формате, но и на них спрос невысокий.



Здесь ещё дело в том, что крупные владельцы таких земельных участков в Подмосковье сейчас вынуждены их продавать, поскольку штрафы и налоги за их неиспользование довольно существенно возросли и это естественно, сильно бьёт по их карману.



По словам президента Национально объединения застройщиков жилья (НОЗА) г-на Казинеца, действительно, с этого года налоги уже конкретно вынуждают собственников крупных участков земли вводить их в оборот, но увы, у большинства из них ни сил ни денежных средств на это нету и вот поэтому они уже согласны фактически на любую цену на их землю.



Другими словами, если сейчас такой собственник сельхозугодий не будет их использовать по назначению, то он заплатит штраф от 2 до 10% кадастровой стоимости, а для остальных категорий земель наказание будет в размере 2%. Так, по словам руководителя управляющей компании DTI Property Management г-на Белобжеского, к примеру за 70 гектар сельхозугодий в районе Подмосковного Новорижского шоссе сейчас необходимо заплатить 670 000 рублей в год. "А, теперь представьте, что у вас во владении находится сразу 3000 гектар такой земли - это миллионы и миллионы рублей в виде платежей только за неё!"



Между тем Подмосковные застройщики жилья сейчас не хотят покупать сразу земельные участки под дома, а просто договариваются с их собственниками о деловом партнерстве, т.е мы вам вместо денег дадим готовые квартиры в собственность и таким образом расплатимся. Правда такие сделки на самом деле не так уж и часты, поскольку застройщики сражу же просят дать им высокую скидку, ну а продавцы, естественно, часто жадничают и сделки срываются. Земля снова как бы подвисает непроданной.



Вместе с тем, Коммерсант напоминает, что чуть больше чем через полгода, а именно с 1 июля 2018 года в силу вступит ФЗ-218, который наложит ограничения на застройщиков жилья в плане приобретения земельных участков под застройку, т.е. приобретать они её смогут еще меньше чем ранее. Поэтому они прямо указывают продавцам на этот фактор - мол смотрите, дальше будет еще жестче с приобретением ваших участков. Вообщем ситуация на самом деле патовая - каждый боится здесь прогадать.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a2f17d2a42c2 Коммерсант сообщает, что из-за кризиса распродажи земли в Подмосковье начали проходить на условиях покупателей.На открытую продажу в Подмосковье сейчас выставлено на 30% больше земельных участков чем 2 года тому назад. Но всё равно высокого спроса не наблюдаются и это несмотря на почти двухкратное падение цен. Есть продавцы, выставляющие на торги свои земельные участки, которые раньше можно было приобретать только в закрытом формате, но и на них спрос невысокий.Здесь ещё дело в том, что крупные владельцы таких земельных участков в Подмосковье сейчас вынуждены их продавать, поскольку штрафы и налоги за их неиспользование довольно существенно возросли и это естественно, сильно бьёт по их карману.По словам президента Национально объединения застройщиков жилья (НОЗА) г-на Казинеца, действительно, с этого года налоги уже конкретно вынуждают собственников крупных участков земли вводить их в оборот, но увы, у большинства из них ни сил ни денежных средств на это нету и вот поэтому они уже согласны фактически на любую цену на их землю.Другими словами, если сейчас такой собственник сельхозугодий не будет их использовать по назначению, то он заплатит штраф от 2 до 10% кадастровой стоимости, а для остальных категорий земель наказание будет в размере 2%. Так, по словам руководителя управляющей компании DTI Property Management г-на Белобжеского, к примеру за 70 гектар сельхозугодий в районе Подмосковного Новорижского шоссе сейчас необходимо заплатить 670 000 рублей в год. "А, теперь представьте, что у вас во владении находится сразу 3000 гектар такой земли - это миллионы и миллионы рублей в виде платежей только за неё!"Между тем Подмосковные застройщики жилья сейчас не хотят покупать сразу земельные участки под дома, а просто договариваются с их собственниками о деловом партнерстве, т.е мы вам вместо денег дадим готовые квартиры в собственность и таким образом расплатимся. Правда такие сделки на самом деле не так уж и часты, поскольку застройщики сражу же просят дать им высокую скидку, ну а продавцы, естественно, часто жадничают и сделки срываются. Земля снова как бы подвисает непроданной.Вместе с тем, Коммерсант напоминает, что чуть больше чем через полгода, а именно с 1 июля 2018 года в силу вступит ФЗ-218, который наложит ограничения на застройщиков жилья в плане приобретения земельных участков под застройку, т.е. приобретать они её смогут еще меньше чем ранее. Поэтому они прямо указывают продавцам на этот фактор - мол смотрите, дальше будет еще жестче с приобретением ваших участков. Вообщем ситуация на самом деле патовая - каждый боится здесь прогадать.Специально для mmgp.ru

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