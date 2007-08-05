WIZORY - wyzory.cc - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Новый проект/Я не админ
WIZORY - wizory.cc
старт программы 12/12/2017
Легенда
Wizory - Уникальная платформа для манинга таких криптовалют, как Bitcoin, Dogecoin, Litecoin или USD.
Зарабатывайте от 2% до 4% в сутки добывая любую из представленных крипто валют.
Получайте бонус при регистрации в размере 100 Gh/s и приступайте к добыче!
Приглашайте своих партнёров и получайте отличные реферальные начисления в размере 12% и 5% от мощности, приобретённой партнёром, а так же вы получите 5 Gh/s за каждого партнёра, который прошёл регистрацию.
Планы
2% - 4% в день бессрочно
от 60% до 120% в месяц
Минимальный вклад
USD 1, BTC 0.001, LTC 0.1, DOGE 1000
Платежные системы
PM BTC LTC Payeer
Тип выплат - ручной
Реферальная программа
От приобретенных рефералами 1 уровня
12% GH/S
От приобретенных рефералами 2 уровня
5% GH/S
За каждую регистрацию по вашей реферальной ссылке
5 GH/S
Техника
SSL
Уникальный скрипт
Уникальный дизайн
DDoS protection
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Бонус 10%
Бонус
Запишите видео о проекте где вы вносите депозит и получите 10% к купленной мощности. Данная функция доступна каждые 7 дней.
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Мой депозит.
22:33 11.12.17 Transfer 198086824 U15929684
wizory -50.25 0.25 Sent Payment 50.00 USD to account U15929684. Memo: Shopping Cart Payment. Payment ID: 1513031379