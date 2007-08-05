WIZORY - wyzory.cc - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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WIZORY - wyzory.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:54
#1
BROMONITOR.COM
Премиум
 
Аватар SeoPilot
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.08.2007
Сообщений: 432
Благодарностей: 71
УГ: 0
КП: 0.076
WIZORY - wyzory.cc
Новый проект/Я не админ
WIZORY - wizory.cc
старт программы 12/12/2017

Легенда
Wizory - Уникальная платформа для манинга таких криптовалют, как Bitcoin, Dogecoin, Litecoin или USD.

Зарабатывайте от 2% до 4% в сутки добывая любую из представленных крипто валют.

Получайте бонус при регистрации в размере 100 Gh/s и приступайте к добыче!

Приглашайте своих партнёров и получайте отличные реферальные начисления в размере 12% и 5% от мощности, приобретённой партнёром, а так же вы получите 5 Gh/s за каждого партнёра, который прошёл регистрацию.

Планы

2% - 4% в день бессрочно
от 60% до 120% в месяц

Минимальный вклад USD 1, BTC 0.001, LTC 0.1, DOGE 1000
Платежные системы PM BTC LTC Payeer
Тип выплат - ручной
Реферальная программа
От приобретенных рефералами 1 уровня
12% GH/S
От приобретенных рефералами 2 уровня
5% GH/S
За каждую регистрацию по вашей реферальной ссылке
5 GH/S

Техника
SSL
Уникальный скрипт
Уникальный дизайн
DDoS protection
Цитата:
Бонус 10%
Бонус

Запишите видео о проекте где вы вносите депозит и получите 10% к купленной мощности. Данная функция доступна каждые 7 дней.

Цитата:
Мой депозит.
22:33 11.12.17 Transfer 198086824 U15929684
wizory -50.25 0.25 Sent Payment 50.00 USD to account U15929684. Memo: Shopping Cart Payment. Payment ID: 1513031379

Последний раз редактировалось SeoPilot; Сегодня в 03:12.
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