Финские власти жёстко ограничили своих лудоманов - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Российский электронный ресурс рассказывающий о Финляндии "Фонтанка.FI
" сообщает, что в этом году 3 ведущих финских игорных оператора объединились под одним игровым брендом "Veikkaus" и что государство в этой стране владеет монополией на азартные игры. Другими словами с этого года "Veikkaus" - это государственный монополист по азартным играм и согласно прогнозам по итогам года доход этой национальной компании составит более 1 млрд Евро. Большая часть этих средств уходит в благотворительные организации и фонды.
Между тем, важное внимание у этой нации сейчас уделяется борьбе с лудоманией, то есть игорной зависимостью. И это не просто слова, а за ними стоят конкретные действия государственных органов. Так, Министерство внутренних дел Финляндии уже на этой неделе проинформировало граждан, что с 12 декабря 2017 года в стране вводится в действие новое государственное Постановление, которое отныне будет ограничивать финских лудоманов в их действиях в виртуальном Интернет-пространстве.
Это Постановление заставит финских граждан соблюдать установленные "нормы возможного проигрыша" за одну игру в режиме онлайн. Для этого государство отныне разрешает иметь гражданину только 1 игровой счёт для участия в интернет-играх. Далее игрок будет должен пополнить этот счёт и самостоятельно установить сам себе лимит денежных средств, которые он сможет проиграть в Интернете за 1 сутки. Более того, снизить этот лимит он может в любой момент, а вот чтобы поднять его снова, то в зависимости от типа игры игроку надо будет ждать от 1 суток до 1 месяца. Кроме того, власти запретили пополнять такой игровой счет с 00:00 ночи и до 06:00 утра
Для некоторых игр власти требуют устанавливать лимит проигрыша не превышающий 1000 Евро в сутки и 2000 Евро в месяц. Всё это должно теперь исполняться финнами в обязательном порядке. Также любой гражданин будет в состоянии полностью отказаться от игр Интернете на сайте Veikkaus и тогда заявление на восстановление прав на онлайн-игры он сможет подать через 1 год, не раньше.
По всей видимости финские власти устали вести постоянную пропаганду против игровой зависимости, эффективность которой не слишком высока, поскольку здесь многое зависит от психологии каждого конкретного игрока и теперь пошли на жесткие меры в этом бесконечном сражении азарта с трезвым сознанием. Ну а что в итоге из этого выйдет, конечно, покажет только время.
Специально для mmgp.ru
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