UBS запустит платформу Live Ethereum совместно с Barclays, Credit Suisse и другими - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

ttxz Мастер

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UBS запустит платформу Live Ethereum совместно с Barclays, Credit Suisse и другими



Проект, получивший корпоративное название «глобальная платформа автономного распределенного согласования» (Massive Autonomous Distributed Reconciliation platform, или сокращенно — Madrec), запустил финансовый гигант из Швейцарии — холдинг UBS, при помощи компаний Barclays, Credit Suisse, KBC, SIX и Thomson Reuters. Он нацелен на упрощение согласования целого ряда данных банков о контрагентах.



Обычно регламентируемые фирмы используют так называемые «идентификаторы юридических лиц», хранимые в глобальной системе данных, для выполнения операций от имени клиентов, даже если у самих клиентов остутствует один из кодов. Но в рамках радикальных законодательных изменений, реализуемых в рамках Директивы II Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID), которая вступит в силу в ЕС с 3 января 2018 года, все юридические лица, являющиеся ее субъектами, должны будут получить и использовать эти коды.



Вместо обязывания каждого учреждения проводить независимые проверки, банки придумали использовать систему Madrec, позволяющую консолидировать усилия в процессе отраслевого согласования с помощью облака Microsoft Azure.



В эксклюзивном интервью сайту CoinDesk Питер Стивенс, глава научно-исследовательского отдела по вопросам блокчейна компании UBS, объяснил, как блокчейн-инфраструктура поможет пользователям экономить средства без вреда конкурентному преимуществу.



Стивенс заявил:



Цитата: «Этот будет нашим первым запущенным проектом». «Не навреди»



В рамках подготовки к запуску Стивенс провел для CoinDesk небольшую экскурсию по лаборатории UBS, в которой была создана платформа Madrec, и детально описал все преимущества блокчейн-платформы для упрощения выполнения законодательных требований еще до вступления в силу.



Платформа, на создание которой ушло более полугода, разрослась в небольшую сеть на основании смарт-контрактов, в которой объединяются идентификаторы, одобренные Регулятивно-надзорным комитетом по идентификаторам юридических лиц (LEI ROC) и другими органами. Согласование справочных данных LEI включает отраслевую классификацию и информацию Европейской службы по ценным бумагам и финансовым рынкам (ESMA).







Теперь каждой компании не придется проверять информацию самостоятельно и периодически согласовывать результаты: смарт-контракты блокчейна обеспечат точность почти в режиме реального времени.



Для этого анонимизированные справочные данные хэшируются в блокчейне Ethereum, а исходные данные остаются в учреждении. Затем смарт-контракт согласовывает данные, позволяя пользователям оперативно определять несоответствия и исправлять их.



Так как ко всем пригодным учреждениям будут применятся одни критерии, Стивенс утверждает, что помощь в обеспечении точности работы будет исключительно позитивно влиять на результаты, при этом не снижая конкурентоспособности.



«Это общедоступные справочные данные, а не основания для конкурентной борьбы, — сказал он, добавив:



Цитата: — Основной идеей является что-то вроде «не навреди и измени мир к лучшему». Это помогает регуляторам. Мы также включаем поставщиков данных, мы не пытаемся навредить им, и включаем другие банки». Имитация запуска



На начальных этапах носившая название «Проект Конрад», глобальная платформа автономного распределенного согласования в основном создавалась в Лондоне, в выездной научно-исследовательской лаборатории по вопросам блокчейна компании UBS.



Финансово-технологический отдел, располагающийся на 40 этаже здания Кэнери-Уорф-Тауэр в Лондоне, в котором работает лаборатория, задуман как «нейтральная зона», в которой представители разных партнеров работают над шестью блокчейн-проектами, запуск которых запланирован в следующем году.



И особенно важно, что в этой же лаборатории компания UBS запустила проект Utility Settlement Coin, в котором также была задействована группа финансовых учреждений.







Что касается первого запуска проекта Madrec, сейчас проходит имитация его работы с использованием 22 000 единиц неконфиденциальных данных для эмитентов обыкновенных акций. Первый запуск запланирован до начала следующего месяца. Полноценное начало работы будет зависеть от его результатов.



Ли Брейн из отдела инвестиций Bank CTO Office в Barclays, рассказала сайту CoinDesk следующее:



Цитата: «Это испытание с ограниченными параметрами позволяет полнее оценить инновационную технику криптографии, используя которую каждый банк может сохранить конфиденциальность данных и сверить свои данные с базовыми через общие усилия в группе». источник Как раз к вступлению в силу новых строгих законодательных требований некоторые крупнейшие банки мира представили пилотный проект, разработанный для упрощения проверки соответствия с помощью Ethereum.Проект, получивший корпоративное название «глобальная платформа автономного распределенного согласования» (Massive Autonomous Distributed Reconciliation platform, или сокращенно — Madrec), запустил финансовый гигант из Швейцарии — холдинг UBS, при помощи компаний Barclays, Credit Suisse, KBC, SIX и Thomson Reuters. Он нацелен на упрощение согласования целого ряда данных банков о контрагентах.Обычно регламентируемые фирмы используют так называемые «идентификаторы юридических лиц», хранимые в глобальной системе данных, для выполнения операций от имени клиентов, даже если у самих клиентов остутствует один из кодов. Но в рамках радикальных законодательных изменений, реализуемых в рамках Директивы II Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID), которая вступит в силу в ЕС с 3 января 2018 года, все юридические лица, являющиеся ее субъектами, должны будут получить и использовать эти коды.Вместо обязывания каждого учреждения проводить независимые проверки, банки придумали использовать систему Madrec, позволяющую консолидировать усилия в процессе отраслевого согласования с помощью облака Microsoft Azure.В эксклюзивном интервью сайту CoinDesk Питер Стивенс, глава научно-исследовательского отдела по вопросам блокчейна компании UBS, объяснил, как блокчейн-инфраструктура поможет пользователям экономить средства без вреда конкурентному преимуществу.Стивенс заявил:В рамках подготовки к запуску Стивенс провел для CoinDesk небольшую экскурсию по лаборатории UBS, в которой была создана платформа Madrec, и детально описал все преимущества блокчейн-платформы для упрощения выполнения законодательных требований еще до вступления в силу.Платформа, на создание которой ушло более полугода, разрослась в небольшую сеть на основании смарт-контрактов, в которой объединяются идентификаторы, одобренные Регулятивно-надзорным комитетом по идентификаторам юридических лиц (LEI ROC) и другими органами. Согласование справочных данных LEI включает отраслевую классификацию и информацию Европейской службы по ценным бумагам и финансовым рынкам (ESMA).Теперь каждой компании не придется проверять информацию самостоятельно и периодически согласовывать результаты: смарт-контракты блокчейна обеспечат точность почти в режиме реального времени.Для этого анонимизированные справочные данные хэшируются в блокчейне Ethereum, а исходные данные остаются в учреждении. Затем смарт-контракт согласовывает данные, позволяя пользователям оперативно определять несоответствия и исправлять их.Так как ко всем пригодным учреждениям будут применятся одни критерии, Стивенс утверждает, что помощь в обеспечении точности работы будет исключительно позитивно влиять на результаты, при этом не снижая конкурентоспособности.«Это общедоступные справочные данные, а не основания для конкурентной борьбы, — сказал он, добавив:На начальных этапах носившая название «Проект Конрад», глобальная платформа автономного распределенного согласования в основном создавалась в Лондоне, в выездной научно-исследовательской лаборатории по вопросам блокчейна компании UBS.Финансово-технологический отдел, располагающийся на 40 этаже здания Кэнери-Уорф-Тауэр в Лондоне, в котором работает лаборатория, задуман как «нейтральная зона», в которой представители разных партнеров работают над шестью блокчейн-проектами, запуск которых запланирован в следующем году.И особенно важно, что в этой же лаборатории компания UBS запустила проект Utility Settlement Coin, в котором также была задействована группа финансовых учреждений.Что касается первого запуска проекта Madrec, сейчас проходит имитация его работы с использованием 22 000 единиц неконфиденциальных данных для эмитентов обыкновенных акций. Первый запуск запланирован до начала следующего месяца. Полноценное начало работы будет зависеть от его результатов.Ли Брейн из отдела инвестиций Bank CTO Office в Barclays, рассказала сайту CoinDesk следующее:

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