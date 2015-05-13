Компания по уходу за животными Fuzzy Pet Health поднимает $4.5 инвестиций - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Компания по уходу за животными Fuzzy Pet Health поднимает $4.5 инвестиций

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Компания по уходу за животными Fuzzy Pet Health поднимает $4.5 инвестиций

Калифорнийский стартап Fuzzy Pet Health сегодня сообщил о привлечении $4.5 млн инвестиций для своего сервиса по уходу за домашними животными.

Инвесторами выступили Eniac Ventures и Crosscut Ventures с участием существующих инвесторов SV Angel, Accelerator и FJ Labs. Стартап будет использовать привлеченный капитал для расширения спектра предоставляемых услуг и для выхода на международный рынок.
«Миссия Fuzzy заключается в том, чтобы помочь владельцам домашних животных играть активную роль в отношении здоровья своих питомцев. Мы предоставляем доступ к ветеринарной помощи в новом, технологическом формате», - сообщил Зубин Беттай, основатель Fuzzy Pet Health.
Запущенная в 2015 году соучредителем и генеральным директором Зубином Беттайем, Fuzzy Pet Health является разработчиком мобильного приложения, которое позволяет владельцем домашних животных иметь прямой доступ к ветеринарной помощи в режиме реального времени. Пользователи могут запрашивать рецепты, рекомендации по продуктам и услугам для своих питомцев. Приложение доступно для бесплатного скачивания в Apple App Store и Google Play.

Fuzzy Pet Health позволяет ветеринарам работать на индивидуальной основе и в разы чаще обследовать домашних животных, в сравнении с традиционными клиниками.

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