Срочная продажа объекта от РЖД в центре Москвы - Недвижимость | MMGP

Продажа здания и участка земли в собственность в центре Москвы от РЖД.
Москва, ул. Каланчевская 32\61 стр.1
- Здание 2 этажа, площадь 600 кв. м., требуется капитальный ремонт.
- Земля 9 соток
- Сносить можно, построить выше и больше, но сваи вбивать нельзя. На участке можно построить жилой дом или сделать из старого здания офис/лофт, производство, гостиницу или на любые ваши цели!
- Подходит для гостиниц. Для клиентов гостиниц удобно: центр Москвы, рядом метро.
- На территории можно добавить другие строения, например спа или другие пристройки.
- Все коммуникации подключены: электричество, вода, отопление.
Рыночная стоимость земли 135'000'000 рублей
Участок земли 9 соток, 908 кв. м. Оценочная стоимость земли в этой части Москвы 15 млн. рублей за одну сотку
-Объект расположен в центре города между Садовым кольцом и ТТК.
-В 10 минутах пешком от трех вокзалов Москвы. Так же рядом метро Проспект Мира
-Рядом больница, жилые дома, крытый гараж, удобное расположение
Продажа срочная, через тендер
Цена на момент публикации 75'000'000 рублей
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Звонить на номер +79260585808, либо телеграм t.me/khaylan, либо вся информация подробная на сайте росснедвижимость.рф