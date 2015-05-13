Университет в Варне выплатит студентам стипендии в биткоинах - Новости криптовалют | MMGP

Университет в Варне выплатит студентам стипендии в биткоинах
Болгарский университет управления в Варне (VUM) сегодня объявил о том, что выплатит 10 студентам стипендии в криптовалюте биткоин.
Университет рад сообщить, что десять претендентов на степень бакалавра теперь получать возможность получать стипендии в биткоинах, начиная с осени 2018 года, - сообщил университет.
Напомню, что Университет Нового Южного Уэльса (Австралия) запустил программу LoyaltyX, позволяющая студентам зарабатывать эфириум, совершая повседневных покупки на территории университета. LoyaltyX проходила с 6 октября по 20 ноября.
Также стоит отметить, что VUM сможет принимать биткоин в качестве оплаты за обучение и проживание в общежитии.
Мы уверены, что криптовалюта - неизбежная техническая разработка, которая приведет к значительным инновациям во всех аспектах нашей жизни. VUM - инновационный и ориентированный на будущее университет. Мы всегда заинтересованы в предоставлении инновационных технологий в наши IT и бизнес-программы, и криптовалюта, безусловно, одна из них, - пояснил Университет.