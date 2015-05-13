Университет в Варне выплатит студентам стипендии в биткоинах - Новости криптовалют | MMGP
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Университет в Варне выплатит студентам стипендии в биткоинах

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Университет в Варне выплатит студентам стипендии в биткоинах


Болгарский университет управления в Варне (VUM) сегодня объявил о том, что выплатит 10 студентам стипендии в криптовалюте биткоин.
Университет рад сообщить, что десять претендентов на степень бакалавра теперь получать возможность получать стипендии в биткоинах, начиная с осени 2018 года, - сообщил университет.
Напомню, что Университет Нового Южного Уэльса (Австралия) запустил программу LoyaltyX, позволяющая студентам зарабатывать эфириум, совершая повседневных покупки на территории университета. LoyaltyX проходила с 6 октября по 20 ноября.

Также стоит отметить, что VUM сможет принимать биткоин в качестве оплаты за обучение и проживание в общежитии.
Мы уверены, что криптовалюта - неизбежная техническая разработка, которая приведет к значительным инновациям во всех аспектах нашей жизни. VUM - инновационный и ориентированный на будущее университет. Мы всегда заинтересованы в предоставлении инновационных технологий в наши IT и бизнес-программы, и криптовалюта, безусловно, одна из них, - пояснил Университет.
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bitcoin, btc, биткоин, криптовалюта
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