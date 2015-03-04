Xiaomi представила наушники с шумоподавлением Noise-Cancelling - Новости технологий и интернета | MMGP
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Xiaomi представила наушники с шумоподавлением Noise-Cancelling

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Xiaomi представила наушники с шумоподавлением Noise-Cancelling
Как и было анонсировано, китайская компания Xiaomi выпустила наушники с системой шумоподавления.



Гарнитура получила название Xiaomi Noise-Cancelling и продаваться она будет по цене 299 юаней (~$45), начиная с 12 декабря. Она является аналогом представленных летом наушников, только вместо разъема USB Type-C обладает 3.5-мм штекером.



Двухдрайверные динамические наушники плотно прилегают к слуховому проходу, что уже обеспечивает неплохую звукоизоляцию. Система активного подавления шумов (в диапазоне 50-1500 Гц) имеет независимое питание.



Корпус Xiaomi Noise-Cancelling выполнен из алюминия. Девайс оснащается аккумулятором емкостью 55 мАч, который обязан обеспечить до 12 часов автономной работы, располагается он в переключателе. Зарядка осуществляется через порт Micro USB. С помощью переключателя можно настроить интенсивность (сильное - среднее - отключено).



Xiaomi Noise-Cancelling получили поддержку звука высокого разрешения Hi-Res Audio.

Источник: gizmochina
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