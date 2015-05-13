Биржа OKEx объявляет о поддержке 10 токенов - Новости криптовалют | MMGP

Представители международной криптобиржи OKEx.com сегодня заявили о поддержке таких токенов, как Centra (CTR), ChainLink (LINK), SALT (SALT), First Blood (1ST), Walton (WTC), SingularDTV (SNGLS), SONM (SNM), 0x (ZRX), Bancor (BNT), Civic (CVC). Компания также заявила о больших рисках, связанных с инвестициями в добавленные токены. Депозиты можно проводить начиная с 11 декабря, а вот торговые операции откроются 12 декабря. Вывод средств откроют 18 декабря.
Напомню, что:
Centra - это криптовалютная дебетовая карта, поддерживающая биткоин, эфириум, токены ERC20, лайткоин, рипл и монеро. ChainLink является разработчиком оракулов, позволяющие разработчикам взаимодействовать с поставщиками данных, платежными решениями и традиционной банковской системой.
Salt - это децентрализованная платформа P2P-кредитования, позволяющая выдавать или получать займы с помощью токена SALT.
FirstBlood - эфириум-платформа, позволяющая геймерам зарабатывать деньги, демонстрируя свои навыки в видеоиграх.
WALTON является бизнес-экосистемой, включающая технологию RFID и блокчейн.