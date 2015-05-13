Биржа OKEx объявляет о поддержке 10 токенов - Новости криптовалют | MMGP
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Биржа OKEx объявляет о поддержке 10 токенов

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Биржа OKEx объявляет о поддержке 10 токенов

Представители международной криптобиржи OKEx.com сегодня заявили о поддержке таких токенов, как Centra (CTR), ChainLink (LINK), SALT (SALT), First Blood (1ST), Walton (WTC), SingularDTV (SNGLS), SONM (SNM), 0x (ZRX), Bancor (BNT), Civic (CVC). Компания также заявила о больших рисках, связанных с инвестициями в добавленные токены. Депозиты можно проводить начиная с 11 декабря, а вот торговые операции откроются 12 декабря. Вывод средств откроют 18 декабря.

Напомню, что:
  • Centra - это криптовалютная дебетовая карта, поддерживающая биткоин, эфириум, токены ERC20, лайткоин, рипл и монеро. ChainLink является разработчиком оракулов, позволяющие разработчикам взаимодействовать с поставщиками данных, платежными решениями и традиционной банковской системой.
  • Salt - это децентрализованная платформа P2P-кредитования, позволяющая выдавать или получать займы с помощью токена SALT.
  • FirstBlood - эфириум-платформа, позволяющая геймерам зарабатывать деньги, демонстрируя свои навыки в видеоиграх.
  • WALTON является бизнес-экосистемой, включающая технологию RFID и блокчейн.
  • SingularDTV (S-DTV) - децентрализованная платформа, позволяющая просматривать, прослушивать или комментировать контент.
  • SONM является разработчиком всемирного инновационного суперкомпьютера для вычислительных систем.
  • 0x – это протокол, который дает возможность разработчикам различных DEX-приложений обменивать ERC20-токены.
  • Bancor – это протокол, позволяющий создавать ликвидные смарт-токены и конвертировать один токен в другой без привлечения посредников.
  • Civic – это экосистема идентификации, развернутая на блокчейне, позволяющая проверять личность пользователя безопасным и недорогим способом.

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Метки
ico, биржа криптовалют, токены
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