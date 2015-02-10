[pre-ICO] eWaiter – приложение для авт. и оптим. работы ресторанов 18.12.17-18.01.18 - ICO | MMGP

[pre-ICO] eWaiter – приложение для авт. и оптим. работы ресторанов 18.12.17-18.01.18 vBulletin [video]

1. Описание ICO



eWaiter - это глобальное децентрализованное приложение для автоматизации и оптимизации работы ресторанов, разработанное с использованием технологии блокчейн.



Преимущества:

1. Простое использование

Подключение услуги будет проходить в четыре этапа, а интуитивный интерфейс сделает приложение максимально удобным.



2. Широкий функционал

Вызов официанта, Электронное меню, Отзывы посетителей, Маркетинговый инструмент, Контроль закупок и Учет продуктов.



3. Приемлемая цена

Доступный для любого ресторана сервис eWaiter позволит с минимальными затратами автоматизировать работу заведения.





Основные выгоды, которые предоставляет проект:



Для инвестора



Токен-опцион с высокой ликвидностью

Устойчивость к спекуляциям на бирже

Прозрачность и доступность инвестиций

Автоматизация исполнения обязательств

Рост курса пропорциональный экспансии



Для бизнеса



Сокращение расходов на персонал

Ускоренный процесс обслуживания

Удобное средство редактирования меню

Увеличение суммы среднего чека

Мощный маркетинговый инструмент



Для посетителей



Экономия времени

Высокий уровень обслуживания

Исчерпывающая информация о блюдах

Удобный и простой интерфейс

Достоверные мнения и оценки





Сервис eWaiter является самым универсальным решением для ресторанного бизнеса. Он направлен на решение основных проблем индустрии с экрана обычного смартфона и на создание платформы для ресторанов как поставщиков услуги и для своих гостей как потребителей. Сегодня на рынке сервисов, предназначенных для оптимизации и упрощения ресторанного бизнеса, нет единого инструмента для решения проблем, который объединил бы в себе возможности рекламного продвижения и неограниченный потенциальный функционал.



Сервис eWaiter является мощным маркетинговым инструментом. Все рестораны, подключенные к услуге, будут показаны на карте, и пользо ватель легко увидит всю информацию о них. Индивидуальные страницы каждого заведения в приложении отобразят отличительные черты, акции, меню, фото, отзывы и т. д. Настраиваемый дизайн, соответствующий образу ресторана, будет способствовать продвижению и привлечению внимания точно так же, как яркие рекламные вывески и громкая музыка в реальной жизни, но на экране смартфона и из любой точки мира. Анализируя предпочтения потенциальных гостей, приложение автоматически будет предлагать интересные для них акции, а о ближай ших из них пользователь будет информирован при помощи всплывающих уведомлений. По своему усмотрению ресторан может устанавливать награды в виде WTR-коинов для клиентов за определенные действия: многократное посещение ресторана, приглашение друзей, отзывы, заказ определенных позиций меню. Размер награды и условия ее получения устанавливаются рестораном в неограниченном количестве вариантов. По статистике, внедрение системы геймификации в бизнес приводит к существенному скачку в сторону увеличения клиентской базы.



2. Выгода для покупателей токенов:



WTR токены будут использоваться для оплаты услуги ресторанам и для выплат бонусов пользователям



По окончанию ICO цена WTR токена составит 0.00025 ETH и в дальнейшем будет только расти, так как за счет увеличения количества пользователей приложения eWaiter, увеличится число общих покупок. Таким образом, стоимость услуг, выраженных в токенах WTR, начнет дробиться, а ценность одного токена будет увеличиваться.



На момент запуска приложения появится возможность продать WTR токены напрямую пользователям сервиса через внутреннюю биржу. Помимо этого инвесторы всегда смогут продать их на открытых биржах.



3. Дивиденды и вознаграждения



Не описана система дивидендов и вознаграждения.



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - WTR;

Название - WTR;

Стандарт - ERC-20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: 175 млн;

Доступно для покупки: 98 млн;

Максимальная цель - 98 млн WTR;

Метод покупки: ETH

Максимальная покупка - нет;





PreICO

Максимальная цель - 1 000 ETH;

Доступно для покупки: 8 млн WTR;

Цена: 0,000125 ETH;

Минимальная покупка - 0,125 ETH;

Начнется 18 декабря 2018 года и завершиться 18 января 2018 года.



ICO:

Максимальная цель - 20 000 ETH;

Доступно для покупки: 90 млн WTR;

Цена: 0,00020-0,00025 ETH;

Бонусы:



Начнется 22 марта 2018 года и завершиться 10 апреля 2018 года.



Распределение токенов:

→Баунти - 4%

→Ранние инвесторы - 10%

→Резерв - 10%

→Команда - 20%

→Краудсейл - 56%



Распределение средств:

Собранные на PreICO средства будут использованы для создания приложения eWaiter, а привлеченные инвестиции с основного этапа ICO пойдут на мировую экспансию и маркетинг



5. Описание баунти кампании



Не описаны детали баунти кампании.



6. Сайт, WhitePaper, контакты



https://ewaiter.io/

https://ewaiter.io/public/media/docs...e_Paper_RU.pdf

https://medium.com/@ewaiterico

https://t.me/ewaiterico

https://facebook.com/ewaiterico

https://twitter.com/ewaiterico

https://www.linkedin.com/in/ewaiter-ico-877187154/

https://vk.com/ewaiterico

https://www.youtube.com/channel/UC1w...L5a-dxpxnjYQzA



- это глобальное децентрализованное приложение для автоматизации и оптимизации работы ресторанов, разработанное с использованием технологии блокчейн.Подключение услуги будет проходить в четыре этапа, а интуитивный интерфейс сделает приложение максимально удобным.Вызов официанта, Электронное меню, Отзывы посетителей, Маркетинговый инструмент, Контроль закупок и Учет продуктов.Доступный для любого ресторана сервис eWaiter позволит с минимальными затратами автоматизировать работу заведения.Токен-опцион с высокой ликвидностьюУстойчивость к спекуляциям на биржеПрозрачность и доступность инвестицийАвтоматизация исполнения обязательствРост курса пропорциональный экспансииСокращение расходов на персоналУскоренный процесс обслуживанияУдобное средство редактирования менюУвеличение суммы среднего чекаМощный маркетинговый инструментЭкономия времениВысокий уровень обслуживанияИсчерпывающая информация о блюдахУдобный и простой интерфейсДостоверные мнения и оценкиСервис eWaiter является самым универсальным решением для ресторанного бизнеса. Он направлен на решение основных проблем индустрии с экрана обычного смартфона и на создание платформы для ресторанов как поставщиков услуги и для своих гостей как потребителей. Сегодня на рынке сервисов, предназначенных для оптимизации и упрощения ресторанного бизнеса, нет единого инструмента для решения проблем, который объединил бы в себе возможности рекламного продвижения и неограниченный потенциальный функционал.Сервис eWaiter является мощным маркетинговым инструментом. Все рестораны, подключенные к услуге, будут показаны на карте, и пользо ватель легко увидит всю информацию о них. Индивидуальные страницы каждого заведения в приложении отобразят отличительные черты, акции, меню, фото, отзывы и т. д. Настраиваемый дизайн, соответствующий образу ресторана, будет способствовать продвижению и привлечению внимания точно так же, как яркие рекламные вывески и громкая музыка в реальной жизни, но на экране смартфона и из любой точки мира. Анализируя предпочтения потенциальных гостей, приложение автоматически будет предлагать интересные для них акции, а о ближай ших из них пользователь будет информирован при помощи всплывающих уведомлений. По своему усмотрению ресторан может устанавливать награды в виде WTR-коинов для клиентов за определенные действия: многократное посещение ресторана, приглашение друзей, отзывы, заказ определенных позиций меню. Размер награды и условия ее получения устанавливаются рестораном в неограниченном количестве вариантов. По статистике, внедрение системы геймификации в бизнес приводит к существенному скачку в сторону увеличения клиентской базы.WTR токены будут использоваться для оплаты услуги ресторанам и для выплат бонусов пользователямПо окончанию ICO цена WTR токена составит 0.00025 ETH и в дальнейшем будет только расти, так как за счет увеличения количества пользователей приложения eWaiter, увеличится число общих покупок. Таким образом, стоимость услуг, выраженных в токенах WTR, начнет дробиться, а ценность одного токена будет увеличиваться.На момент запуска приложения появится возможность продать WTR токены напрямую пользователям сервиса через внутреннюю биржу. Помимо этого инвесторы всегда смогут продать их на открытых биржах.Не описана система дивидендов и вознаграждения.ICO:Символ - WTR;Название - WTR;Стандарт - ERC-20;Платформа - Ethereum;Общее количество токенов: 175 млн;Доступно для покупки: 98 млн;Максимальная цель - 98 млн WTR;Метод покупки: ETHМаксимальная покупка - нет;PreICOМаксимальная цель - 1 000 ETH;Доступно для покупки: 8 млн WTR;Цена: 0,000125 ETH;Минимальная покупка - 0,125 ETH;Начнется 18 декабря 2018 года и завершиться 18 января 2018 года.ICO:Максимальная цель - 20 000 ETH;Доступно для покупки: 90 млн WTR;Цена: 0,00020-0,00025 ETH;Бонусы:Минимальная покупка - 0,0025 ETH;Начнется 22 марта 2018 года и завершиться 10 апреля 2018 года.Распределение токенов:→Баунти - 4%→Ранние инвесторы - 10%→Резерв - 10%→Команда - 20%→Краудсейл - 56%Распределение средств:Собранные на PreICO средства будут использованы для создания приложения eWaiter, а привлеченные инвестиции с основного этапа ICO пойдут на мировую экспансию и маркетингНе описаны детали баунти кампании. https://text.ru/spelling/5a2eed068e428 - 90%

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