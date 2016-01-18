Что заставляет расти курс биткоина - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Что заставляет расти курс биткоина

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Старый Сегодня, 01:12
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Специалист
 
Имя: Марк Никитин
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Инвестирую в: Стартапы
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Что заставляет расти курс биткоина
Курс биткоина в декабре взлетел до $18 тыс. Рынком движет информационная шумиха и ожидание запуска фьючерсов на криптовалюту. Эксперты считают, что у рынка еще есть перспективы роста, но и риск растет

Биткоин в начале декабря показал бурный рост, подскочив за неделю с $10 тыс. до 18 тыс. Исторический рекорд был установлен ночью 8 декабря — $18,247 тыс., по данным Coinmarketcap.com.

С начала года стоимость монеты выросла в 17 раз, а капитализация криптовалюты увеличилась с $15 млрд до 272 млрд. РБК разбирался, что будет с его курсом дальше.

Новые инструменты и ажиотаж

Основными факторами роста биткоина в декабре стали ожидания запуска фьючерсов на криптовалюту и информационная шумиха, связанная со стремительными движениями рынка. Уже 10 декабря торги фьючерсами на биткоин начинает чикагский оператор CBOE Global Markets, а 18 декабря — крупнейшая площадка по торговле деривативами CME Group. Также на днях о желании запустить фьючерсы сообщила японская биржа Tokyo Financial Exchange. На фоне первых новостей о запуске фьючерсов биткоин и начал свое ралли: в начале ноября, после объявления планов CME Group, его стоимость за сутки выросла более чем на 9% и впервые достигла отметки $7 тыс.

Появление новых инструментов даст возможность выхода на рынок тем консервативным инвесторам, которые предпочитают не вкладываться в биткоин по ряду причин технического и административного характера. Во-первых, биткоин не обладает четким законодательным статусом, что накладывает риски, с которыми не хотят связываться инвесторы. «Во-вторых, биткоин на данном этапе обладает плохой доступностью для инвестора — его нужно приобретать через различные криптовалютные обменники, что не так просто», — объясняет независимый портфельный управляющий.

Информационный ажиотаж вокруг биткоина

Согласно данным сервиса «Подбор слов» «Яндекса», количество запросов по слову «биткоин» в поисковой системе за неделю, с 27 ноября по 3 декабря 2017 года (самые свежие данные), составило 1,558 млн, показав рост в 21,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За неделю, когда биткоин вырос почти на 20%, преодолев психологический уровень в $10 тыс., количество поисковых запросов выросло вдвое по сравнению с двумя предыдущими неделями.

По данным Google Trends, количество поисковых запросов по слову «биткоин» за год выросло в 17 раз, а по слову «bitcoin» по всему миру — в 20 раз, а резкий скачок запросов (более чем вдвое) произошел в конце ноября — начале декабря.

Согласно информации, предоставленной РБК системой анализа новостей СКАН (более 23 тыс. источников), упоминаемость биткоина в российских СМИ росла на протяжении всего текущего года. Если в январе 2017 года зафиксировано 1265 упоминаний, то в ноябре — уже 11 895 упоминаний (рост более чем в девять раз). По состоянию на 8 декабря биткоин с начала месяца упоминался 5282 раза — на 27% больше, чем за весь первый квартал текущего года (4171 упоминание).

В ближайшем будущем биткоин ждет еще не один взлет и не одно снижение. Положительное влияние на курс могут оказывать законодательные инициативы, регулирующие обращение и тем более утверждающие биткоин в качестве платежного средства. Позитивно реагирует курс на новости о крупных покупках на рынке и вливании новых средств, а также на новости усовершенствования технологий, на которых работает биткоин. К падению же курса в первую очередь могут привести широкие заградительные меры регуляторов.
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