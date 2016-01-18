Что заставляет расти курс биткоина - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

NikitinM Специалист

Имя: Марк Никитин Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 25.02.2017 Сообщений: 465 Благодарностей: 133 УГ: 4 КП: 0.178

Что заставляет расти курс биткоина Курс биткоина в декабре взлетел до $18 тыс. Рынком движет информационная шумиха и ожидание запуска фьючерсов на криптовалюту. Эксперты считают, что у рынка еще есть перспективы роста, но и риск растет



Биткоин в начале декабря показал бурный рост, подскочив за неделю с $10 тыс. до 18 тыс. Исторический рекорд был установлен ночью 8 декабря — $18,247 тыс., по данным Coinmarketcap.com.



С начала года стоимость монеты выросла в 17 раз, а капитализация криптовалюты увеличилась с $15 млрд до 272 млрд. РБК разбирался, что будет с его курсом дальше.



Новые инструменты и ажиотаж



Основными факторами роста биткоина в декабре стали ожидания запуска фьючерсов на криптовалюту и информационная шумиха, связанная со стремительными движениями рынка. Уже 10 декабря торги фьючерсами на биткоин начинает чикагский оператор CBOE Global Markets, а 18 декабря — крупнейшая площадка по торговле деривативами CME Group. Также на днях о желании запустить фьючерсы сообщила японская биржа Tokyo Financial Exchange. На фоне первых новостей о запуске фьючерсов биткоин и начал свое ралли: в начале ноября, после объявления планов CME Group, его стоимость за сутки выросла более чем на 9% и впервые достигла отметки $7 тыс.



Появление новых инструментов даст возможность выхода на рынок тем консервативным инвесторам, которые предпочитают не вкладываться в биткоин по ряду причин технического и административного характера. Во-первых, биткоин не обладает четким законодательным статусом, что накладывает риски, с которыми не хотят связываться инвесторы. «Во-вторых, биткоин на данном этапе обладает плохой доступностью для инвестора — его нужно приобретать через различные криптовалютные обменники, что не так просто», — объясняет независимый портфельный управляющий.



Информационный ажиотаж вокруг биткоина



Согласно данным сервиса «Подбор слов» «Яндекса», количество запросов по слову «биткоин» в поисковой системе за неделю, с 27 ноября по 3 декабря 2017 года (самые свежие данные), составило 1,558 млн, показав рост в 21,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За неделю, когда биткоин вырос почти на 20%, преодолев психологический уровень в $10 тыс., количество поисковых запросов выросло вдвое по сравнению с двумя предыдущими неделями.



По данным Google Trends, количество поисковых запросов по слову «биткоин» за год выросло в 17 раз, а по слову «bitcoin» по всему миру — в 20 раз, а резкий скачок запросов (более чем вдвое) произошел в конце ноября — начале декабря.



Согласно информации, предоставленной РБК системой анализа новостей СКАН (более 23 тыс. источников), упоминаемость биткоина в российских СМИ росла на протяжении всего текущего года. Если в январе 2017 года зафиксировано 1265 упоминаний, то в ноябре — уже 11 895 упоминаний (рост более чем в девять раз). По состоянию на 8 декабря биткоин с начала месяца упоминался 5282 раза — на 27% больше, чем за весь первый квартал текущего года (4171 упоминание).



В ближайшем будущем биткоин ждет еще не один взлет и не одно снижение. Положительное влияние на курс могут оказывать законодательные инициативы, регулирующие обращение и тем более утверждающие биткоин в качестве платежного средства. Позитивно реагирует курс на новости о крупных покупках на рынке и вливании новых средств, а также на новости усовершенствования технологий, на которых работает биткоин. К падению же курса в первую очередь могут привести широкие заградительные меры регуляторов.

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

__________________