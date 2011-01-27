Новогодняя халява от сайта CS:GO - Халява | MMGP

Свежий сайт! Получаем 1.5$!
Заходите на сайт: https://csgoempire.com/r/vokerman
Не реф: https://csgoempire.com
Авторизовываетесь через стим.
Далее нажимаете на стрелочку возле вашего ника и вводите код: vokerman
За переход по ссылке вы получаете 0.5$ и 0.5$ за активацию кода!
Также можете открывать ежедневные новогодние кейсы.
Вывод с сайта:
2 сайт.
Заходите на сайт: https://csgocasino.ru/#r/1ycej4
Не реф: https://csgocasino.ru
Логинитесь через стим.
Далее заходите во вкладку "Frее Сoins", выбираете вкладку "Рeфеpалы" и вводите код: 1ycej4
Вам дадут монеты, сразу можете вывести их, либо попробовать поиграть.
Вывод с сайта:
3 сайт.
Данный сайт по новой игре: "PUBG" (Для получения xaлявы нужо иметь данную игру)
Переходите на сайт: https://skinpabg.com/#r/1ycej4
Не реф: https://skinpabg.com/#r/1ycej4
Далее заходите во вкладку "Frее Сoins", выбираете вкладку "Рeфеpалы" и вводите код: 1ycej4
Вывести баланс сможете через вкладку "Магазин"
Вывод на данном сайте без депозита!