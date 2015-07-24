[pre-ICO] TokenLend – инвестирование в кредиты 1-12.03.2018 - Предстоящие ICO | MMGP

[pre-ICO] TokenLend – инвестирование в кредиты 1-12.03.2018 1. Описание ICO



TokenLend предоставит кому-либо по всему миру возможность инвестировать в кредиты, обеспеченные недвижимостью, с использованием различных крипто- и фиатных валют. Наша платформа устранит неопределенности, с которыми обычно сталкиваются мелкие инвесторы, помогая им создавать инвестиционный портфель с гарантированным кредитом, который обеспечивает конкурентоспособную, предсказуемую и последовательную доходность.





Проблема

Традиционные банковские продукты и услуги являются устаревшими и медленными из-за всей их бюрократии и документов. В мире трансграничных валютных переводов, децентрализованных баз данных и смарт-контрактов люди по-прежнему ограничены своим географическим положением и местом жительства. Различные законы, валюты и сложное налогообложение делают бизнес-деятельность более сложной, чем она должна и может быть. Отсутствие интеграции между финансовыми услугами заставляет людей обращаться с многочисленными посредническими учреждениями с их собственной политикой проверки, сборы и лимиты. Это может превратить, казалось бы, простую операцию в массивную головную боль.



Решение

Идея для TokenLend была результатом кульминации нашего инвестиционного опыта, а также нашего обширного опыта в разработке программного обеспечения.



Кредитный портфель

Платформа TokenLend будет выпущена с заранее подготовленным списком обеспеченных кредитов от доверенных поставщиков займов ЕС и удобным интерфейсом для наших будущих партнеров. На первом этапе мы будем принимать только ипотечные кредиты с наиболее надежными объектами недвижимости в качестве залога. Это позволит достичь лучших значений риска/дохода для наших пользователей.





Вторичный рынок

TokenLend будет иметь рынок Loan Participation Note (LPN) (т. е. «Вторичный рынок»), где пользователи могут торговать текущими инвестициями для немедленной ликвидности.





Децентрализованная архитектура

Бизнес-логика платформы будет использовать все преимущества технологии блокчейн, используя распределенный регистр Ethereum. Представление каждого объекта в качестве смарт-контракта и выполнение всех операций в виде токеновых транзакций между адресами Ethereum поможет достичь отличной стабильности, целостности и неуязвимости системных данных.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1 Кредитор добавляет новый кредит в систему через Личный кабинет. После того, как данные о кредитах будут успешно проверены персоналом платформы, на платформе будет создан и опубликован кредитный договор.

2 Пользователи приобретают Loan Participation Notes (LPN) для конкретного кредита, передавая желаемую сумму TLN на адрес кредита. Затем смарт-контракт генерирует контракт LPN с основным значением, равным сумме TLN, переданной пользователем, а также личный график погашения, основанный на временной отметке создания LPN и условий кредита.

3 LPN связаны с адресом ETH кошелька пользователя в качестве бенефициара процентных платежей. Общая сумма TLN, полученная от всех пользователей, переносится на счет Кредитора в качестве основной суммы займа.

4 В соответствии с графиком смарт-контракта кредита, кредитор отправляет процентные платежи и погашение основного долга (если применимо) на платформу.

5 После выполнения последней транзакции кредитором, смарт контракт LPN закрывает график погашения, и отправляет проценты вместе с остатком TLN на соответствующую учетную запись.

6 Кредит считается закрытым, взаимодействие адресов кошелька удаляется, и контракт LPN считается полностью выполненным.



2. Выгода для покупателей токенов:



Владельцы токенов TLN получат гарантированную долю чистой прибыли компании, выплачиваемой на регулярной основе, а также возможность использовать TLN для инвестирования в любой кредит, доступный на платформе. Поскольку все токены будут созданы на этапе продажи токенов, токен не будет инфляционным. По мере того, как будет произведено больше инвестиций, будет активировано большее количество LPN, таким образом снижая число токенов, которые остаются в обращении, и их доступность на биржах. По мере роста совокупного кредитного портфеля TokenLend, также будет более высокой чистая прибыль платформы, превращающая владение токенами TLN, еще более выгодное. Эти события, как мы полагаем, приведут к увеличению цены токена на крипто-биржах в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



3. Дивиденды и вознаграждения



Владельцы токенов TLN получат гарантированную долю чистой прибыли компании, выплачиваемой на регулярной основе



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - TLN;

Название - TLN;

Стандарт - ERC-20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: не указано;

Доступно для покупки: 82%;

Цена: 2500 TLN = ETH;

Максимальная цель - 140 000 ETH;

Минимальная цель - 20 000 ETH;

Метод покупки: ETH

Максимальная покупка - нет;

Минимальная покупка - не указано;





PreICO

Максимальная цель - 10 000 ETH;

Минимальная покупка - 1 ETH;

Начнется 1 марта 2018 года и завершиться 12 марта 2018 года.



ICO:

Начнется 22 марта 2018 года и завершиться 10 апреля 2018 года.



Распределение токенов:

→PreICO: 7%

→ICO: 75%

→Команда: 14,5%

→Баунти: 0,5%

→Советники: 3%





Распределение средств:

→Разработка - 70,1%

→Маркетинг и PR - 18,6%

→Консалтинг - 2,6%

→Юридические расходы - 7%

→Офисные расходы - 1,8%





5. Описание баунти кампании



Не описаны детали баунти кампании.



6. Сайт, WhitePaper, контакты



https://tokenlend.io/

https://tokenlend.io/tokenlend_whitepaper.pdf

https://www.facebook.com/tokenlend/

https://twitter.com/Tokenlend_news

https://t.me/tokenlend



предоставит кому-либо по всему миру возможность инвестировать в кредиты, обеспеченные недвижимостью, с использованием различных крипто- и фиатных валют. Наша платформа устранит неопределенности, с которыми обычно сталкиваются мелкие инвесторы, помогая им создавать инвестиционный портфель с гарантированным кредитом, который обеспечивает конкурентоспособную, предсказуемую и последовательную доходность.Традиционные банковские продукты и услуги являются устаревшими и медленными из-за всей их бюрократии и документов. В мире трансграничных валютных переводов, децентрализованных баз данных и смарт-контрактов люди по-прежнему ограничены своим географическим положением и местом жительства. Различные законы, валюты и сложное налогообложение делают бизнес-деятельность более сложной, чем она должна и может быть. Отсутствие интеграции между финансовыми услугами заставляет людей обращаться с многочисленными посредническими учреждениями с их собственной политикой проверки, сборы и лимиты. Это может превратить, казалось бы, простую операцию в массивную головную боль.Идея для TokenLend была результатом кульминации нашего инвестиционного опыта, а также нашего обширного опыта в разработке программного обеспечения.Платформа TokenLend будет выпущена с заранее подготовленным списком обеспеченных кредитов от доверенных поставщиков займов ЕС и удобным интерфейсом для наших будущих партнеров. На первом этапе мы будем принимать только ипотечные кредиты с наиболее надежными объектами недвижимости в качестве залога. Это позволит достичь лучших значений риска/дохода для наших пользователей.TokenLend будет иметь рынок Loan Participation Note (LPN) (т. е. «Вторичный рынок»), где пользователи могут торговать текущими инвестициями для немедленной ликвидности.Бизнес-логика платформы будет использовать все преимущества технологии блокчейн, используя распределенный регистр Ethereum. Представление каждого объекта в качестве смарт-контракта и выполнение всех операций в виде токеновых транзакций между адресами Ethereum поможет достичь отличной стабильности, целостности и неуязвимости системных данных.1 Кредитор добавляет новый кредит в систему через Личный кабинет. После того, как данные о кредитах будут успешно проверены персоналом платформы, на платформе будет создан и опубликован кредитный договор.2 Пользователи приобретают Loan Participation Notes (LPN) для конкретного кредита, передавая желаемую сумму TLN на адрес кредита. Затем смарт-контракт генерирует контракт LPN с основным значением, равным сумме TLN, переданной пользователем, а также личный график погашения, основанный на временной отметке создания LPN и условий кредита.3 LPN связаны с адресом ETH кошелька пользователя в качестве бенефициара процентных платежей. Общая сумма TLN, полученная от всех пользователей, переносится на счет Кредитора в качестве основной суммы займа.4 В соответствии с графиком смарт-контракта кредита, кредитор отправляет процентные платежи и погашение основного долга (если применимо) на платформу.5 После выполнения последней транзакции кредитором, смарт контракт LPN закрывает график погашения, и отправляет проценты вместе с остатком TLN на соответствующую учетную запись.6 Кредит считается закрытым, взаимодействие адресов кошелька удаляется, и контракт LPN считается полностью выполненным.Владельцы токенов TLN получат гарантированную долю чистой прибыли компании, выплачиваемой на регулярной основе, а также возможность использовать TLN для инвестирования в любой кредит, доступный на платформе. Поскольку все токены будут созданы на этапе продажи токенов, токен не будет инфляционным. По мере того, как будет произведено больше инвестиций, будет активировано большее количество LPN, таким образом снижая число токенов, которые остаются в обращении, и их доступность на биржах. По мере роста совокупного кредитного портфеля TokenLend, также будет более высокой чистая прибыль платформы, превращающая владение токенами TLN, еще более выгодное. Эти события, как мы полагаем, приведут к увеличению цены токена на крипто-биржах в среднесрочной и долгосрочной перспективе.Владельцы токенов TLN получат гарантированную долю чистой прибыли компании, выплачиваемой на регулярной основеICO:Символ - TLN;Название - TLN;Стандарт - ERC-20;Платформа - Ethereum;Общее количество токенов: не указано;Доступно для покупки: 82%;Цена: 2500 TLN = ETH;Максимальная цель - 140 000 ETH;Минимальная цель - 20 000 ETH;Метод покупки: ETHМаксимальная покупка - нет;Минимальная покупка - не указано;PreICOМаксимальная цель - 10 000 ETH;Минимальная покупка - 1 ETH;Начнется 1 марта 2018 года и завершиться 12 марта 2018 года.ICO:Начнется 22 марта 2018 года и завершиться 10 апреля 2018 года.Распределение токенов:→PreICO: 7%→ICO: 75%→Команда: 14,5%→Баунти: 0,5%→Советники: 3%Распределение средств:→Разработка - 70,1%→Маркетинг и PR - 18,6%→Консалтинг - 2,6%→Юридические расходы - 7%→Офисные расходы - 1,8%Не описаны детали баунти кампании. https://text.ru/spelling/5a2ee50bc715b - 100%

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