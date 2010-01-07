COINROLL - Ставка на биткойн ! - Заработок Криптовалют | MMGP

ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ. ХОЧУ ПРЕДСТАВИТЬ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РЕСУРС https://coinroll.me
COINROLL -это уникальный ресурс который не имеет аналогов
Игра на bitcoin ( сатоши ) в виде ставок между реальными игроками
Минимальная ставка 100 satoshi, Максимальная ставка - нет
Каждый игрок может делать неограниченое число ставок
Победитель определяется с помощью системы билетов
Победитель забирает все внесенные в раунд satoshi
Чем больше и выше ставка, тем больше шанс стать победителем ! ! !
И САМОЕ ГЛАВНОЕ ! ! ! Для любителей Халявы. Есть "кран" ! Вы можете получить бонус на свой баланс каждые 30 минут !
СУММА БОНУСА 100 SATOSH ! ! !
Заходите и пробуйте удачу. Лучше один раз попробовать чем сто раз услышать !
Желаю всем Удачи. И Биткойнов побольше !
https://coinroll.me/