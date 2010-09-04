Google и Microsoft боятся слияния Qualcomm и Broadcom - Новости технологий и интернета | MMGP

Представители компаний Google и Microsoft высказали серьёзные опасения по поводу возможного слияния Qualcomm и Broadcom. В Google и Microsoft считают, что объединение компаний не пойдёт индустрии на пользу и может привести к замедлению процесса появления новых технологий. Напомним, что в начале прошлого месяца Broadcom хотела приобрести Qualcomm за 130 миллиардов долларов, но последняя отказалась. Позже её представители намекнули, что Broadcom предложила слишком маленькую сумму.
Компания Google считает, что если Broadcom купит Qualcomm, то последняя перестанет так часто представлять инновационные решения. Дело в том, что Broadcom считает необходимым сократить затраты на разработку новых технологий. Так как большинство смартфонов на Android используют чипсеты Qualcomm, а недавно к ним присоединились и устройства на Windows, то любая задержка в разработке новых технологий прямо или косвенно повлияет на бизнес Google и Microsoft.
Кроме этого, сейчас между Qualcomm и Apple ведутся патентные разбирательства. Но если Broadcom купит Qualcomm, то новые владельцы будут более склонны к «яблочной» корпорации, так как генеральный директор Broadcom Хок Тан оптимистически настроен по поводу решения этого конфликта. Как результат, Google и Microsoft опять же останутся в проигрыше.
Пока ещё рано делать какие-либо выводы. Тем более, Qualcomm вряд ли захочет портить отношения с Google и Microsoft, которые являются её ключевыми партнёрами.
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