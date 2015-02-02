Идеи депутатов взвинтят цены на пиво - Горячие новости | MMGP

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Идеи депутатов взвинтят цены на пиво

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Идеи депутатов взвинтят цены на пиво


Депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко внесет в нижнюю палату парламента законопроект, который приведет к росту цен на пиво и пивные напитки. Об этом рассказал исполнительный директор Союза российских пивоваров (СРП) Вячеслав Мамонтов, передает РИА Новости.

Документ был подготовлен Национальным союзом защиты прав потребителей (НСЗПП), в настоящий момент Онищенко его дорабатывает. Законопроект предлагает обязать производителей пива наносить на этикетки акцизные марки, что позволило бы дополнительно нарастить поступления в бюджет. Ввести новые требования планируется с 1 июля 2018 года.

Исполнительный директор СРП обрушился с критикой на документ. По его словам, от новой инициативы пострадают все: от простых потребителей до государства, которое из-за снижения продаж в итоге только потеряет, а не нарастит поступления от сборов за пиво.

«Маркировка может привести к замедлению скорости производственных линий и снижению эффективности производства, росту себестоимости и существенному удорожанию продукции на полке», — заявил Мамонтов. Он отметил, что нанесение акциза на пиво приведет к дополнительным расходам для производителей.

Исполнительный директор СРП также напомнил, что государство и так достаточно контролирует отрасль после введения Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), которая отслеживает движение всего алкоголя в режиме онлайн. Мамонтов также убежден, что подобные меры ударят не только по пивоварам, но и по представителям смежных отраслей: сельскому хозяйству, торговле, производстве сопутствующих товаров.

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