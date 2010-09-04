ЕБРР предоставил € 160 млн. на расширение метрополитена в Харькове - Горячие новости | MMGP

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ЕБРР предоставил € 160 млн. на расширение метрополитена в Харькове

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ЕБРР предоставил € 160 млн. на расширение метрополитена в Харькове

ЕБРР предоставляет суверенный кредит на сумму € 160 млн. второму по величине городу в Украине – Харькову, на расширение метрополитена. Кредит сроком на 18 лет будет использован для строительства двух новых станций метро и вагонного депо, а также приобретение нового подвижного состава. Финансирование ЕБРР будет дополнено кредитом ЕИБ такого же размера.

Город Харьков является крупным промышленным центром на северо-востоке Украины с населением почти 1,5 млн. В нем расположены крупные предприятия машиностроительной и электронной промышленности. Харьков также является культурным и научным центром, в котором располагается университет, основанный в 1804 г.

Удлинение линии метро на 3,5 км, а также строительство новых станций «Державинская» и «Одесская», обеспечит крайне необходимое уменьшение автотранспортных потоков на юге города, и поможет активизировать сообщение с жилым районом, в котором проживают около 160 тыс. харьковчан.

Местные жители и гости города также получат улучшенные, более быстрые и экологически чистые транспортные связи между центром города и аэропортом. Продленная линия метро достигнет новых жилых районов Харькова и обеспечит лучшую мобильность населения в одном из крупнейших промышленных центров Украины.

Все контракты, финансируемые ЕБРР в данном проекте, будут заключаться путем открытых тендеров со строгим соблюдением принципов и правил закупок ЕБРР. Это обеспечит равные возможности компаниям, отвечающим критериям участия в закупках, и будет способствовать прозрачности и экономической эффективности программы расширения метрополитена.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж сказал: «Наша цель – поддерживать развитие экологически чистого, эффективного и современного городского транспорта в Украине. Проект расширения харьковского метро как раз соответствует этой стратегии. Способствуя развитию устойчивого и чистого городского транспорта как привлекательной альтернативы автомобилям, мы получаем ряд положительных экологических и экономических эффектов, а также экономию времени на поездках и сокращение углеродных выбросов».

Технико-экономическое обоснование для этого проекта выполнялось с использованием грантовых средств, предоставленных Правительством Японии.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 г. Банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению средств на сумму почти €11,6 млрд. в рамках 383 проектов.

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