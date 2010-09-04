Китайцы переименуют один из украинских банков и введут его в ТОП-10 рынка - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
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Китайцы переименуют один из украинских банков и введут его в ТОП-10 рынка

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Китайцы переименуют один из украинских банков и введут его в ТОП-10 рынка

Китайцы, выкупившие госбанк, озвучили свои планы по его развитию. Генеральный директор биржи BOCE Ян Дун Шенг, который купил УБРР, заявил, что в ближайшие годы Украинский банк реконструкции и развития войдет в десятку крупнейших банков Украины.

Сначала изменят название банка.


В ноябре капитал УБРР был увеличен со 120 млн грн до 244 млн грн. Ян Дун Шенг планирует увеличение капитала УБРР «далеко за 500 млн грн», которые требуются к 2024 году.


Чтобы войти в ТОП-10 рынка УБРР должен всего лишь увеличить активы в 134 раза.

По данным НБУ, на 1 октября 2017 года УБРР с активами в 238,5 млн грн занимал 83-е место среди 88 банков. Его доля на рынке составляла 0,018%. Тогда как последнее место в ТОП-10 было у Укрсоцбанка с активами в 31,89 млрд грн (2,49% рынка).

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