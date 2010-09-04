График работы отделений Ощадбанка изменится - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
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График работы отделений Ощадбанка изменится

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График работы отделений Ощадбанка изменится

Изменения связаны с переходом Ощадбанка на новый План счетов бухгалтерского учета. Как сообщает пресс-служба финучреждения, 16 и 17 декабря отделения Ощадбанка будут работать в режиме консультаций. В эти дни оплатить коммунальные и другие платежи (кроме платежей по кредитам) клиенты смогут через онлайн банкинг «Ощад 24/7» либо информационно-платежные терминалы банка. Средства на карточных счетах будут доступны в обычном режиме.

Сотрудники Ощадбанка рекомендуют клиентам запланировать проведение необходимых платежей или переводов до 15 декабря (включительно). С 18 декабря все отделения банка и система «Ощад 24/7» будут работать в обычном режиме.

При этом в банке приняли решение 18, 19 и 20 декабря продлить работу отделений в Киеве на 1 час, чтоб желающие успели оплатить коммунальные платежи по льготным тарифам (до 20 декабря включительно).

Изменения в графике работы связаны с переходом банка на новый План счетов бухгалтерского учета согласно Постановлению НБУ от 11 сентября 2017 года №89. Постановление предусматривает изменение номеров клиентских счетов с целью внедрения новых международных стандартов. Это обеспечит повышение прозрачности, надежности, безопасности банковской системы Украины в целом и качества услуг для клиентов в частности.

Банк заранее предупреждает клиентов об изменении номеров счетов:

юридическим лицам будут направлены письменные уведомления с информацией о порядке действий;
физические лица будут проинформированы с помощью объявлений в отделениях; соответствующая информация будет размещена на официальном сайте, на Facebook-странице и в веб-банкинге «Ощад 24/7», а также через SMS-сообщения.

От клиентов — физических лиц изменение номеров счетов не требует дополнительных действий. Все договорные условия, кроме реквизитов счета, остаются без изменений.

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