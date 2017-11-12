Cap-Trade Ltd - ct-ltd.net - HYIP до 15% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cap-Trade Ltd - ct-ltd.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:22
#1
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 3,661
Благодарностей: 2,057
УГ: 14
КП: 0.684
Cap-Trade Ltd - ct-ltd.net
Представляю к ознакомлению проект Cap-Trade Ltd
старт 11.12.2017
>>>>Посмотреть и зарегистрироваться<<<<



О проекте:
Идея создания Cap-Trade Ltd Пришла в 2012 году, после того как мы поняли что нужно выходить на рынок и создавать что-то свое когда вокруг крупные игроки и компании создают свои продукты и продвигают их на рынке, или продают их Глобальным компаниям, но чтобы продать такой рабочий инструмент нужно не только его создать, но и доказать работоспособность данного инструмента или ПО. Поэтому зарабатывать мы научились, изучавши много лет рынки, и решили создать Роботизированную систему торговли при участии Betfair и Moneystocks.


Тарифные планы:

«Тариф 1»
Проценты
0,5%-1,5% с пн-пт
Срок инвестирования
30 рабочих дней, вывод депозита в конце срока
Сумма депозита
Минимальная сумма
инвестирования 20$, 20евро или 0,1 BTC
Максимальная сумма
инвестирования 1000$, 1000евро или 2 BTC
Выплата процентов
в пятницу в 22.00 по МСК , регламент 48 часов


«Тариф 2»
Проценты
1%-2% с пн-пт
Срок инвестирования
60 рабочих дней, вывод депозита в конце срока
Сумма депозита
Минимальная сумма
инвестирования 1001$, 1001 евро или 0,1 BTC
Максимальная сумма
инвестирования 5000$, 5000 евро или 2 BTC
Выплата процентов
в пятницу в 22.00 по МСК , регламент 48 часов

«Тариф 3»
Доверительное управление в сфере ICO
Собирается пул для участия в ICO, инвесторы получают 60% прибыли.

Платёжки:
Perfect Money, ADV Cash, Payeer

Партнёрская программа:

Всем доступен 1 уровень в той валюте в которой сделан депозит:
5% от депозита
15% от заработка партнеров

2lvl - 3%
3lvl - 1%
4lvl - 1%

2-3-4 уровни открываются при депозите от 500$, и откроются они на вклады в $, чтобы открыть уровни в евро или биткоинах, необходимо сделать депозиты в тех платёжных системах, в евро 500 евро, а в биткоинах 0.1BTC
Вывод реферальных происходит ежедневно.

Контакты:
Наш адрес: Helsinki, Hameentie
Бизнес-центр
rd Floor, Hameentie 15 A, 3.krs.
00500 Helsinki
Email: support@ct-ltd.pro
телеграм Чат - https://t.me/joinchat/G6568lIvjBP40_Qpoqrn7w
телеграм Администратора - https://t.me/CtLtd

Мой вклад:
Date : 12/11/2017 18:36
From/To Account : U16792286
Amount : -500.00
Currency : USD
Batch : 198069815
Memo : Shopping Cart Payment.
Payment ID : 3
Hash : c7de312e10a69de0ca597b00f0ba2d59

Предложение по рефбеку в моей теме
>>>>Посмотреть и зарегистрироваться<<<<
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