Новый Год для граждан России вновь дорожает - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Новый Год для граждан России вновь дорожает

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Новый Год для граждан России вновь дорожает


В Росстате решили выяснить, насколько Новогодний стол для граждан России в 2018 году окажется дороже Новогоднего стола 2017 года. Как оказалось, стоимость продуктов для праздника выросла, в среднем по стране, на 4 процента. Если брать продуктовый праздничный набор на семью из четырёх человек, то его стоимость увеличилась на 300 рублей, по сравнению с прошлым годом, с 5800 рублей до 6100 рублей.

В списке праздничного продуктового набора для Новогоднего стола значится 29 позиций. В частности, сотрудники Росстата поместили в список такие салаты, как "Оливье" и "Селёдка под шубой". Так же в продуктовом наборе значатся спиртные напитки, кондитерские изделия, фрукты, овощи, мясо и колбасные изделия.

В исследовании "Сколько стоит Новый год" Росстат указывает, что сильнее всего в продуктовом наборе для праздничного стола подорожала красная икра. Её стоимость выросла, по сравнению с прошлым годом на 18,6 процента, с 0,638 тыс рублей до 0,765 тыс рублей. По росту стоимости следом идёт сливочное масло, которое подорожало за прошедший год на 13,5 процентов, с 92 до рублей до 105 рублей.

Но есть продукты питания для праздничного Новогоднего стола, которые показали снижение стоимости. В частности, на 8 процентов подешевела курятина, апельсины и лимоны.

Стоимость изготовления привычного для многих граждан России салата "Оливье" практически не изменилась. Рост составил всего лишь два рубля, с 310 рублей в прошлом году, до 312 рублей в текущем. Стоимость изготовления салата "Селёдка под шубой" так же практически не изменилась, подешевев так же на два рубля, с 154 рублей в прошлом году, до 152 рублей в текущем.

Дешевле всего Новогодний стол обойдётся жителям Республики Ингушетия, средняя стоимость на семью из четырёх человек - 3100 рублей. На втором месте в данном рейтинге оказались жители Республики Калмыкия, стоимость праздничного продуктового набора составит 4400 рублей. На третьем месте оказались жители Республики Чечня, стоимость Новогоднего стола для семьи из четырёх человек - 4500 рублей.

Самым дорогим Новогодним столом смогут "похвастаться" жители таких регионов России, как Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Якутия и Москва, 8200 рублей, 7700 рублей, 7600 рублей и 7500 рублей соответственно.

Whore65

специально для mmgp.ru
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