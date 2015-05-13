BitMiners обработает вашу неподтвержденную BTC-транзакцию всего за $10 - Новости криптовалют | MMGP

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Имя: Станислав Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 17,164 Благодарностей: 1,867 УГ: 43 КП: 0.121 подарки

BitMiners обработает вашу неподтвержденную BTC-транзакцию всего за $10

В настоящее время существует множество проблем, связанные с подтверждением транзакций в сети биткоина. В частности, держатели должны платить высокие комиссионные и ждать не то что несколько часов, а и несколько дней. Сейчас на рынке начали появляться поставщики услуг, предлагающие ускорить неподтвержденные транзакции. Сегодня BitMiners.ml заявил, что он готов за всего за $10 подтвердить любую BTC-транзакцию. Это очень интересная, но одновременно с этим тревожная ситуация.



Согласитесь, ждать подтверждение транзакции дело не из приятных, поскольку это может занять от одного часа до нескольких дней, пока транзакция не будет подтверждена и обработана должным образом. Эта ситуация присутствует на рынке уже довольно долго, но недавно она вышла из-под контроля из-за бычьего импульса цены биткоина. Комиссия $20 за проведение транзакции в размере $100 это неприемлемо, но пока неясно, можно ли в ближайшем будущем найти решение этой проблемы.



Использование ускорителей транзакций, безусловно, может помочь пользователям отправить свои биткоины быстрее. ViaBTC уже предлагает бесплатный сервис, направленный на ускорение порядка 100 транзакций в час совершенно бесплатно. Очевидно, что ViaBTC актуален как никогда для держателей биткоина в эти дни, особенно когда они хотят быстро отправить средства. Но как не крути, 100 транзакций в час это очень мало, чтобы помочь всем желающим быстрой отправки своих биткоинов.



BitMiners может помочь в этом отношении. Это совершенно новый ускоритель BTC-транзакций. Команда утверждает, что транзакция может быть подтверждена в течение 10 минут, но она никак не объясняет, как она это делает. Стоит учитывать, что данная услуга не является бесплатной, поскольку BitMiners взимает $10 за ускорение подтверждения транзакции.



Ни для кого не секрет, что все выходит из-под контроля, когда держатель биткоин должен пользоваться сторонними поставщиками услуг, чтобы его транзакция был подтверждена. Похоже на то, что BitMiners переадресовывает неподтвержденные транзакции нескольким пулам и подтверждает их в течение определенного временного интервала. Будет ли эта услуга актуальной на рынке, еще предстоит выяснить.



Кроме того, BitMiners заявляет, что он вернет $10, если транзакция пользователя не будет подтверждена в течение 10 минут. Это довольно интересное заявление, но и здесь непонятно, как это все будет развиваться в долгосрочной перспективе. На данный момент существует еще более 90 000 неподтвержденных транзакций, и эта цифра куда позитивней, нежели 230 000, которые мы видели несколько дней назад. Будут ли люди использовать BitMiners - вопрос, на который нет ответа. Приятно видеть, что на рынке существуют провайдеры таких услуг, поскольку они могут помочь тем, кто сталкивается с перегрузом сети биткоина.



Перевод специально для MMGP.RU

В настоящее время существует множество проблем, связанные с подтверждением транзакций в сети биткоина. В частности, держатели должны платить высокие комиссионные и ждать не то что несколько часов, а и несколько дней. Сейчас на рынке начали появляться поставщики услуг, предлагающие ускорить неподтвержденные транзакции. Сегодня BitMiners.ml заявил, что он готов за всего за $10 подтвердить любую BTC-транзакцию. Это очень интересная, но одновременно с этим тревожная ситуация.Согласитесь, ждать подтверждение транзакции дело не из приятных, поскольку это может занять от одного часа до нескольких дней, пока транзакция не будет подтверждена и обработана должным образом. Эта ситуация присутствует на рынке уже довольно долго, но недавно она вышла из-под контроля из-за бычьего импульса цены биткоина. Комиссия $20 за проведение транзакции в размере $100 это неприемлемо, но пока неясно, можно ли в ближайшем будущем найти решение этой проблемы.Использование ускорителей транзакций, безусловно, может помочь пользователям отправить свои биткоины быстрее. ViaBTC уже предлагает бесплатный сервис, направленный на ускорение порядка 100 транзакций в час совершенно бесплатно. Очевидно, что ViaBTC актуален как никогда для держателей биткоина в эти дни, особенно когда они хотят быстро отправить средства. Но как не крути, 100 транзакций в час это очень мало, чтобы помочь всем желающим быстрой отправки своих биткоинов.BitMiners может помочь в этом отношении. Это совершенно новый ускоритель BTC-транзакций. Команда утверждает, что транзакция может быть подтверждена в течение 10 минут, но она никак не объясняет, как она это делает. Стоит учитывать, что данная услуга не является бесплатной, поскольку BitMiners взимает $10 за ускорение подтверждения транзакции.Ни для кого не секрет, что все выходит из-под контроля, когда держатель биткоин должен пользоваться сторонними поставщиками услуг, чтобы его транзакция был подтверждена. Похоже на то, что BitMiners переадресовывает неподтвержденные транзакции нескольким пулам и подтверждает их в течение определенного временного интервала. Будет ли эта услуга актуальной на рынке, еще предстоит выяснить.Кроме того, BitMiners заявляет, что он вернет $10, если транзакция пользователя не будет подтверждена в течение 10 минут. Это довольно интересное заявление, но и здесь непонятно, как это все будет развиваться в долгосрочной перспективе. На данный момент существует еще более 90 000 неподтвержденных транзакций, и эта цифра куда позитивней, нежели 230 000, которые мы видели несколько дней назад. Будут ли люди использовать BitMiners - вопрос, на который нет ответа. Приятно видеть, что на рынке существуют провайдеры таких услуг, поскольку они могут помочь тем, кто сталкивается с перегрузом сети биткоина.

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