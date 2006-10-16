Интернациональное приложение International community - лохотрон! - Список интернет мошенников | MMGP

"Зарабатывайте с помощью интернационального приложения до 75 000 рублей в день!" Такой заголовок можно увидеть на сайте приложения International Community
по адресу internatioonal.ru
Что же здесь предлагают?
Цитата:
|
Приложение International community обрабатывает более 100 тысяч мировых рекламных операций в день, которые сравнивают цены на одинаковые рекламируемые товары, вычисляют из них разницу цен. Именно эту разницу цен, вы будете лично извлекать из рекламных агентств с помощью этого приложения. Ваша прибыль за счет работы приложения будет составлять до 250 000 рублей в день.
Сразу бросается в глаза нестыковка заголовка (до 75 000 рублей в день) с основным текстом (до 250 000 рублей в день).
Но главное, на сайте присутствует типичная легенда лохотрона:
Цитата:
|
Доступ к приложению International Community является приватным. Разработчики программы в хаотичном режиме выслали на электронные почты 100 приглашений для работы в этом сервисе. Первые 5 человек получают доступ к приложению совершенно бесплатно.
Бесплатных доступов к приложению осталось: 1 из 5
На самом же деле сайт никакой не приватный! И здесь примут ни 1, ни 5, и даже ни 100 человек, а всех, кто хочет расстаться со своими деньгами!
Если запустить приложение, то вам покажут две анимации:
internatioonal.ru/search.html
internatioonal.ru/transfer.html
для того, чтобы имитировать работу приложения. В итоге вам нарисуют сумму 47 800 рублей
, а для их вывода нужно будет заплатить 57 рублей
:
internatioonal.ru/systemmessage.html
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
Цитата:
|
Системное оповещение
Вам успешно зачислена сумма: 47 800 рублей. Для того чтобы вы смогли приступить к выводу заработанной суммы, необходимо оплатить работу, выполняемую этим приложением. Стоимость оплаты услуги мизерная, всего лишь 57 рублей. Данная сумма включает в себя затраты на расходные материалы по поиску одинаковой рекламы с разными ценами.
Оплатить услуги приложения
(Оплачивается один раз, на весь срок пользования приложением)