Интернациональное приложение International community - лохотрон! - Список интернет мошенников | MMGP
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Интернациональное приложение International community - лохотрон!

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#1
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Имя: Игорь
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Интернациональное приложение International community - лохотрон!
"Зарабатывайте с помощью интернационального приложения до 75 000 рублей в день!" Такой заголовок можно увидеть на сайте приложения International Community по адресу internatioonal.ru

Что же здесь предлагают?

Цитата:
Приложение International community обрабатывает более 100 тысяч мировых рекламных операций в день, которые сравнивают цены на одинаковые рекламируемые товары, вычисляют из них разницу цен. Именно эту разницу цен, вы будете лично извлекать из рекламных агентств с помощью этого приложения. Ваша прибыль за счет работы приложения будет составлять до 250 000 рублей в день.
Сразу бросается в глаза нестыковка заголовка (до 75 000 рублей в день) с основным текстом (до 250 000 рублей в день).

Но главное, на сайте присутствует типичная легенда лохотрона:
Цитата:
Доступ к приложению International Community является приватным. Разработчики программы в хаотичном режиме выслали на электронные почты 100 приглашений для работы в этом сервисе. Первые 5 человек получают доступ к приложению совершенно бесплатно.
Бесплатных доступов к приложению осталось: 1 из 5
На самом же деле сайт никакой не приватный! И здесь примут ни 1, ни 5, и даже ни 100 человек, а всех, кто хочет расстаться со своими деньгами!

Если запустить приложение, то вам покажут две анимации:
internatioonal.ru/search.html
internatioonal.ru/transfer.html
для того, чтобы имитировать работу приложения. В итоге вам нарисуют сумму 47 800 рублей, а для их вывода нужно будет заплатить 57 рублей:
internatioonal.ru/systemmessage.html
Цитата:
Системное оповещение
Вам успешно зачислена сумма: 47 800 рублей. Для того чтобы вы смогли приступить к выводу заработанной суммы, необходимо оплатить работу, выполняемую этим приложением. Стоимость оплаты услуги мизерная, всего лишь 57 рублей. Данная сумма включает в себя затраты на расходные материалы по поиску одинаковой рекламы с разными ценами.
Оплатить услуги приложения
(Оплачивается один раз, на весь срок пользования приложением)
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
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