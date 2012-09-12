Состоялся хардфорк Ethereum Classic - Ethereum | MMGP

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Состоялся хардфорк Ethereum Classic

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Состоялся хардфорк Ethereum Classic
Сегодня, 11 декабря, на блоке 5,000,000 состоялся хардфорк сети Ethereum Classic.


ак, благодаря имплементации предложения ECIP 1017, прогнозируемое общее предложение криптовалюты будет ограничено 210 миллионами монет (а не 230 млн, как это было ранее). Уменьшение предложения будет достигнуто благодаря реализации дефляционной модели монетарной политики. Последняя подразумевает уменьшение на 20% награды за блок сейчас, а затем каждые последующие 5 000 000 добытых блоков.

В настоящее время скорость добычи 250 000 блоков составляет примерно 40 дней. Таким образом, при неизменном уровне сложности сети следующее снижение награды на 20% будет примерно через два года.

По мнению разработчиков Ethereum Classic такая монетарная модель является оптимальной, поскольку исключает связанную с “уполовиниваниями” неопределенность и делает более стабильной эмиссию монет. Это, по их мнению, в перспективе должно благоприятно отразиться на курсовой стоимости криптовалюты.

Ранее ForkLog сообщал, что в преддверии хардфорка цена Ethereum Classic демонстрировала уверенный рост, что позволило криптовалюте на некоторое время вернуться в топ-10 Coinmarketcap.

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