Alter Nomica - alternomica.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:09
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 40,146
Благодарностей: 7,712
УГ: 6
КП: 0.211
подарки
Alter Nomica - alternomica.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Alter Nomica

О проекте (взято с сайта)

Цитата:
ОБ АЛЬТЕРНОМИКЕ
Все больше и больше людей начинают интересоваться миром криптовалют. И нашей миссией является дать возможность любому желающему заработать на этом, не углубляясь в сами технологии. Мы постарались сделать инвестирование в криптовалюты понятным для любого человека, знакомого с интернетом, так как понимаем, что в современном мире человеку очень сложно найти время для изучение чего-то нового, особенно такого технически сложного инструмента. С нами же вы можете инвестировать без каких либо сложностей, будь вы студент-гуманитарий, токарь на заводе, школьный учитель, сантехник или продавец в магазине. Наши инвестиции доступны абсолютному каждому еще и благодаря сниженному порогу для входа. Не упускайте свой шанс быть в числе первых.

Простые инвестиции в криптовалюты понятные для всех.
Высокая прибыль и стабильный пассивный доход.
Опытная команда инвесторов, трейдеров и айтишников.
Различные платежные системы для пополнения счета и вывода средств.
Планы


Трейдинг
Под 4% в день
от 10 $ до 250 $
ТЕЛО ДЕПОЗИТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ВКЛАД НА 30 ДНЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ


Майнинг
Под 4,2% в день
от 251 $ до 2500 $
ТЕЛО ДЕПОЗИТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ВКЛАД НА 30 ДНЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ


ICO
Под 4,4% в день
от 2501 $ до 5000 $
ТЕЛО ДЕПОЗИТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ВКЛАД НА 30 ДНЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ


Реферальная программа– 5%-1%-0.5%
Выплаты: ручные
Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–
11.12.17 18:07 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U14040049 from U17755***. Batch: 198067055. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 159, Knjaz76.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Чат в телеграмме где вы будете первыми узнавать о новых проектах на мониторе и соответственно получать максимальный рефбек
Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в 22:11.
Knjaz вне форума  
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