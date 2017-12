Alter Nomica - alternomica.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Knjaz админ hyipmaster.org



Alter Nomica - alternomica.com Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Alter Nomica



О проекте (взято с сайта)



Цитата: ОБ АЛЬТЕРНОМИКЕ

Все больше и больше людей начинают интересоваться миром криптовалют. И нашей миссией является дать возможность любому желающему заработать на этом, не углубляясь в сами технологии. Мы постарались сделать инвестирование в криптовалюты понятным для любого человека, знакомого с интернетом, так как понимаем, что в современном мире человеку очень сложно найти время для изучение чего-то нового, особенно такого технически сложного инструмента. С нами же вы можете инвестировать без каких либо сложностей, будь вы студент-гуманитарий, токарь на заводе, школьный учитель, сантехник или продавец в магазине. Наши инвестиции доступны абсолютному каждому еще и благодаря сниженному порогу для входа. Не упускайте свой шанс быть в числе первых.



Простые инвестиции в криптовалюты понятные для всех.

Высокая прибыль и стабильный пассивный доход.

Опытная команда инвесторов, трейдеров и айтишников.

Различные платежные системы для пополнения счета и вывода средств. Планы





Трейдинг

Под 4% в день

от 10 $ до 250 $

ТЕЛО ДЕПОЗИТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ВКЛАД НА 30 ДНЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ





Майнинг

Под 4,2% в день

от 251 $ до 2500 $

ТЕЛО ДЕПОЗИТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ВКЛАД НА 30 ДНЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ





ICO

Под 4,4% в день

от 2501 $ до 5000 $

ТЕЛО ДЕПОЗИТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ВКЛАД НА 30 ДНЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ





Реферальная программа– 5%-1%-0.5%

Выплаты: ручные

Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer



Посмотреть проект



Вклад (листинг)–

11.12.17 18:07 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U14040049 from U17755***. Batch: 198067055. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 159, Knjaz76.



