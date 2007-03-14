Alter Nomica - alternomica.com - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Alter Nomica
О проекте (взято с сайта)
Планы
Трейдинг
Под 4% в день
Цитата:
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ОБ АЛЬТЕРНОМИКЕ
Все больше и больше людей начинают интересоваться миром криптовалют. И нашей миссией является дать возможность любому желающему заработать на этом, не углубляясь в сами технологии. Мы постарались сделать инвестирование в криптовалюты понятным для любого человека, знакомого с интернетом, так как понимаем, что в современном мире человеку очень сложно найти время для изучение чего-то нового, особенно такого технически сложного инструмента. С нами же вы можете инвестировать без каких либо сложностей, будь вы студент-гуманитарий, токарь на заводе, школьный учитель, сантехник или продавец в магазине. Наши инвестиции доступны абсолютному каждому еще и благодаря сниженному порогу для входа. Не упускайте свой шанс быть в числе первых.
Простые инвестиции в криптовалюты понятные для всех.
Высокая прибыль и стабильный пассивный доход.
Опытная команда инвесторов, трейдеров и айтишников.
Различные платежные системы для пополнения счета и вывода средств.
от 10 $ до 250 $
ТЕЛО ДЕПОЗИТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ВКЛАД НА 30 ДНЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
Майнинг
Под 4,2% в день
от 251 $ до 2500 $
ТЕЛО ДЕПОЗИТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ВКЛАД НА 30 ДНЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
ICO
Под 4,4% в день
от 2501 $ до 5000 $
ТЕЛО ДЕПОЗИТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ВКЛАД НА 30 ДНЕЙ ЕЖЕДНЕВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
Реферальная программа– 5%-1%-0.5%
Выплаты: ручные
Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer
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Вклад (листинг)–
11.12.17 18:07 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U14040049 from U17755***. Batch: 198067055. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 159, Knjaz76.
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