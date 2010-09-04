Эксперт дал советы украинцам по инвестированию в криптовалюты (видео) - Горячие новости | MMGP

Эксперт дал советы украинцам по инвестированию в криптовалюты (видео)
Из-за высокой волатильности курса bitcoin и нестабильности крипторынка украинцам не советуют инвестировать в криптовалюты последние средства, а тем более влезать в долги с целью вероятной наживы на спекуляциях с bitcoin.
Об этом в эфире передачи “Фінансовий тиждень” заявил президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак.
По его словам, в мире фондовиков часто сравнивают bitcoin с тюльпановой лихорадкой, которая была на территории современных Нидерландов в 17 веке. Тогда цена на одну луковицу тюльпана в разы превышала месячный доход (рабочих, – ред.).
“В конце концов все рухнуло, были печальные случаи, были самоубийства. Очень хочется, чтобы исторя с bitcoin не имела таких печальных случаев”, – заявил господин Козак.
Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае не стоит покупать bitcoin или другие криптовалюты на последние средства. И уж совсем критично – покупать bitcoin на заемные средства.
“Ведь в случае падения bitcoin долги останутся у вас”, – подытожил специалист.