Эксперт дал советы украинцам по инвестированию в криптовалюты (видео) - Горячие новости | MMGP
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Эксперт дал советы украинцам по инвестированию в криптовалюты (видео)

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Старый Сегодня, 22:05
#1
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Эксперт дал советы украинцам по инвестированию в криптовалюты (видео)
Эксперт дал советы украинцам по инвестированию в криптовалюты (видео)


Из-за высокой волатильности курса bitcoin и нестабильности крипторынка украинцам не советуют инвестировать в криптовалюты последние средства, а тем более влезать в долги с целью вероятной наживы на спекуляциях с bitcoin.

Об этом в эфире передачи “Фінансовий тиждень” заявил президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак.

По его словам, в мире фондовиков часто сравнивают bitcoin с тюльпановой лихорадкой, которая была на территории современных Нидерландов в 17 веке. Тогда цена на одну луковицу тюльпана в разы превышала месячный доход (рабочих, – ред.).

“В конце концов все рухнуло, были печальные случаи, были самоубийства. Очень хочется, чтобы исторя с bitcoin не имела таких печальных случаев”, – заявил господин Козак.


Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае не стоит покупать bitcoin или другие криптовалюты на последние средства. И уж совсем критично – покупать bitcoin на заемные средства.

“Ведь в случае падения bitcoin долги останутся у вас”, – подытожил специалист.


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moskva на форуме  
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bizneser (Сегодня), Leonidas2013 (Сегодня), olkavac (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:11
#2
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Re: Эксперт дал советы украинцам по инвестированию в криптовалюты (видео)
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае не стоит покупать bitcoin или другие криптовалюты на последние средства. И уж совсем критично – покупать bitcoin на заемные средства.
Ну естественно! Кто будет это делать? Вот и не знаю уж. Можно таких будет назвать нормальными тогда?
__________________
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olkavac на форуме  
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moskva (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:15
#3
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Эксперт дал советы украинцам по инвестированию в криптовалюты (видео)
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
“В конце концов все рухнуло, были печальные случаи, были самоубийства. Очень хочется, чтобы исторя с bitcoin не имела таких печальных случаев”, – заявил господин Козак.
Причем в этом случае может прокатиться серия из самоубийств во всех странах, ведь биткоин торгуется сейчас в любом уголке мира уже.
__________________
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Leonidas2013 на форуме  
Старый Сегодня, 22:36
#4
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Re: Эксперт дал советы украинцам по инвестированию в криптовалюты (видео)
А что в случае падения гривны относительно доллара не останутся долги. Хороший эксперт.
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bizneser на форуме  
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