Жириновский предложил запретить давать в России "чаевые" - Горячие новости | MMGP
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Жириновский предложил запретить давать в России "чаевые"

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Жириновский предложил запретить давать в России "чаевые"



Сообщается, что сегодня в Москве, по инициативе российской Торгово-промышленной палаты, проходит первая всероссийская акция посвященная к Международному дню противодействия коррупции.

На этом мероприятии днём выступил лидер ЛДПР г-н Жириновский, который призвал законодательно запретить в России "давать на чай", т.е чаевые. Ну и заодно он высказал мысль, что пора уже уравнять уровень благосостояния всех россиян.

Что же касается чаевых, то по его словам это власти и общество порождают инфекцию под названием взяточничество и с этим надо бороться самым серьезным образом.

"Я против того, чтобы деньги давали в роддомах, в детских садах, в школе, в высших учебных заведениях, да и вообще никаких лишних денег в руки официантов и парикмахеров - они получают зарплату, какие ещё чаевые им? Мы же сами виноваты в том, что если "не дашь", то тебя будут хуже обслуживать. В такой ситуации каждый гражданин старается обогнать другого и дать побольше чаевых. Мы все здесь жертвы коррупции!"

И как он уточнил, вся эта традиция давать ещё деньги сверху пошла со времени Золотой Орды, когда Русь была под пятой татаро-монгол и платила им дань 300 лет. "Любое обращение к их хану должно было сопровождаться подарком или бакшишем, но тогда это не было взяткой - это были устоявшиеся столетиями отношения!"

И для того, чтобы покончить с такой неправильной по его мнению практикой нужно уровнять уровень благосостояния всех россиян. "Когда все станут одинаково обеспеченными, то чаевых или взяток брать никто не будет!", - отметил г-н Жириновский. Кроме того, он предложил ввести звание "честный чиновник" - это должно стать сильным сдерживающим фактором от сбора нечестных денег с людей. Как он выразился: "Я их всех нечестных по памятникам на кладбище вижу - как только надгробье богатое, то сразу понятно, что коррупционер!"

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5a2ec39e87510
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