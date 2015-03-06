ТОП-5 недооцененных криптовалют с большим потенциалом роста - Новости криптовалют | MMGP

Alcest Новости криптовалют



Имя: Станислав Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 17,164 Благодарностей: 1,867 УГ: 43 КП: 0.121 подарки

ТОП-5 недооцененных криптовалют с большим потенциалом роста Поскольку большинство энтузиастов с нетерпением ждут взрывных проектов на которых можно поднять x100, сегодня я предоставлю ТОП-5 самых недооцененных криптовалют с большим потенциалом роста.



Имейте в виду: это не советы и я не финансовый консультант. После прочтения материала рекомендую провести собственное исследование представленных мной криптовалют.

GOLEM



Golem – децентрализованная P2P-сеть, предназначенная для покупки и продажи вычислительных мощностей простых компьютеров. Команда Golem стремится создать крупнейшую сеть, благодаря которой каждый человек продать неиспользуемую компьютерную мощность. Согласитесь, что большинство людей никогда не используют всю вычислительную мощность своего ноутбука. Так почему бы не продать ее и заработать на этом деньги?



GNT - токен сети Golem, включающий в себя механизм вознаграждения владельцу мощностей и обеспечивает безопасность всех транзакций.



Скажем, вы дизайнер, и работаете с невероятно тяжелой графикой. Вы можете арендовать дополнительную вычислительную мощность, чтобы ускорить свою работу. Для университетов это может быть эффективным способом управления проектами и исследованиями, которым требуется огромное количество вычислительной мощности.

Golem - это инновационное решение многих проблем. Спекуляция цен на GNT немного остыла, что привело к справедливой оценке и хорошей возможности для покупки токенов.

Ethos



Ethos (ранее известная как Bitquence) - это децентрализованная платформа для управления криптоактивами. Это простой в использовании мобильный кошелек, благодаря которому пользователь может хранить и управлять любыми криптоактивами со своего смартфона или планшета. Ethos также фокусируется на социальных аспектах торговли криптовалютами. Через Ethos Social пользователи Ethos могут делиться своим опытом инвестирования, учиться друг у друга и следить за инвестициями других.



Substratum



Substratum - это сеть, позволяющая пользователям получать криптовалюту, сдавая в аренду ПК в качестве сервера хостинга. В нескольких странах, таких как Россия и Китай, интернет находится под постоянным контролем. Из-за этого граждане ограничены в своей свободе, и децентрализованный интернет может дать им свободу выбора. Это может оказать огромное влияние на доступ к информации, торговле и общению. Управление содержимым Substratum будет осуществляться пользователями без участия центральной стороны. Недавно компания получила поддержку со стороны Bittrex и Bitfinex.

Cobinhood



Cobinhood - это децентрализованная криптобиржа с нулевой комиссией за торговые операции, предоставляющая возможности маржинальной торговли для максимального увеличения ликвидности криптовалютного рынка. Во время своего недавнего ICO, который закончился 22 октября, Cobinhood удалось привлечь $13.2 млн инвестиций и продать 500 млн токенов COB. Предлагая варианты свободной торговли, Cobinhood стремится быстро привлечь крупные торговые объемы. Также Cobinhood имеет уникальную возможность обрабатывать миллион ордеров в секунду.

Voxelus



Voxelus является платформой, которая позволяет своим пользователям создавать, делиться и играть в VR-игры без написания строчек кода. Это своего рода конструктор VR-игр для массовой аудитории. VOX - это внутренняя криптовалюта, позволяющая пользователям продавать свой VR-контент на встроенном маркетплейсе. Компания уже вышла на такие криптобиржи, как Bittrex Livecoin.



Перевод специально для MMGP.RU

Поскольку большинство энтузиастов с нетерпением ждут взрывных проектов на которых можно поднять x100, сегодня я предоставлю ТОП-5 самых недооцененных криптовалют с большим потенциалом роста.Golem – децентрализованная P2P-сеть, предназначенная для покупки и продажи вычислительных мощностей простых компьютеров. Команда Golem стремится создать крупнейшую сеть, благодаря которой каждый человек продать неиспользуемую компьютерную мощность. Согласитесь, что большинство людей никогда не используют всю вычислительную мощность своего ноутбука. Так почему бы не продать ее и заработать на этом деньги?GNT - токен сети Golem, включающий в себя механизм вознаграждения владельцу мощностей и обеспечивает безопасность всех транзакций.Скажем, вы дизайнер, и работаете с невероятно тяжелой графикой. Вы можете арендовать дополнительную вычислительную мощность, чтобы ускорить свою работу. Для университетов это может быть эффективным способом управления проектами и исследованиями, которым требуется огромное количество вычислительной мощности.Golem - это инновационное решение многих проблем. Спекуляция цен на GNT немного остыла, что привело к справедливой оценке и хорошей возможности для покупки токенов.Ethos (ранее известная как Bitquence) - это децентрализованная платформа для управления криптоактивами. Это простой в использовании мобильный кошелек, благодаря которому пользователь может хранить и управлять любыми криптоактивами со своего смартфона или планшета. Ethos также фокусируется на социальных аспектах торговли криптовалютами. Через Ethos Social пользователи Ethos могут делиться своим опытом инвестирования, учиться друг у друга и следить за инвестициями других.Substratum - это сеть, позволяющая пользователям получать криптовалюту, сдавая в аренду ПК в качестве сервера хостинга. В нескольких странах, таких как Россия и Китай, интернет находится под постоянным контролем. Из-за этого граждане ограничены в своей свободе, и децентрализованный интернет может дать им свободу выбора. Это может оказать огромное влияние на доступ к информации, торговле и общению. Управление содержимым Substratum будет осуществляться пользователями без участия центральной стороны. Недавно компания получила поддержку со стороны Bittrex и Bitfinex.Cobinhood - это децентрализованная криптобиржа с нулевой комиссией за торговые операции, предоставляющая возможности маржинальной торговли для максимального увеличения ликвидности криптовалютного рынка. Во время своего недавнего ICO, который закончился 22 октября, Cobinhood удалось привлечь $13.2 млн инвестиций и продать 500 млн токенов COB. Предлагая варианты свободной торговли, Cobinhood стремится быстро привлечь крупные торговые объемы. Также Cobinhood имеет уникальную возможность обрабатывать миллион ордеров в секунду.Voxelus является платформой, которая позволяет своим пользователям создавать, делиться и играть в VR-игры без написания строчек кода. Это своего рода конструктор VR-игр для массовой аудитории. VOX - это внутренняя криптовалюта, позволяющая пользователям продавать свой VR-контент на встроенном маркетплейсе. Компания уже вышла на такие криптобиржи, как Bittrex Livecoin.

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