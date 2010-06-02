Smart Realty - smart-realty.biz - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Я не админ/владелец проекта, проект Smart Realty добавлен на мониторинг
Старт 11.12.17
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Описание:
Как всем известно, недвижимость, ее продажа и сдача в аренду, занимает огромную часть мирового рынка. Но, как и любая отрасль имеет ряд сложностей, таких как: продолжительность строительства, долгое время окупаемости, низкий уровень экологичности материалов, низкая доступность и другие факторы.
После долгих лет тестирования и разработок, а также огромного опыта в этой сфере, была основана компания Smart Realty.
Ведущими специалистами и менеджерами компании была внедрена технология строительства домов любого уровня за короткие сроки, с использованием недорогих, долговечных и высоко-экологичных материалов. Данная технология исключает сразу все, перечисленные выше недостатки а так же минимизирует затраты на разработку крупных проектов. Таким образом, компания получает готовый продукт по истечению нескольких недель, реализует проекты в кратчайшие сроки и почти моментально извлекает прибыль. Благодаря уникальной партнерской программе, наша компания создаёт наибольшую выгоду и максимально сокращает затраты на рекламу.
В свою очередь, частные инвесторы спонсируют изготовление материалов и строительство домов, а мы реализуя готовый продукт, возвращаем внесенные ими средства с дополнительными дивидендами. Несмотря на небольшой возраст компании Smart Realty, мы уже смогли завоевать всеобщее признание и занять свою нишу в строительном бизнесе. Все больше и больше людей поддерживают нашу идею. Мы уверены, что эта тенденция будет сохраняться долгие годы!
Вместе с нами, Вы имеете возможность построить надежное будущее.
Инвестиционные планы:
ECONOM
4% на 50 дней
ОТ 20 ДО 200 USD
Возврат депозита: нет
ECO
4.5% на 55 дней
ОТ 200 ДО 2000 USD
Возврат депозита: нет
SMART
5% на 60 дней
ОТ 2000 USD
Возврат депозита: нет
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash
Выплаты:
инстант
Реф.система:
Участники открывшие депозит по тарифному плану Econom будут получать 8% от вкладов своих партнеров по первому уровню.
Участники открывшие депозит по тарифному плану Eco будут получать 10% от вкладов своих партнеров по первому уровню.
Участники открывшие депозит по тарифному плану Smart будут получать 12% от вкладов своих партнеров по первому уровню.
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed H-script
Наш депозит(листинг):
12.11.17 17:00 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U15821036 from U4731311. Batch: 198060332. Memo: Shopping Cart Payment. 53.