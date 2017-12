Smart Realty - smart-realty.biz - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

NikNak67 Monitor-Invest.net



Smart Realty - smart-realty.biz Я не админ/владелец проекта, проект Smart Realty добавлен на мониторинг



Старт 11.12.17







Описание:



Как всем известно, недвижимость, ее продажа и сдача в аренду, занимает огромную часть мирового рынка. Но, как и любая отрасль имеет ряд сложностей, таких как: продолжительность строительства, долгое время окупаемости, низкий уровень экологичности материалов, низкая доступность и другие факторы.

После долгих лет тестирования и разработок, а также огромного опыта в этой сфере, была основана компания Smart Realty.

Ведущими специалистами и менеджерами компании была внедрена технология строительства домов любого уровня за короткие сроки, с использованием недорогих, долговечных и высоко-экологичных материалов. Данная технология исключает сразу все, перечисленные выше недостатки а так же минимизирует затраты на разработку крупных проектов. Таким образом, компания получает готовый продукт по истечению нескольких недель, реализует проекты в кратчайшие сроки и почти моментально извлекает прибыль. Благодаря уникальной партнерской программе, наша компания создаёт наибольшую выгоду и максимально сокращает затраты на рекламу.

В свою очередь, частные инвесторы спонсируют изготовление материалов и строительство домов, а мы реализуя готовый продукт, возвращаем внесенные ими средства с дополнительными дивидендами. Несмотря на небольшой возраст компании Smart Realty, мы уже смогли завоевать всеобщее признание и занять свою нишу в строительном бизнесе. Все больше и больше людей поддерживают нашу идею. Мы уверены, что эта тенденция будет сохраняться долгие годы!

Вместе с нами, Вы имеете возможность построить надежное будущее.



Инвестиционные планы:



ECONOM

4% на 50 дней

ОТ 20 ДО 200 USD

Возврат депозита: нет



ECO

4.5% на 55 дней

ОТ 200 ДО 2000 USD

Возврат депозита: нет



SMART

5% на 60 дней

ОТ 2000 USD

Возврат депозита: нет



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash



Выплаты: инстант



Реф.система:

Участники открывшие депозит по тарифному плану Econom будут получать 8% от вкладов своих партнеров по первому уровню.

Участники открывшие депозит по тарифному плану Eco будут получать 10% от вкладов своих партнеров по первому уровню.

Участники открывшие депозит по тарифному плану Smart будут получать 12% от вкладов своих партнеров по первому уровню.



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed H-script







Наш депозит(листинг):



12.11.17 17:00 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U15821036 from U4731311. Batch: 198060332. Memo: Shopping Cart Payment. 53.

