Smart Realty - smart-realty.biz - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
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Smart Realty - smart-realty.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 24,041
Благодарностей: 2,544
Записей в блоге: 35
УГ: 37
КП: 0.306
подарки
Smart Realty - smart-realty.biz
Я не админ/владелец проекта, проект Smart Realty добавлен на мониторинг

Старт 11.12.17



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Описание:

Как всем известно, недвижимость, ее продажа и сдача в аренду, занимает огромную часть мирового рынка. Но, как и любая отрасль имеет ряд сложностей, таких как: продолжительность строительства, долгое время окупаемости, низкий уровень экологичности материалов, низкая доступность и другие факторы.
После долгих лет тестирования и разработок, а также огромного опыта в этой сфере, была основана компания Smart Realty.
Ведущими специалистами и менеджерами компании была внедрена технология строительства домов любого уровня за короткие сроки, с использованием недорогих, долговечных и высоко-экологичных материалов. Данная технология исключает сразу все, перечисленные выше недостатки а так же минимизирует затраты на разработку крупных проектов. Таким образом, компания получает готовый продукт по истечению нескольких недель, реализует проекты в кратчайшие сроки и почти моментально извлекает прибыль. Благодаря уникальной партнерской программе, наша компания создаёт наибольшую выгоду и максимально сокращает затраты на рекламу.
В свою очередь, частные инвесторы спонсируют изготовление материалов и строительство домов, а мы реализуя готовый продукт, возвращаем внесенные ими средства с дополнительными дивидендами. Несмотря на небольшой возраст компании Smart Realty, мы уже смогли завоевать всеобщее признание и занять свою нишу в строительном бизнесе. Все больше и больше людей поддерживают нашу идею. Мы уверены, что эта тенденция будет сохраняться долгие годы!
Вместе с нами, Вы имеете возможность построить надежное будущее.

Инвестиционные планы:

ECONOM
4% на 50 дней
ОТ 20 ДО 200 USD
Возврат депозита: нет

ECO
4.5% на 55 дней
ОТ 200 ДО 2000 USD
Возврат депозита: нет

SMART
5% на 60 дней
ОТ 2000 USD
Возврат депозита: нет

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система:
Участники открывшие депозит по тарифному плану Econom будут получать 8% от вкладов своих партнеров по первому уровню.
Участники открывшие депозит по тарифному плану Eco будут получать 10% от вкладов своих партнеров по первому уровню.
Участники открывшие депозит по тарифному плану Smart будут получать 12% от вкладов своих партнеров по первому уровню.

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, Licensed H-script



Наш депозит(листинг):

12.11.17 17:00 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U15821036 from U4731311. Batch: 198060332. Memo: Shopping Cart Payment. 53.
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 21:48
#2
Любитель
 
Имя: Георгий
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: Гудаута
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.08.2017
Сообщений: 357
Благодарностей: 125
УГ: 13
КП: 0.000
Re: Smart Realty - smart-realty.biz
Дизайн сильно напоминает настоящие риелторские сайты, зарубежные конечно. Планы вменяемые техника тоже, на сколько я способен это оценить исходя из моих знаний.
__________________
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В горячем споре равно жалко и дурака, и мудреца,
поскольку истина как палка-всегда имеет два конца
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Старый Сегодня, 21:49
#3
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,724
Благодарностей: 8,308
УГ: 29
КП: 0.202
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награды Волшебный горшочек 
Re: Smart Realty - smart-realty.biz
Только что про него писали , решил проверить его тут , и на тебе
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Старый Сегодня, 22:49
#4
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 27,570
Благодарностей: 13,394
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награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Smart Realty - smart-realty.biz
диз бу че тут смотреть...
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