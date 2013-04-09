Покупаем Америку Почему российские инвесторы делают ставку на американский рынок - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Покупаем Америку Почему российские инвесторы делают ставку на американский рынок

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#1
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Покупаем Америку Почему российские инвесторы делают ставку на американский рынок
В погоне за высокой доходностью все больше клиентов российских брокеров выбирают акции компаний США. Стоит ли пытаться заработать на них непрофессиональному инвестору и о чем нужно помнить, Банки.ру спросил у профессиональных участников фондового рынка.
Как инвестировать

Еще несколько лет назад инвестиции в американские или европейские компании были исключительно уделом состоятельных граждан, которые для этого открывали валютные счета в иностранных юрисдикциях, например на Кипре. Сейчас попытаться заработать на акциях Facebook или Apple может даже непрофессионал с тысячей долларов. Достаточно открыть брокерский счет или ИИС у отечественного брокера — и можно торговать.
Правда, список потенциальных кандидатов на покупку ограничен исключительно российскими фондовыми площадками — Московской и Санкт-Петербургской биржами. Но это уже более 500 эмитентов. В основном акции американских компаний — если говорить об акциях, — котировки бумаг которых выставляются в Питере. Для сравнения: число компаний, акции которых торгуются на Московской бирже, — немногим более 200. «На российском рынке есть акции и облигации, которые могут показывать хорошую доходность на горизонте в один-два года, но разнообразие зарубежных инструментов в любом случае дает новые, зачастую более интересные возможности для инвестиций», — говорит начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев.Единственное условие — все сделки проводятся в долларах, ведь мы имеем дело с иностранными акциями. Если вы открыли брокерский счет, то можно перевести на него валюту, например, через интернет-банк. В случае ИИС придется вносить рубли, а затем конвертировать их по биржевому курсу в доллары. Минимальный лот — 1 тыс. долларов, плюс придется заплатить комиссию брокеру за сделку. Но все равно курс покупки выгоднее, чем в обменнике банка.
Все инвестиционные доходы начисляются также в валюте. Поэтому с точки зрения диверсификации инвестиций иностранные акции подходят как нельзя лучше. Однако нужно помнить, что за прибыль с иностранных инвестиций придется заплатить налог. Риск заключается в том, что если к моменту выплаты налогов курс рубля к доллару упадет, то придется еще заплатить налог, связанный с доходом от переоценки валюты.
«В этом году рынок США растет явно лучше российского»

В отличие от волатильного российского рынка, фондовый рынок США стабильно растет. С начала года индекс S&P 500 (отражает котировки крупнейших по капитализации компаний США) вырос почти на 18%, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 22%. «Среднегодовой прирост американского рынка акций S&P 500 за 100 лет составляет 7% — в два раза выше среднегодовой доходности облигаций, недвижимости и других активов», — говорит начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Юрий Скоркин.
По словам управляющего директора компании «Атон» Андрея Ревенко, если коррекция на рынке США и будет, то скорее незначительная. Начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев согласен, что американский фондовый рынок не является безрисковым: он может как расти, так и снижаться. «Но в последние годы он растет стабильнее и спокойнее, чем рынки в Европе или Азии», — отмечает эксперт. Он указывает, что технологический сектор США в этом году уже вырос на 25%. «Лидер индекса DJ-30, компания Boeing подорожала примерно на 80%, акции Apple выросли на 45%, зато Ford прибавил всего около 3%. Все неравномерно, но в этом году рынок США растет явно лучше российского», — заключает Клюшнев.

Источник: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10156355
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Старый Сегодня, 20:55
#2
Инвестирую в ICE FX
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Re: Покупаем Америку Почему российские инвесторы делают ставку на американский рынок
Цитата:
Сообщение от olkavac Посмотреть сообщение
В погоне за высокой доходностью все больше клиентов российских брокеров выбирают акции компаний США
Ну если речь идет о большой доходности, то здесь особняком стоят только криптовалюты, а акции хоть имеют рост, но по сравнению с ними он мал.
__________________
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olkavac (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:04
#3
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
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Имя: Ольга
Пол: Женский
Возраст: 45
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 6,152
Благодарностей: 2,281
УГ: 19
Записей в FX-блоге: 4532
Подписок FX: 6
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Автор темы Re: Покупаем Америку Почему российские инвесторы делают ставку на американский рынок
Цитата:
Сообщение от olkavac Посмотреть сообщение
Однако нужно помнить, что за прибыль с иностранных инвестиций придется заплатить налог. Риск заключается в том, что если к моменту выплаты налогов курс рубля к доллару упадет, то придется еще заплатить налог, связанный с доходом от переоценки валюты.
Самое главное в этом заключена. Все зависит от курса валюты. Вот и думаешь потом стоит ли покупать их акции за доллары.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Leonidas2013 Посмотреть сообщение
Ну если речь идет о большой доходности, то здесь особняком стоят только криптовалюты, а акции хоть имеют рост, но по сравнению с ними он мал.
Акции же рассчитаны на долгосрочный период времени по вложениям.
Ну есть любители крипты, а есть те, кто любит в акции вкладываться. Хотя тут все зависит от денег и их количества.
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Последний раз редактировалось olkavac; Сегодня в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
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