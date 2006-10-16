Проект vPartnerstve от Егора Верницкого - лохотрон! - Список интернет мошенников | MMGP

В марте этого года некий Егор Верницкий
на своем сайте vernitskiyegor.ru
предлагал заработать в "Проэкте ClickToRun"
. Лохотрон, естественно, заблокировали, а вот "свой" сайт остался. На самом деле и сайта то никакого нет, просто одна страничка с видео. Но все-равно жалко: срок регистрации домена скоро закончится, поэтому нужно быстрее пользоваться, тем более с момента "разоблачения" прошло уже достаточно времени!
И вот в декабре этот самый Егор создал новый лохотрон vPartnerstve
на сайте v-partnerstve.ru
. А для привлечения на лохотрон использовал свой старый проверенный vernitskiyegor.ru
. Обман начинается уже здесь:
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Да бы доказать свои искрение намерения, каждому пользователю который зайдётся на мой сайт, я куплю аккаунт и ему не нужно будет за него платить 300 р.
Для этого просто нажмите кнопку выше "Запросить аккаунт" не много подождите и вам даст данные от вашего аккаунта, а именно логин и пароль. (Запомните или запишите его)
Если вы нажмете кнопку "Запросить аккаунт", то благодетель Егор отправит вас по адресу vernitskiyegor.ru/PiCGLdYK3LK776M
за данными от вашего аккаунта:
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Логин: rrw4560
Пароль: bm77gh
На самом деле это данные не только от вашего аккаунта - это единственные логин/пароль которые он предлагает всем!
Но скажу вам больше:
1. Для регистрации на лохотроне v-partnerstve.ru
не нужно платить 300 рублей!
2. Здесь вообще нет никакой регистрации!!! Наберите для входа любые символы
и вы окажетесь в аккаунте! И сразу столкнетесь с вымогательством денег:
v-partnerstve.ru/Gwn07djOzfZE4J1
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Приветствуем вас на нашем проекте vPartnerstve.
Так, как вы наш новый пользователь, вам требуется привязать к аккаунту номер телефона.
К сожалению мы бы не хотели взимать с вас плату за это. Но данной услугой занимается проект MobilReg.
Он в свою очередь берёт плату за подвязку телефона, а именно:
2$ за зарубежный номер
3$ если у вас номер из СНГ
На самом деле это ложь!
Никакой MobilReg
никакой привязкой на этом лохотроне не занимается! Просто мошенник таким образом пытается развести вас на 119 или 178 рублей
, т.к. эти деньги идут на его кошелек, а в придачу вы ему еще и свой номер телефона оставите...
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!