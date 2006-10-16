Проект vPartnerstve от Егора Верницкого - лохотрон! - Список интернет мошенников | MMGP
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Проект vPartnerstve от Егора Верницкого - лохотрон!

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Имя: Игорь
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Проект vPartnerstve от Егора Верницкого - лохотрон!
В марте этого года некий Егор Верницкий на своем сайте vernitskiyegor.ru предлагал заработать в "Проэкте ClickToRun". Лохотрон, естественно, заблокировали, а вот "свой" сайт остался. На самом деле и сайта то никакого нет, просто одна страничка с видео. Но все-равно жалко: срок регистрации домена скоро закончится, поэтому нужно быстрее пользоваться, тем более с момента "разоблачения" прошло уже достаточно времени!

И вот в декабре этот самый Егор создал новый лохотрон vPartnerstve на сайте v-partnerstve.ru. А для привлечения на лохотрон использовал свой старый проверенный vernitskiyegor.ru. Обман начинается уже здесь:
Цитата:
Да бы доказать свои искрение намерения, каждому пользователю который зайдётся на мой сайт, я куплю аккаунт и ему не нужно будет за него платить 300 р.
Для этого просто нажмите кнопку выше "Запросить аккаунт" не много подождите и вам даст данные от вашего аккаунта, а именно логин и пароль. (Запомните или запишите его)
Если вы нажмете кнопку "Запросить аккаунт", то благодетель Егор отправит вас по адресу vernitskiyegor.ru/PiCGLdYK3LK776M за данными от вашего аккаунта:
Цитата:
Логин: rrw4560
Пароль: bm77gh
На самом деле это данные не только от вашего аккаунта - это единственные логин/пароль которые он предлагает всем!

Но скажу вам больше:
1. Для регистрации на лохотроне v-partnerstve.ru не нужно платить 300 рублей!
2. Здесь вообще нет никакой регистрации!!! Наберите для входа любые символы и вы окажетесь в аккаунте! И сразу столкнетесь с вымогательством денег:
v-partnerstve.ru/Gwn07djOzfZE4J1
Цитата:
Приветствуем вас на нашем проекте vPartnerstve.

Так, как вы наш новый пользователь, вам требуется привязать к аккаунту номер телефона.
К сожалению мы бы не хотели взимать с вас плату за это. Но данной услугой занимается проект MobilReg.
Он в свою очередь берёт плату за подвязку телефона, а именно:
2$ за зарубежный номер
3$ если у вас номер из СНГ
На самом деле это ложь! Никакой MobilReg никакой привязкой на этом лохотроне не занимается! Просто мошенник таким образом пытается развести вас на 119 или 178 рублей, т.к. эти деньги идут на его кошелек, а в придачу вы ему еще и свой номер телефона оставите...

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
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