Как зарегистрироваться в системе PAYONEER и получить персональную карту? - Другие платежки | MMGP
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Как зарегистрироваться в системе PAYONEER и получить персональную карту?

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Как зарегистрироваться в системе PAYONEER и получить персональную карту?
Активные фрилансеры, сотрудничающие с заграничными проектами да заказчиками, отдают предпочтение американской платежной системе Payoneer (Пайонир). Кошелек достаточно удобный, так как сервис принимает транзакции, отправленные с 200 стран мира. Поэтому, если вы начинающий маникмейкер, планирующий работать с иностранными заказчиками и компаниями, воспользуйтесь этой шпаргалкой для создания персонального аккаунта и получения карты Payoneer MasterCard.

Пошаговый алгоритм


Шаг 1
Активируете кнопку «Регистрация» и заполняете анкетные данные латинскими буквами.




Шаг 2
Придумываете уникальный логин с паролем и секретный вопрос с ответом для восстановления пароля в случае его потери.

Шаг 3
Вводим информацию о своём гражданстве и стране, в которой вы родились. Определяемся с документом, подтверждающим вашу личность, указываем его номер и место выдачи.

Шаг 4
Подтверждаем своё соглашение с финансовыми и юридическими пунктами Payoneer платёжной системы при помощи галочек.

Шаг 5
Заглядываете в почтовый ящик и ожидаете письма от ЭПС. В первой весточке будет заметка о том, что вы успешно зарегистрированы в сети, получили индивидуальный номер и заказ на оформление карты Payoneer MasterCard принят. Со второго письма вы узнаете, что оформление предоплаченной карты утверждено.

Обзор карты ЭПС


Банковская карта сервиса Пайонир представляет собой универсальный продукт, позволяющий получать деньги с 200 стран мира и снимать наличные в любом банкомате.

После регистрации Payoneer MasterCard отправляется по указанному адресу проживания обычным письмом. Как правило, оно приходит спустя 3 месяца после отправки. Когда карта окажется у вас в руках, необходимо зайти в личный кабинет Payoneer платежной системы для ввода ее номера с лицевой стороны и указания уникального 4-значного пин-кода.




Так как это услуга платная, то при первом пополнении со счета будет списано $15.95. Дальше будет списываться ежемесячно оплата за использование сервиса, размер которой напрямую будет зависеть от количества проведенных операций: $1 – если за 30 дней будет осуществлено более 5-ти операций, $3 – меньше 4-х операций.

Что необходимо для денежных зачислений?


Для того чтобы получать свои заработки на счёт Payoneer платежной системы, необходимо активировать услугу US Payment Service (USPS).Тогда сервис предоставит персональный банковский счет для зачисления иностранных переводов. Он будет открываться в американском банке на имя ЭПС, поэтому в налоговой не нужно буде отчитываться за открытие иностранного счета.

При помощи сервиса партнерских компаний деньги будут поступать на банковский счет, а оттуда – на вашу карту Payoneer MasterCard.
Если же возникнет необходимость в переводе денег с дебетовых или кредитных карт Visa/ MasterCard, то нужно будет получить одобрение от сервиса. В этом случае вас могут попросить о предоставлении дополнительных документов или уточняющей информации и у отправителя, и у получателя. Пайонир также может отклонить перевод или же ограничить его сумму. За эту услугу взимается оплата в размере $7,5 от размера транзакции. Отправителю разрешается выбирать сторону, оплачивающую сервис.

В завершение


Вроде бы, ничего сложного в процессе регистрации нет, но если у вас возникают вопросы, смело обращайтесь в тех.поддержку, так как они общаются с клиентами на русском языке.



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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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