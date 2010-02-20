[Pre-ICO] DeCoin – беттинговая платформа на блокчейне 12.12.2017 - ICO | MMGP

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Имя: Дмитрий Пол: Мужской Адрес: Санкт-Петербург Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.02.2010 Сообщений: 4,188 Благодарностей: 3,521 УГ: 7 подарки награды

[Pre-ICO] DeCoin – беттинговая платформа на блокчейне 12.12.2017 Decoin – децентрализованная площадка для беттинга с дефляционной криптовалютой DCI. Цель проекта – создание новой экономики гэмблинга, в рамках которой все расчеты будут производиться в DCI. Платформа позволит решить ключевую проблему существующих букмекерских и им подобных площадок – «Заведение всегда выигрывает». С помощью сервиса пользователи смогут заключать между собой пари на различные события без таких посредников, как централизованные букмекеры и биржи.



Основные проблемы, решаемые проектом DeCoin: Заведение всегда имеет заведомо выигрышную позицию. Это значительно ограничивает рынок, отталкивает игроков, поскольку они понимают, что казино или букмекерская контора всегда имеет большие шансы на успех.

Нельзя создавать собственные события и назначать судей.

За средства игроков и все операции отвечает централизованный посредник.

Риск блокировки аккаунтов. Зачастую букмекеры блокируют учетные записи пользователей без объяснения причин.

Нечестное поведение руководства беттинговых платформ. К примеру, зачастую площадка самовольно повышает коэффициент доверчивого пользователя, или использует различные инструменты для его обмана.

Нет возможности создания кооперативных ставок и игры с друзьями. Благодаря децентрализации, применению собственной монеты, прозрачности и внедрению современных технологий, платформа DeCoin сможет решить эти проблемы.

Команда проекта начала работу над платформой еще в 2016 году, и на данный момент уже доступен рабочий прототип. Но, он является скорее классическим централизованным решением, поэтому основатели планируют полностью перевести существующую платформу на блокчейн.



Одним из основных элементов платформы будет дефляционная монета DCI. Пользователи будут использовать ее для создания ставок. Так как монета дефляционная, ее ценность будет постоянно расти. В сравнении с классическими площадками, взимающими 8-10% со ставок пользователей, комиссия в DeCoin составит всего 3%. При этом 1% направляется в фонд, находящийся под управлением DAO, а остальные 2% уничтожаются с целью повышения ценности.



В сети будет реализован новый принцип майнинга – Proof-of-Progress (PoP). Вознаграждение будут получать только те участники, которые приносят реальную пользу проекту. Такими участники, в первую очередь, станут беттеры, пользователи, делающие ставки. За счет их деятельности будет обеспечиваться дефляция внутренней криптовалюты. Распределение токенов, согласно алгоритму PoP, будет осуществляться пропорционально рейтингу пользователей экосистемы.



DeCoin будет полностью открытой и прозрачной платформой, как отмечают основатели проекта. Все данные по ставкам будут вноситься в блокчейн. Для принятия решений по управлению и развитию платформы будут использоваться DAO-саммиты.



Основные особенности платформы: Геймификация. Сервис будет поддерживать всевозможные виды событий, задачи, турниры, прогресс-бары и всевозможные корпоративные состязания.

Возможность играть в компании друзей. Ставки можно делать не только против неизвестных третьих лиц, но и своих друзей, играя вместе.

Применение блокчейна, обеспечивающего безопасность и прозрачность ставок.

Адаптивность ставок. Система будет подбирать оптимальный коэффициент для конкретного игрока, исходя из анализа букмекерских коэффициентов и истории пользователя.

Вторичный рынок. Пользователи получают возможность не только создания ставок, но и их продажи другим участникам.

Токен DeCoin, выгоды для инвесторов и пользователей платформы



DCI – утилитарный токен, основная игровая валюта платформы, обращающаяся в экосистеме DeCoin.



Монета дефляционная, что обеспечивается следующими факторами: Сжигание при проведении транзакций.

Расширение пользовательской базы.

Увеличение количества DCI в ставках. Чем больше монет ставят игроки, тем большая часть из них сжигается. Несмотря на постоянно сжигание, монеты не закончатся. Каждый квартал будет проводиться эмиссия новых токенов в рамках майнинга PoP. Количество эмиссии будет определяться таким образом, чтобы новые монеты не повлияли на волатильность и стабильность роста курса.



Общее количество эмитированных токенов составляет 500 миллионов DCI, распределяющихся следующим образом: 80% (400 миллионов) – инвесторам.

18% (90 миллионов) – команде.

2% (10 миллионов) – BOUNTY и партнерам. Игроки получают следующие преимущества от владения DCI: Получение новых монет посредством PoP майнинга.

Получение прибыли от владения монетой.

Простота переключения между разными проектами, использующими DCI.

Возможность создания собственных событий.

Управление коэффициентами.

Минимальный размер комиссии.

Работа на вторичном рынке.

Кооперативные игры.

Адаптивное назначение коэффициентов. Ключевая выгода для инвесторов заключается в постоянном удорожании монеты. Рост курса будет обеспечен за счет ограниченности предложения (сгорание монет), повышения спроса, за счет новых пользователей и партнеров. Кроме того, инвесторы смогут принимать участие в управлении компанией, посредством DAO. С расширением платформы, стоимость токена многократно возрастет. Таким образом, инвесторы, купившие DCI по минимальной цене на Pre-ICO и ICO, в будущем смогут получить огромную прибыль. Монета будет свободно торговаться на рынке, что обеспечит возможность ее продажи.



Детали ICO



Токены будут распределяться в два этапа: Pre-ICO и ICO. Старт Pre-ICO запланирован на 12 декабря 2017 года. В рамках данной стадии на продажу будет выставлено 50 миллионов DCI. Стоимость 1 DCI на Pre-ICO составит $0,01. Минимальная цель сбора - $50 тысяч, максимальная - $500 тысяч. Привлеченное финансирование будет направлено на подготовку и рекламу ICO, выпуск бета-версии платформы, а также юридические услуги.



ICO пройдет в первом квартале 2018 года. К покупке будет доступно 350 миллионов токенов. Стоимость 1 DCI составит уже $0,03. Максимальная цель сборов составляет $10,5 миллиона. Финансирование будет использовано, прежде всего, для масштабирования платформы.



Контакты и ссылки:

Сайт проекта DeCoin.

WhitePaper.

One Pager.

Прототип.

Telegram.

Twitter. – децентрализованная площадка для беттинга с дефляционной криптовалютой DCI. Цель проекта – создание новой экономики гэмблинга, в рамках которой все расчеты будут производиться в DCI. Платформа позволит решить ключевую проблему существующих букмекерских и им подобных площадок – «Заведение всегда выигрывает». С помощью сервиса пользователи смогут заключать между собой пари на различные события без таких посредников, как централизованные букмекеры и биржи.Благодаря децентрализации, применению собственной монеты, прозрачности и внедрению современных технологий, платформа DeCoin сможет решить эти проблемы.Команда проекта начала работу над платформой еще в 2016 году, и на данный момент уже доступен рабочий прототип. Но, он является скорее классическим централизованным решением, поэтому основатели планируют полностью перевести существующую платформу на блокчейн.Одним из основных элементов платформы будет дефляционная монета DCI. Пользователи будут использовать ее для создания ставок. Так как монета дефляционная, ее ценность будет постоянно расти. В сравнении с классическими площадками, взимающими 8-10% со ставок пользователей, комиссия в DeCoin составит всего 3%. При этом 1% направляется в фонд, находящийся под управлением DAO, а остальные 2% уничтожаются с целью повышения ценности.В сети будет реализован новый принцип майнинга – Proof-of-Progress (PoP). Вознаграждение будут получать только те участники, которые приносят реальную пользу проекту. Такими участники, в первую очередь, станут беттеры, пользователи, делающие ставки. За счет их деятельности будет обеспечиваться дефляция внутренней криптовалюты. Распределение токенов, согласно алгоритму PoP, будет осуществляться пропорционально рейтингу пользователей экосистемы.DeCoin будет полностью открытой и прозрачной платформой, как отмечают основатели проекта. Все данные по ставкам будут вноситься в блокчейн. Для принятия решений по управлению и развитию платформы будут использоваться DAO-саммиты.– утилитарный токен, основная игровая валюта платформы, обращающаяся в экосистеме DeCoin.Монета дефляционная, что обеспечивается следующими факторами:Несмотря на постоянно сжигание, монеты не закончатся. Каждый квартал будет проводиться эмиссия новых токенов в рамках майнинга PoP. Количество эмиссии будет определяться таким образом, чтобы новые монеты не повлияли на волатильность и стабильность роста курса.Общее количество эмитированных токенов составляет 500 миллионов DCI, распределяющихся следующим образом:Игроки получают следующие преимущества от владения DCI:Ключевая выгода для инвесторов заключается в постоянном удорожании монеты. Рост курса будет обеспечен за счет ограниченности предложения (сгорание монет), повышения спроса, за счет новых пользователей и партнеров. Кроме того, инвесторы смогут принимать участие в управлении компанией, посредством DAO. С расширением платформы, стоимость токена многократно возрастет. Таким образом, инвесторы, купившие DCI по минимальной цене на Pre-ICO и ICO, в будущем смогут получить огромную прибыль. Монета будет свободно торговаться на рынке, что обеспечит возможность ее продажи.Токены будут распределяться в два этапа: Pre-ICO и ICO. Старт Pre-ICO запланирован на 12 декабря 2017 года. В рамках данной стадии на продажу будет выставлено 50 миллионов DCI. Стоимость 1 DCI на Pre-ICO составит $0,01. Минимальная цель сбора - $50 тысяч, максимальная - $500 тысяч. Привлеченное финансирование будет направлено на подготовку и рекламу ICO, выпуск бета-версии платформы, а также юридические услуги.ICO пройдет в первом квартале 2018 года. К покупке будет доступно 350 миллионов токенов. Стоимость 1 DCI составит уже $0,03. Максимальная цель сборов составляет $10,5 миллиона. Финансирование будет использовано, прежде всего, для масштабирования платформы.

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