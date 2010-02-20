[PreICO] BoxMover – автоматизированный сервис грузоперевозок 29.01–12.02.18 [BOUNTY] - Предстоящие ICO | MMGP

Граф Модератор

Имя: Дмитрий Пол: Мужской Адрес: Санкт-Петербург Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.02.2010 Сообщений: 4,188 Благодарностей: 3,521 УГ: 7 подарки награды

[PreICO] BoxMover – автоматизированный сервис грузоперевозок 29.01–12.02.18 [BOUNTY]



BoxMover – автоматизированная система грузоперевозок и переездов, ориентированная на глобальный рынок, базирующаяся на технологии блокчейн. Цель проекта – предоставить клиентам удобный, быстрый и безопасный сервис для исполнения их заказов на перевозку грузов.



В рамках системы будут объедены все услуги в сфере переездов и грузоперевозок. Сервис работает через собственное приложение. Пользователь сможет в любое время заказать переезд или перевозку груза на максимально подходящих ему условиях. Использовать сервис можно через приложение для мобильных устройств или официальный сайт.



Компания предлагает партнерское сотрудничество водителям грузовых автомобилей, которые смогут выполнять заказы клиентов. Чтобы стать партнером, необходимо пройти техосмотр транспортного средства и обучающий курс. Сервис будет осуществлять обработку заявок и распределять их по водителям. Команда проекта гарантирует исполнителям квалифицированную поддержку и стабильность заказов. Также одним из преимуществ для партнеров является отсутствие необходимости в самостоятельном рекламном продвижении и поиске клиентов.



Основные услуги сервиса BoxMover: Квартирные и офисные переезды.

Переезд торговых и складских объектов.

Перевозка мебели.

Перевозка строительных материалов.

Перевозка грузов с нестандартными особенностями (дорогостоящие предметы, музыкальные инструменты, хрупкие вещи и т. д.).

Грузчики.

Грузовое такси.

Хранение грузов. Разработка начнется во втором квартале 2018 года, на этот же промежуток времени запланирован и выпуск готового продукта. Сначала планируется выйти на российский рынок. С третьего квартала команда проекта займется развитием и совершенствованием сервиса, продвижением на российском рынке. Также на данном этапе планируется выйти на рынок США. В конце 2018 года основатели планируют выйти и начать продвижение на европейском рынке. К 2022 году планируется полностью охватить евразийский и североамериканский регионы.



Токен BoxMover, выгоды для инвесторов



Для привлечения средств на выпуск и развитие продукта, а также обеспечение его работы, будет эмитирован собственный токен BXM. Токен выпускается на блокчейне Эфириума, в соответствии со стандартом ERC20. Граничный объем эмиссии токенов составляет 100 миллионов BXM. 80 миллионов из них предназначены для публичной продажи. Номинальная стоимость 1 BXM составляет $0,2. В дальнейшем команда проекта не планирует осуществлять дополнительный выпуск монет.



Схема распределения токенов: 8% - продажа на Pre-ICO.

72% - реализация на ICO.

10% - основателям.

7% - команде.

3% - на BOUNTY кампанию. 3 миллиона токенов выделяется на BOUNTY кампанию, предполагающую выплату вознаграждений представителям криптовалютного сообщества, активно способствующим продвижению ICO и самого проекта.



Токены будут выведены на биржи HitBTC, Cryptopia, EtherDelta, YoBit и Livecoin после ICO. Токены будут применяться в качестве платежного средства в рамках платформы. Участники ICO получают приоритетное обслуживание и максимальную скидку на услуги сервиса. Кроме того, с расширением платформы востребованность токенов будет расти, поскольку они используются для оплаты услуг, что приведет к росту их ценности. Таким образом, инвесторы смогут вернуть вложенные средства и получить прибыль путем продажи своих монет.



40% прибыли сервиса будет направляться на бонусы держателям токенов в соответствии с их долями. 10% прибыли компания направит на постепенный выкуп токенов у инвесторов.



Детали ICO



Распределение токенов BXM пройдет в два этапа: Pre-ICO и ICO. Предварительная продажа будет проходить с 29 января по 12 февраля 2018 года. На данном этапе будет предложено 8 миллионов токенов. Максимальная сумма сбора составляет $600 000. Если будет привлечено $200 000, Pre-ICO рассматривается, как успешное. В противном случает все средства возвращаются инвесторам. На этапе предварительной продажи всем инвесторам предоставляется скидка в 50% от номинальной стоимости.



Кроме того, в зависимости от суммы покупки будут доступны дополнительные бонусы: От $10 000 – 3%.

От $25 000 – 5%. ICO запланировано на 19 февраля – 26 марта 2018 года. На продажу выставляется 72 миллиона BXM. Максимальная цель финансирования составляет $8,3 миллиона.



В зависимости от даты покупки инвесторам предоставляются следующие бонусы: Первая неделя – 30%.

Вторая неделя – 20%.

Третья неделя – 10%.

С четвертой недели – без бонусов. Также предусмотрены бонусы в зависимости от суммы покупки, аналогично Pre-ICO. К оплате будут приниматься криптовалюты Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin. Минимальное количество токенов к покупке – 100 BXM.



Все нераспроданные токены автоматически уничтожаются смарт-контрактом. Токены для команды, основателей, консультантов и участников BOUNTY кампании будут перераспределены, в соответствии с фактически проданным количеством. За безопасность привлеченных средств отвечает кошелек с мультиподписью.



Привлеченное финансирование будет направлено на: 20% - разработка.

40% - маркетинговые мероприятия.

13% - открытие представительств компании.

21% - операционные расходы.

3% - юридические услуги.

3% - резервный фонд.

Контакты и ссылки:

Сайт проекта BoxMover.

WhitePaper.

OnePager.

E-mail: info@boxmover.io. [Pre-ICO][ICO] BoxMover – автоматизированный сервис грузоперевозок на блокчейне 29.01 – 12.02.2018 / 19.02 – 26.03.2018 [BOUNTY]– автоматизированная система грузоперевозок и переездов, ориентированная на глобальный рынок, базирующаяся на технологии блокчейн. Цель проекта – предоставить клиентам удобный, быстрый и безопасный сервис для исполнения их заказов на перевозку грузов.В рамках системы будут объедены все услуги в сфере переездов и грузоперевозок. Сервис работает через собственное приложение. Пользователь сможет в любое время заказать переезд или перевозку груза на максимально подходящих ему условиях. Использовать сервис можно через приложение для мобильных устройств или официальный сайт.Компания предлагает партнерское сотрудничество водителям грузовых автомобилей, которые смогут выполнять заказы клиентов. Чтобы стать партнером, необходимо пройти техосмотр транспортного средства и обучающий курс. Сервис будет осуществлять обработку заявок и распределять их по водителям. Команда проекта гарантирует исполнителям квалифицированную поддержку и стабильность заказов. Также одним из преимуществ для партнеров является отсутствие необходимости в самостоятельном рекламном продвижении и поиске клиентов.Разработка начнется во втором квартале 2018 года, на этот же промежуток времени запланирован и выпуск готового продукта. Сначала планируется выйти на российский рынок. С третьего квартала команда проекта займется развитием и совершенствованием сервиса, продвижением на российском рынке. Также на данном этапе планируется выйти на рынок США. В конце 2018 года основатели планируют выйти и начать продвижение на европейском рынке. К 2022 году планируется полностью охватить евразийский и североамериканский регионы.Для привлечения средств на выпуск и развитие продукта, а также обеспечение его работы, будет эмитирован собственный токен BXM. Токен выпускается на блокчейне Эфириума, в соответствии со стандартом ERC20. Граничный объем эмиссии токенов составляет 100 миллионов BXM. 80 миллионов из них предназначены для публичной продажи. Номинальная стоимость 1 BXM составляет $0,2. В дальнейшем команда проекта не планирует осуществлять дополнительный выпуск монет.3 миллиона токенов выделяется на BOUNTY кампанию, предполагающую выплату вознаграждений представителям криптовалютного сообщества, активно способствующим продвижению ICO и самого проекта.Токены будут выведены на биржи HitBTC, Cryptopia, EtherDelta, YoBit и Livecoin после ICO. Токены будут применяться в качестве платежного средства в рамках платформы. Участники ICO получают приоритетное обслуживание и максимальную скидку на услуги сервиса. Кроме того, с расширением платформы востребованность токенов будет расти, поскольку они используются для оплаты услуг, что приведет к росту их ценности. Таким образом, инвесторы смогут вернуть вложенные средства и получить прибыль путем продажи своих монет.40% прибыли сервиса будет направляться на бонусы держателям токенов в соответствии с их долями. 10% прибыли компания направит на постепенный выкуп токенов у инвесторов.Распределение токенов BXM пройдет в два этапа: Pre-ICO и ICO. Предварительная продажа будет проходить с 29 января по 12 февраля 2018 года. На данном этапе будет предложено 8 миллионов токенов. Максимальная сумма сбора составляет $600 000. Если будет привлечено $200 000, Pre-ICO рассматривается, как успешное. В противном случает все средства возвращаются инвесторам. На этапе предварительной продажи всем инвесторам предоставляется скидка в 50% от номинальной стоимости.Кроме того, в зависимости от суммы покупки будут доступны дополнительные бонусы:ICO запланировано на 19 февраля – 26 марта 2018 года. На продажу выставляется 72 миллиона BXM. Максимальная цель финансирования составляет $8,3 миллиона.В зависимости от даты покупки инвесторам предоставляются следующие бонусы:Также предусмотрены бонусы в зависимости от суммы покупки, аналогично Pre-ICO. К оплате будут приниматься криптовалюты Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin. Минимальное количество токенов к покупке – 100 BXM.Все нераспроданные токены автоматически уничтожаются смарт-контрактом. Токены для команды, основателей, консультантов и участников BOUNTY кампании будут перераспределены, в соответствии с фактически проданным количеством. За безопасность привлеченных средств отвечает кошелек с мультиподписью.

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!



Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 04.12.2017

Календарь ICO - декабрь 2017

__________________