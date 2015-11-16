OneCoin, а по-новому Lianke - в Китае сейчас это самая "горячая" криптовалюта - Горячие новости криптовалют | MMGP

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OneCoin, а по-новому Lianke - в Китае сейчас это самая "горячая" криптовалюта



Американский онлайн-журнал о бизнесе Quartz пишет, что китайские криптовалютные энтузиасты несколько месяцев тому назад были исключены из исторического ралли биткойна, благодаря китайским властям, запретившим в сентябре проведение ICO, а затем просто закрывшим все основные внутренние криптобиржи. Однако криптоэнтузиастам не потребовалось много времени, чтобы найти для себя новое направление в криптовалютной сфере и направить туда свои деньги.



Это оказалась криптовалюта OneCoin, которую разработала китайская технологическая компания Xunlei. Согласно многочисленным отчетам (ссылка даётся на китайском языке), то с момента её запуска в середине октября с.г. стоимость криптовалюты OneCoin резко выросла на второстепенных рынках - примерно в 80 раз и это несмотря на то, что OneCoin недоступен для торговли на любом крупном крипторынке. Такое сумасшедшее ралли помогло акциям компании Xunlei стать самыми востребованными ценными бумагами на американской технологической бирже Nasdaq в течение последних 2-х месяцев этого года.









Цена акций компании Xunlei упала в последние дни после того, как OneCoin привлекла к себе общественное внимание. И это произошло после того, как разочарованный бизнес-партнер обвинил проект OneCoin в запуске своего ICO, что по его мнению является далёко не лучшим способом привлечения средств, чем просто продажа акций компании.



Будет ли теперь официальный Пекин вмешаться в эту ситуацию, чтобы запретить OneCoin? Как долго может продолжаться безумие OneCoin? Вот те ключевые вопросы над которыми сейчас задумываются поклонники этой криптовалюты и инвесторы, которые ей спекулируют.



Так почему же именно OneCoin?



Давайте сначала поговорим о самой китайской компании Xunlei. Эта компания была основана в 2003 году в Шэньчжэне и изначально занималась торрент-раздачей для пользователей, что было своего рода китайским ответом на известный торрент-сайт Pirate Bay. Позже Xunlei преобразовалась в платформу потокового видео с преимущественно лицензированным контентом, хотя упор всё же оставался на скачивании видеоконтента. В 2014 году Xunlei произвела публичное размещение своих акций на американской технологической бирже Nasdaq и это происходило после первой неудачной попытки, когда компании вменили вину, что она размещает на своих платформах пиратский видеоконтент. А в конце августа с.г. компания заявила, что она переходит в категорию блокчейн-компаний, что стало большим шагом вперед в их бизнес-стратегии. Кроме того, она уже выпустила своё "железо" на основе технологии блокчейн под названием OneCloud.



По сути, OneCloud является сетевым устройством хранения данных, которое позволяет многочисленным пользователям использовать совместно одно онлайн-хранилище на удалении. Кроме того, это же ещё и "машина для криптомайнинга", которая позволяет пользователям делиться своими свободными пропускными каналами с сетями доставки контента Xunlei (CDN) и тем самым зарабатывать себе вознаграждение в криптовалюте OneCoin.



Криптовлюта OneCoin, также известна как Wankebi, может затем использоваться для покупки дополнительных услуг, предоставляемых компанией Xunlei, например, места в дополнительном хранилище на облачном сервисе или более быстрой скорости загрузки при скачивания видеоконтента через торренты.



OneCoin разработана подобно биткойну. В настоящее время, каждые е 24 часа можно добывать не более 1,6 млн OneCoin. Награда за майнинг этой криптовалюты будет сокращаться наполовину ежегодно, а общее число OneCoin будет ограничено примерно 1,5 миллиардами.



Компания Xunlei пока не раскрыла исходный код для OneCoin, в то время как основные криптовалюты мира, такие как биткойн и эфир являются криптовалютами с открытым исходным кодом. Компания также выпустила для скачивания мобильное приложение для кошелька OneCoin, с помощью которого можно осуществлять одноранговые транзакции, однако не централизованные услуги обмена через это приложение невозможны. Как указано в установочных файлах этого мобильного приложения, OneCoin работает на собственном блокчейне, основанном на сети блокчейн-платформы Эфириум,- именно такой вывод делает г-н Кьсяо Лей (Xiao Lei) являющийся биткойн-аналитоком из Пекина.



Между тем, компания Xunlei не ответила на просьбу Quartz прокомментировать эту историю.



Почему вокруг OneCoin построен такой хайп?



Ранее компания Xunlei заявляла, что майнеры OneCoin должны быть сосредоточены на идее общих вычислений, а не на том, чтобы делать деньги через спекуляции. Но по всей видимости, люди стекаются в OneCoin совсем не той причине, о которой думает её разработчик.



Так, согласно сообщению издания "Beijing News", в конце октября с.г. OneCoin торговался примерно за 8 юаней (1,21 доллара США) в многочисленных чат-группах QQ, являющейся популярной китайской соцсетью. Это означает, что за 40 дней с момента его запуска он увеличился в цене более чем в 80 раз. Более того, если говорить про их вышеупомянутое аппаратно-майнинговое устройство под названием "OneCloud", то сообщается, что сейчас оно торгуется по цене 2000 юаней, что в 5 раз превышает первоначальную цену. Между тем, уже более 24 миллионов человек сделали предварительный заказ на это устройство на сайте компании Xunlei, которая изо всех сил теперь пытается удовлетворить такой высокий спрос.



Ралли акций Xunlei и рост курса OneCoin остановился в конце прошлого месяца, после того, как Xunlei вступил в спор со своим партнером компанией "Shenzhen Xunlei Big Data Information Services Company", которая занимается запуском онлайн-сервисов по управлению капиталами. Компания Xunlei в своё время передала BigData право на пользование брендом Xunlei (не связанным с криптовалютой OneCoin) за их данные и услуги, однако, позже отказалась от этого, заявив, что, то соглашение было несправедливым. В ответ на это Big Data обвинила компанию Xunlei в проведении незаконного ICO в рамках проекта OneCoin, но эти обвинения Xunlei отвергла. Правда позднее обе стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они урегулировали своё "недопонимание" и достигли новых партнерских договорённостей, не раскрывая более детальной информации.



В течение этого спора китайский государственный телеканал CCTV показал на всю страну короткий репортаж, в котором одобрялись технологические инновации внедряемые с помощью OneCoin. Официальные финансовые эксперты у которых брались интервью во время этой передачи на телекамеры отвергли идею о том, что OneCoin является ICO, отметив, что Xunlei не привлекла даже "копейки" через такое ICO.



Так будет запрещен OneCoin или нет?



На самом деле есть все предпосылки говорить, что OneCoin находится на пути к получению легального статуса, аналогичного статусу биткойна в Китае. Сам по себе биткойн в этой стране легален, но торговля им сейчас в значительной степени ограничена.



Кстати, на прошедших выходных компания Xunlei объявила, что она переименовала OneCoin в "Lianke", а мобильное приложение кошелька OneCoin в "Lianke Pocket". И теперь компания просит, чтобы в срок до 14 декабря все пользователи нового кошелька в их мобильном приложении прошли бы регистрацию под своими настоящими именами, а иначе в противном случае они не смогут пользоваться функцией этого приложения для осуществления транзакций. И последнее, но не менее важное: компания Xunlei заявила, что будет сотрудничать с властями, чтобы бороться с незаконными торговыми платформами криптовалюты Lianke.



После сделанного компанией Xunlei объявления, сегодня 11 декабря, цена OneCoin упала в течение внутридневной торговой сессии до 4,3 юаня согласно данным на buywkb.com, а это небольшая торговая криптовалютная площадка в Гонконге.



Биткойн-аналитик г-н Кьсяо, говорит, что OneCoin поставил компанию Xunlei в "очень неловкое положение". Во-первых, пояснил он, ограниченное предложение OneCoin делает его весьма спекулятивным по своей природе, нравится это Xunlei или нет. И, во-вторых, он отметил, что хотя компания Xunlei не привлекала для себя деньги с помощью криптовалюты OneCoin, но если торговля этой криптовалютой станет популярной на сторонних биржах, то компания, по сути, уже запустила защищенный цифровой актив без одобрения китайский властей. "Поэтому они играют сейчас в серой зоне", - резюмировал он.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a2ea3eb0b36b Американский онлайн-журнал о бизнесе Quartz пишет, что китайские криптовалютные энтузиасты несколько месяцев тому назад были исключены из исторического ралли биткойна, благодаря китайским властям, запретившим в сентябре проведение ICO, а затем просто закрывшим все основные внутренние криптобиржи. Однако криптоэнтузиастам не потребовалось много времени, чтобы найти для себя новое направление в криптовалютной сфере и направить туда свои деньги.Это оказалась криптовалюта OneCoin, которую разработала китайская технологическая компания Xunlei. Согласно многочисленным отчетам (ссылка даётся на китайском языке), то с момента её запуска в середине октября с.г. стоимость криптовалюты OneCoin резко выросла на второстепенных рынках - примерно в 80 раз и это несмотря на то, что OneCoin недоступен для торговли на любом крупном крипторынке. Такое сумасшедшее ралли помогло акциям компании Xunlei стать самыми востребованными ценными бумагами на американской технологической бирже Nasdaq в течение последних 2-х месяцев этого года.Цена акций компании Xunlei упала в последние дни после того, как OneCoin привлекла к себе общественное внимание. И это произошло после того, как разочарованный бизнес-партнер обвинил проект OneCoin в запуске своего ICO, что по его мнению является далёко не лучшим способом привлечения средств, чем просто продажа акций компании.Будет ли теперь официальный Пекин вмешаться в эту ситуацию, чтобы запретить OneCoin? Как долго может продолжаться безумие OneCoin? Вот те ключевые вопросы над которыми сейчас задумываются поклонники этой криптовалюты и инвесторы, которые ей спекулируют.Давайте сначала поговорим о самой китайской компании Xunlei. Эта компания была основана в 2003 году в Шэньчжэне и изначально занималась торрент-раздачей для пользователей, что было своего рода китайским ответом на известный торрент-сайт Pirate Bay. Позже Xunlei преобразовалась в платформу потокового видео с преимущественно лицензированным контентом, хотя упор всё же оставался на скачивании видеоконтента. В 2014 году Xunlei произвела публичное размещение своих акций на американской технологической бирже Nasdaq и это происходило после первой неудачной попытки, когда компании вменили вину, что она размещает на своих платформах пиратский видеоконтент. А в конце августа с.г. компания заявила, что она переходит в категорию блокчейн-компаний, что стало большим шагом вперед в их бизнес-стратегии. Кроме того, она уже выпустила своё "железо" на основе технологии блокчейн под названием OneCloud.По сути, OneCloud является сетевым устройством хранения данных, которое позволяет многочисленным пользователям использовать совместно одно онлайн-хранилище на удалении. Кроме того, это же ещё и "машина для криптомайнинга", которая позволяет пользователям делиться своими свободными пропускными каналами с сетями доставки контента Xunlei (CDN) и тем самым зарабатывать себе вознаграждение в криптовалюте OneCoin.Криптовлюта OneCoin, также известна как Wankebi, может затем использоваться для покупки дополнительных услуг, предоставляемых компанией Xunlei, например, места в дополнительном хранилище на облачном сервисе или более быстрой скорости загрузки при скачивания видеоконтента через торренты.OneCoin разработана подобно биткойну. В настоящее время, каждые е 24 часа можно добывать не более 1,6 млн OneCoin. Награда за майнинг этой криптовалюты будет сокращаться наполовину ежегодно, а общее число OneCoin будет ограничено примерно 1,5 миллиардами.Компания Xunlei пока не раскрыла исходный код для OneCoin, в то время как основные криптовалюты мира, такие как биткойн и эфир являются криптовалютами с открытым исходным кодом. Компания также выпустила для скачивания мобильное приложение для кошелька OneCoin, с помощью которого можно осуществлять одноранговые транзакции, однако не централизованные услуги обмена через это приложение невозможны. Как указано в установочных файлах этого мобильного приложения, OneCoin работает на собственном блокчейне, основанном на сети блокчейн-платформы Эфириум,- именно такой вывод делает г-н Кьсяо Лей (Xiao Lei) являющийся биткойн-аналитоком из Пекина.Между тем, компания Xunlei не ответила на просьбу Quartz прокомментировать эту историю.Ранее компания Xunlei заявляла, что майнеры OneCoin должны быть сосредоточены на идее общих вычислений, а не на том, чтобы делать деньги через спекуляции. Но по всей видимости, люди стекаются в OneCoin совсем не той причине, о которой думает её разработчик.Так, согласно сообщению издания "Beijing News", в конце октября с.г. OneCoin торговался примерно за 8 юаней (1,21 доллара США) в многочисленных чат-группах QQ, являющейся популярной китайской соцсетью. Это означает, что за 40 дней с момента его запуска он увеличился в цене более чем в 80 раз. Более того, если говорить про их вышеупомянутое аппаратно-майнинговое устройство под названием "OneCloud", то сообщается, что сейчас оно торгуется по цене 2000 юаней, что в 5 раз превышает первоначальную цену. Между тем, уже более 24 миллионов человек сделали предварительный заказ на это устройство на сайте компании Xunlei, которая изо всех сил теперь пытается удовлетворить такой высокий спрос.Ралли акций Xunlei и рост курса OneCoin остановился в конце прошлого месяца, после того, как Xunlei вступил в спор со своим партнером компанией "Shenzhen Xunlei Big Data Information Services Company", которая занимается запуском онлайн-сервисов по управлению капиталами. Компания Xunlei в своё время передала BigData право на пользование брендом Xunlei (не связанным с криптовалютой OneCoin) за их данные и услуги, однако, позже отказалась от этого, заявив, что, то соглашение было несправедливым. В ответ на это Big Data обвинила компанию Xunlei в проведении незаконного ICO в рамках проекта OneCoin, но эти обвинения Xunlei отвергла. Правда позднее обе стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они урегулировали своё "недопонимание" и достигли новых партнерских договорённостей, не раскрывая более детальной информации.В течение этого спора китайский государственный телеканал CCTV показал на всю страну короткий репортаж, в котором одобрялись технологические инновации внедряемые с помощью OneCoin. Официальные финансовые эксперты у которых брались интервью во время этой передачи на телекамеры отвергли идею о том, что OneCoin является ICO, отметив, что Xunlei не привлекла даже "копейки" через такое ICO.На самом деле есть все предпосылки говорить, что OneCoin находится на пути к получению легального статуса, аналогичного статусу биткойна в Китае. Сам по себе биткойн в этой стране легален, но торговля им сейчас в значительной степени ограничена.Кстати, на прошедших выходных компания Xunlei объявила, что она переименовала OneCoin в "Lianke", а мобильное приложение кошелька OneCoin в "Lianke Pocket". И теперь компания просит, чтобы в срок до 14 декабря все пользователи нового кошелька в их мобильном приложении прошли бы регистрацию под своими настоящими именами, а иначе в противном случае они не смогут пользоваться функцией этого приложения для осуществления транзакций. И последнее, но не менее важное: компания Xunlei заявила, что будет сотрудничать с властями, чтобы бороться с незаконными торговыми платформами криптовалюты Lianke.После сделанного компанией Xunlei объявления, сегодня 11 декабря, цена OneCoin упала в течение внутридневной торговой сессии до 4,3 юаня согласно данным на buywkb.com, а это небольшая торговая криптовалютная площадка в Гонконге.Биткойн-аналитик г-н Кьсяо, говорит, что OneCoin поставил компанию Xunlei в "очень неловкое положение". Во-первых, пояснил он, ограниченное предложение OneCoin делает его весьма спекулятивным по своей природе, нравится это Xunlei или нет. И, во-вторых, он отметил, что хотя компания Xunlei не привлекала для себя деньги с помощью криптовалюты OneCoin, но если торговля этой криптовалютой станет популярной на сторонних биржах, то компания, по сути, уже запустила защищенный цифровой актив без одобрения китайский властей. "Поэтому они играют сейчас в серой зоне", - резюмировал он.Перевод специально для mmgp.ru источник

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