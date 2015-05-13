Зимбабвийская биржа Golix объявляет о поддержке Ethereum и Bitcoin Gold - Новости криптовалют | MMGP

Зимбабве оказался довольно интересным регионом для криптовалюты. Местные биржи торговали биткоином гораздо дороже, чем на других площадках, достигая отметки в $17000. Golix, одна из крупнейших местных бирж, объявила о своей поддержке Ethereum и Bitcoin Gold. Очень интересный поворот событий. Неясно, как это повлияет на будущее криптовалют.
Golix является одной из немногих криптобирж в Зимбабве. Подобно большинству других африканских стран, Зимбабве может существенно улучшить свое экономическое положения посредством официального принятия биткоина. На данный момент мы видим, что биржа Golix поддерживает другие криптовалюты, помимо биткоина. Ethereum - это отличный выбор, поскольку он является одним из самых популярных альткоинов.
Однако добавление Bitcoin Gold вызывает некоторые вопросы. Несмотря на то, что BTG входит в десятку лучших криптовалют по рыночной капитализации, альткоин далеко не популярная валюта. Добавление большего количества валют - это разумное решение, но только если валюты действительно востребованы. Далеко не ясно, почему выбор упал именно на Bitcoin Gold.
Можно с уверенностью сказать, что Golix становится топовой биржей в Зимбабве. Эта биржа ежедневно обрабатывает сделок на сумму более $1 млн. Мы можем только надеяться, что такие биржи, как Golix, будут обрабатывать гораздо большие объемы транзакций в будущем. Зимбабве может стать центральным регионом для криптовалюты, поскольку это один из многих регионов, страдающих от кризиса. Все будет зависеть от того, как местное правительство будет регулировать криптовалюты в будущем.