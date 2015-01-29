worldfl.ru - Мир Летающих Островов - Экономические игры | MMGP
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worldfl.ru - Мир Летающих Островов

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 19:24
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 20,033
Благодарностей: 218
УГ: 20
КП: 0.047
worldfl.ru - Мир Летающих Островов

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 01.12.2017



Цитата:
Мир летающих островов - экономическая игра с выводом денег.
Красочный и увлекательный мир с возможностью заработать.
Уникальный мир с возможностью выбора пути развития, общим рынком между игроками, возможностью путешествовать между островами других игроков, возможность взламывать склады других игроков, с последующей игрой в погоню от стражей ограбленного игрока, возможность торговать между игроками, поиск друзей и многое другое вас ждёт в игре.
Об игре:

В игре создано большое количество технологических цепочек.
Чем сложнее производство, тем больше прибыли вы получаете при продаже продукта.
Для производства и изготовления продукции расходуется энергия , которую можно восстановить на Кухне.
Чем сложней изготовление продукции на Кухне, тем больше энергии она дает и тем самым дает больше прибыли с продажи.
С 19 уровня дается возможность купить Крейсер и путешествовать между островами других игроков.

Дом
Повышайте уровень, чтобы можно было получше поесть.

Хранилище
Повышайте уровень хранилища,чтобы можно было хранить больше продукции.


Сад
В саду вы можете сажать и выращивать деревья.



Яблоня
Цена-64.475
Лимонное дерево
Цена-184.075
Шоколадное дерево
Цена-303.675
Кофейное дерево
Цена-413.275
Чайный куст
Цена-64.475

Посевные
На полях вы можете выращивать пшеницу,кукурузу, сою,тростник, картошку, помидоры, коноплю.

Фермы
Курятник для сбора яиц
Цена-60.000
Коровник для сбора молока
Цена-120.000
Свинарник для сбора свинины
Цена-240.000

В игре также присутствуют здания по производству продукции и шахты по добыче золота,руды, серы и нефтяная платформа.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте игры.

В игре есть энергия. Цена за 1 энергию: 0.005 золота.

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


10% на вывод


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer, Qiwi, AdvCash, Яндекс Деньги


МОЙ ВКЛАД:



__________________
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