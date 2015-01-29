worldfl.ru - Мир Летающих Островов - Экономические игры | MMGP

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 01.12.2017
Об игре:
Цитата:
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Мир летающих островов - экономическая игра с выводом денег.
Красочный и увлекательный мир с возможностью заработать.
Уникальный мир с возможностью выбора пути развития, общим рынком между игроками, возможностью путешествовать между островами других игроков, возможность взламывать склады других игроков, с последующей игрой в погоню от стражей ограбленного игрока, возможность торговать между игроками, поиск друзей и многое другое вас ждёт в игре.
В игре создано большое количество технологических цепочек.
Чем сложнее производство, тем больше прибыли вы получаете при продаже продукта.
Для производства и изготовления продукции расходуется энергия , которую можно восстановить на Кухне.
Чем сложней изготовление продукции на Кухне, тем больше энергии она дает и тем самым дает больше прибыли с продажи.
С 19 уровня дается возможность купить Крейсер и путешествовать между островами других игроков.
Дом
Повышайте уровень, чтобы можно было получше поесть.
Хранилище
Повышайте уровень хранилища,чтобы можно было хранить больше продукции.
Сад
В саду вы можете сажать и выращивать деревья.
Яблоня
Посевные
Цена-64.475
Лимонное дерево
Цена-184.075
Шоколадное дерево
Цена-303.675
Кофейное дерево
Цена-413.275
Чайный куст
Цена-64.475
На полях вы можете выращивать пшеницу,кукурузу, сою,тростник, картошку, помидоры, коноплю.
Фермы
Курятник для сбора яиц
Цена-60.000
Коровник для сбора молока
Цена-120.000
Свинарник для сбора свинины
Цена-240.000
В игре также присутствуют здания по производству продукции и шахты по добыче золота,руды, серы и нефтяная платформа.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте игры.
В игре есть энергия. Цена за 1 энергию: 0.005 золота.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
10% на вывод
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Qiwi, AdvCash, Яндекс Деньги
МОЙ ВКЛАД: