ТОП-4 перспективных ICO на начало 2018 года - Новости криптовалют | MMGP

Сегодня я представлю четыре интересных и одновременно амбициозных проекта, чьи ICO намечены на начало следующего года.
SCORUM (SCR)
Scorum — первая в мире спортивная блокчейн-медиаплатформа, вознаграждающая сообщество спортивных фанатов по всему миру за их страсть к спорту. Scorum стремится стать универсальной площадкой для вещания спортивных новостей, статистики и биржей ставок без комиссионных сборов. Более конкретно, Scorum предлагает прямые трансляции и реализует статистические алгоритмы следующего поколения, предоставляя пользователям более глубокий анализ, чем предоставляют его конкуренты. ICO начнется 14 января 2018 года, в ходе которого будут продаваться 18,6 млн токенов SCR. Напомню, что Scorum собрал на pre-ICO более $800 тыс.
WINDING TREE (LIF)
Winding Tree - это децентрализованная блокчейн-платформа для индустрии туризма, позволяющая туристам находить самые выгодные предложения на рынке, а поставщикам услуг – повысить прибыль от предоставления своих услуг. ICO стартует 1 февраля, в ходе которого компания планирует привлечь $10 млн инвестиций. Если будет привлечено менее $5 млн, инвесторам будут возвращены денежные средства, а токены будут уничтожены.
FORTKNOXSTER (FKX)
FORTKNOXSTER - это децентрализованная платформа для общения и хранения файлов. Разработчики платформы предлагают множество функций - от скайп-звонков до облачного хранилища медиафайлов. Помимо этого, платформа предлагает групповые чаты (как в Telegram), а также голосовую и текстовую связь в конференц-режиме. В ближайшем будущем будут разработана мобильное приложение для iOS и Android устройств. FortKnoxster использует смарт-контракты Ethereum для поддержки всех этих функций. ICO начнется 19 февраля, в ходе которого будет продаваться 80 млн токенов FKX. Команда планирует привлечь $15 млн.
CHIMAERA (CHI)
CHIMAERA - это децентрализованная платформа для разработки игр на блокчейне с экосистемой для геймеров, разработчиков и издателей, которая в первую очередь позволяет создавать собственные игровые миры, соответствующие видениям разработчиков, а также подключать других геймеров со всего мира. В настоящее время нет установленной даты для этого ICO, но, скорее всего, он состоится в конце января. В настоящее время продолжается pre-ICO для крупных частных и институциональных инвесторов.